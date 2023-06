La Asamblea general de hermanos mayores de la Agrupación de Cofradías celebrada este martes en la sede del máximo ente cofrade rechazó de nuevo el ingreso de la hermandad de la Quinta Angustia y de los Dolores de Alcolea. Esta nueva votación se ha realizado por voto secreto solicitado por distintas hermandades de las 46, tanto de gloria como de penitencia, que ejercieron su derecho al voto.

La hermandad de la Quinta Angustia, radicada en la iglesia del Palacio de la Merced (Diputación de Córdoba), recibió 19 votos a favor y 27 en contra. De este modo, por segunda vez queda fuera del conjunto de hermandades agrupadas.

Por su parte, la hermandad de los Dolores de Alcolea por tercera vez no recibió el apoyo de las hermandades agrupadas; de este modo, recibió 19 votos a favor, 26 en contra y uno en blanco. Ya lo intentó sin éxito bajo la presidencia de Francisco Gómez Sanmiguel y tampoco pudo entrar en junio del año pasado, al igual que ha ocurrido en esta nueva ocasión.

Cabe recordar que la asamblea general ordinaria de la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba, en una reunión celebrada el 30 de junio de 2022, acordó rechazar el ingreso en la Agrupación de Cofradías de la hermandad de la Quinta Angustia por 15 votos a favor y 18 en contra, 3 en blanco y 1 nulo, así como el ingreso de la hermandad de los Dolores de Alcolea por 7 votos a favor, 30 en contra y 1 blanco. Tras esta asamblea, la hermandad de la Quinta Angustia interpuso un recurso ante el Obispado alegando un fallo en el proceso ya que la votación se realizó con voto secreto, y no a mano alzada, cuando ninguno de los hermanos mayores lo había solicitado.

También se han aprobado la memoria, las cuentas de 2022 y el presupuesto de 2023

De aprobarse los nuevos estatutos de la Agrupación, no se volvería a producir esta votación ya que el borrador señala que con el mero hecho de que una cofradía sea aprobada por el obispo de la diócesis pasaría automáticamente a pertenecer a la Agrupación. Un hecho que no deja de ser llamativo pues con esta medida se le quita potestad a la asamblea de hermanos mayores. Por el momento, solo es un borrador y, de no aprobarse en octubre, las dos hermandades rechazadas tendrán de nuevo que pedir el ingreso en la Agrupación de Cofradías y someterse una vez más a la votación de la asamblea general.

Otros acuerdos

Además de someter a votación el ingreso de estas dos nuevas corporaciones, la Agrupación de Cofradías, durante la celebración de la asamblea general, aprobó la memoria y las cuentas de 2022, así como el presupuesto de 2023.