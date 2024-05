El Córdoba Futsal deja su última lección de ética ante el Barça en Vista Alegre

Terminó con la cabeza alzada. Acabó la Liga acorralando al Barça, que protegió con todo su liderato ante el asedio de un Córdoba Futsal que, según los que solo se mueven al calor de los números, no se jugaba nada. Pero hay otros asuntos capaces de mover a la acción. Temas que tienen que ver con la ética y los desafíos íntimos. Algo de eso hubo en la cancha de Vista Alegre en la última noche liguera de Primera División en la ciudad. El equipo de Josan González puso lo mejor de sí mismo y dejó una estampa de orgullo a quienes se acercaron a respaldarles en el día de los adioses.

Con Fabio, Zequi, Perin, Muhammad y Pulinho en un primer quinteto ya irrepetible, el Córdoba se plantó en la pista con la idea de darse un homenaje desde la placidez de una clasificación bien atada. En otros lugares -algunos cercanos- vivían el drama de la permanencia y en el mismo Vista Alegre llegaba el Barça necesitado de los puntos para atornillarse como campeón de la fase regular. El club había "vendido" el partido como un último baile para celebrar el décimo aniversario, del que quedó testimonio gráfico con una foto de familia en los prolegómenos del choque.

El cierre del círculo

El partidazo venía a cerrar un círculo vital. Nadie olvidará aquel día. El 17 de octubre de 2020, el Córdoba Futsal venció al Barça, que llegaba como vigente campeón de Liga y de Europa, por un 3-1 que dejó un gol de Kazuya Shimizu grabado por su espectacularidad en la historia de la Liga. Fue el primer partido que Josan González ganó desde el banquillo del equipo blanquiverde. En la grada apenas había unos centenares de seguidores. Con mascarillas y separados por varios metros. Era la era del covid. La hazaña fue un episodio clandestino. Quienes lo disfrutaron ni siquiera podían abrazarse. Menuda paradoja.

Casi cuatro años después, el Córdoba-Barça sirvió para poner fin a un ciclo. En medio de estos partidos hay toda una reformulación del proyecto del club que fundó José García Román: de la vocación -por necesidad- hiperlocal a la composición -también por necesidad- universal. Mandan las circunstancias y las exigencias de la élite, en la que no todo el mundo tiene cabida. Sí la ha tenido, y la seguirá teniendo, el Córdoba Futsal. Los cordobesistas enlazarán su sexto curso en la Primera División, un hecho cuyo valor lo marca su poca frecuencia en la provincia. Habría que remontarse a los años 60 del siglo pasado para encontrar al club de fútbol en su edad de oro en blanco y negro.

Muhammad Osamanmusa controla el balón. / Víctor Castro

Un Barça punzante

A los ocho minutos, Erick batió a Fabio tras una buena acción de ataque de un Barça motivado y espoleado por la desgracia de uno de sus referentes, Lozano, que se retiró dolido con todo lo que eso implica tras su historial de graves lesiones. Los azulgranas aderezaron su indudable calidad con una dosis extra de garra. Guilherme la estrelló en el palo y rozó el empate. En la grada se divertían. En esas llegó uno de los grandes del campeonato, el brasileño Pito, para hacer el 0-2. Hubo réplica. Muhammad marcó y besó la pista para hacer el 1-2 y elevar la temperatura de un partido emocional, con mucha gente ansiosa por dejar su sello.

El paso por los vestuarios sirvió para reactivar el orgullo, que fue el combustible para exponer el talento. Kaué Pereira hizo el 2-2 a los cinco minutos de la segunda parte con una bellísima definición. El Barça empezaba a sudar y no solo por la temperatura en el pabellón. Coelho acudió al rescate para poner otra vez por delante a los azulgranas, que aceleraron. Tras un latigazo de Pulinho a la madera, Erick consiguió el cuarto de la noche para los suyos. Pero el Córdoba no se rendía. Guilherme acortó distancias y Josan tiró del juego de cinco para buscar la heroica. No hubo manera, pero dio lo mismo. La ovación final lo dijo todo. Las lágrimas de algunos, también.

Guilherme celebra uno de los goles del Córdoba ante el Barça en Vista Alegre. / Víctor Castro

Un rumbo distinto

La historia sigue para el Córdoba en la que sigue manteniendo la marca de "la mejor liga del mundo". Puede que con Josan González o puede que no. Seguro que sin Zequi ni Lucas Perin, seguramente los dos jugadores más emblemáticos del equipo después de la diáspora de los iconos cordobeses del año del ascenso. El gaditano, el jugador con más partidos con la blanquiverde en Primera, hace las maletas para irse al Manzanares, una entidad pujante donde se mueve más dinero y se pregonan objetivos más impactantes.

Su adiós ha sido asumido con resignación y punto de amargura en el Córdoba, en el que ha labrado su condición de jugador cotizado. Lo de Perin es un ejemplo de esa labor ingrata pero básica de un club modesto: descubren un diamante, lo pulen... y termina brillando en otro lugar. El brasileño se va al Anderlecht belga para disputar la Champions el curso que viene. También sale de Vista Alegre el tailandés Muhammad Osamanmusa, que ya conoce la Liga y al que solo le falta mejorar sus cifras de gol para ser una estrella. Aquí tocará pescar en mercados exóticos y recomponer una plantilla que ya tiene piezas atadas para el futuro. Esto es así. La máquina no se detiene.