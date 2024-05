La bulla en los patios, la paz a la vuelta de la esquina

Los Patios de Córdoba viven este sábado uno de sus días grandes, quizás el que más. Lucen igual de bonitos un lunes que un fin de semana, que las flores no entienden de semanas sino de estaciones. Los turistas llenan las calles en estos días y es en jornadas como esta cuándo se ve el atractivo que tiene la fiesta fuera de Córdoba. En las colas para entrar a alguno del medio centenar de recintos que participan en el concurso -mañana domingo es el último día- se oían conversaciones en docenas de idiomas diferentes, desde el coreano hasta el alemán, pasando por la infinidad de acentos que tiene el español, todos con su gracejo. Como una torre de Babel, pero sin torre.

Es San Basilio-Alcázar Viejo la zona que más aglomeraciones concentra, como ya suele ser habitual. Puede que sea por la belleza de sus calles en este pequeño y recoleto barrio; porque concentra en un corto recorrido de unos centenares de metros una docena de patios; porque es el barrio que más premios atesora año tras año (ocho sólo en esta edición, más que ninguna otra ruta); o, sencillamente, porque queda cerca de los hoteles y pisos turísticos que acogen a los miles turistas que llenan Córdoba durante la Fiesta de los Patios.

Ambiente en el último sábado de Patios / Víctor Castro

Colas en San Basilio

Ése es el caso de Anita, una alemana que está pasando el fin de semana con unas amigas en un hotel cercano. No han tenido que madrugar mucho para visitar los patios de San Basilio, a dos minutos andando de su residencia. Sabían que abren a las 11 de la mañana, pero desde mucho antes ya estaban dando un paseo por la zona. "Es precioso, me gustan las calles casi tanto como los patios", asevera en un descanso. No les molestan las cosas, "que tampoco son para tanto". Tardan, aseguran, unos 10 minutos como mucho para entrar, en algunos casos incluso sin espera. "Está bien organizado", dice Anita. Si lo dice una alemana, debe de ser cierto.

Ambiente en el último sábado de Patios / Víctor Castro

Lo corroboran Antonio José y Pilar, un matrimonio de jubilados que vienen desde Alicante, y que en dos horas aseguran que han visto ya casi una docena de patios. "Todos son muy bonitos, pero al final sólo estás cinco minutos para hacer unas fotos. Y aunque aquí -lo dice en San Basilio- hay mucha gente, en otras zonas se está más tranquilo".

Un paseo desde la Mezquita

Es cierto. Claro que hay colas, sobre todo en los patios premiados, pero se llevan bien con paciencia. En Marroquíes 6, por ejemplo, al mediodía de este sábado un centenar de personas aguardaban su turno para entrar, pero no tardan más de 10 minutos en poder visitarlo. A la vuelta de la esquina, de camino a cualquier otro patio, las calles respiran otro aire, más calmado. "Este patio es precioso, pero también nos ha gustado el paseo hasta aquí desde la Mezquita", dice el madrileño Javier junto a su familia.

Ambiente en el último sábado de Patios / Víctor Castro

Muy cerca, una pareja de argentinos se sorprende del nombre de un surtidor del que mana un fino hilo de agua que pone la banda sonora a la tranquilidad; casi nadie pasa por allí al filo de las dos de la tarde. Es la Fuente de la Piedra Escrita. "Qué nombre tan bello para una fuente. ¿Se puede beber el agua?". No hay ningún cartel que lo prohíba, pero por si acaso prefieren dirigirse a alguno de los bares y restaurantes que ya se intuyen más allá de centro histórico.