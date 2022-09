Lo seguidores de 'Aquí no hay quien viva' (es decir, media España) se han quedado completamente fascinados con una foto que subió Fernando Tejero a sus redes sociales a principio de septiembre. En la publicación, el portero más famoso del país anunciaba un "nuevo cambio de look" y un "nuevo proyecto", además de desear "que la vida me siga sonriendo de esta manera y se sigan cumpliendo deseos", en relación a su participación en la nueva serie española de Amazon: 'Los Farad'.

En la fotografía, Tejero muestra el cambio de estilo para la serie: un nuevo bigote que tendrá el papel protagonista en la interpretación de su nuevo proyecto. Fernando Tejero desvela lo que gana por las reposiciones de 'Aquí no hay quien viva' Pero lo que realmente ha llamado la atención de la imagen son las dos personas que aparecen en segundo plano y que acompañan al actor en la foto: Laura Pamplona (Alicia) y Daniel Guzmán (Roberto), ambos protagonistas de 'Aquí no hay quien viva' y que han sorprendido a los espectadores reuniéndose 16 años después de la emisión del último capítulo y escenificando la amistad eterna entre Roberto, Alicia y Emilio. Respecto a la nueva serie de Fernando Tejero, 'Los Farad', se trata de una ficción sobre el tráfico de armas firmada por Mariano Barroso y Alejandro Hernández ambientada en la Costa del Sol en los años 80. La historia contará con Miguel Herrán y Susana Abaitua como intérpretes además de Pedro Casablanc, Adam Jezierski y Nora Navas.