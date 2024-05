El Córdoba CF trabaja con dudas en la delantera: Antonio Casas, tocado

Una posible baja sensible. Como todo grupo humano, máxime en lo deportivo, incluso en lo futbolístico, después de una derrota de calado toca reconducir la situación, tanto en la faceta física, la táctica, como en la parcela mental y moral, desde la que se arman las reinvenciones. Esos han sido algunos de los escenarios de trabajo del Córdoba CF a lo largo de la semana de preparatoria, que culminará este sábado con un cruce de indudable altura frente al Atlético Sanluqueño en El Arcángel (20.00 horas, FEF TV), para el que ajustarse a los cauces habituales blanquiverdes, así como recuperar la mejor versión, se han convertido en algunas de las grandes obsesiones para un Iván Ania que todavía no sabe si podrá contar, o al menos en estado óptimo, con los servicios de su pichichi particular esta temporada: Antonio Casas.

Una duda significativa

Y es que el ariete rambleño, máximo artillero de la plantilla hasta la fecha, con un total de 13 dianas bajo su firma, solo completó de manera parcial la sesión de trabajo de este jueves, penúltima antes del pleito que se avecina frente al cuadro de Sanlúcar de Barrameda. Ya acabó renqueante durante la pasada visita al Nuevo Los Cármenes ante el Recreativo Granada (3-0), en la que, tras un fuerte golpe en la cadera, tuvo que abandonar el encuentro durante el tramo final. El propio Ania ya echó hierro sobre su situación -apuntando únicamente a la molestia producida por un fuerte golpe-, aunque el avance de las fechas podría haber destapado un discurso algo menos optimista.

Si bien la tesitura tampoco es dramática, en esa línea, sí que se sopesa una posible ausencia de cara al cruce del sábado, en el que sería el cuarto partido con el atacante entre algodones. La buena dinámica de Alberto Toril en la titularidad citas atrás, además, podría favorecer un clima de cierta cautela -como ha venido dándose por parte del cuerpo técnico a la hora de tratar a cualquier dolencia- para el “20” cordobesista, que con todo aún se reserva la sesión de este viernes en las instalaciones del estadio para determinar su entrada -o no, y en qué forma- dentro de la antepenúltima lista blanquiverde.

Antonio Casas, tumbado sobre el suelo y asistido por los servicios médicos en el Nuevo Los Cármenes. / Francisco fernández

Ejercitándose durante la mitad del entrenamiento con el grupo, bajo relativa normalidad, para también tratarse seguidamente junto a los servicios médicos del club, con más trabajo específico, así, fueron los pasos recogidos en la hoja de ruta del cordobés, todavía aquejado de un grado de dolor considerable tras el incidente producido en la pugna frente al cuadro granadino. Más allá de lo que determine la última sesión de la semana, eso sí, tampoco se descarta del todo un ingreso en la convocatoria pese a las molestias.

Trabajo de equipo

En lo demás, la rutina se desarrolló con cierta normalidad a puerta cerrada en la Ciudad Deportiva, en la que tuvo lugar un ensayo de naturaleza algo más táctica, práctica, que física, e igualmente puntualizando en los ánimos del grupo. Siguiendo la pauta de jornadas previas, entre las que incluso se contó con el respaldo de pesos pesados de la entidad, como el CEO blanquiverde, Antonio Fernández Monterrubio, y el consejero Alsharif Faisal Bin Jamil -que acudieron a manifestar su apoyo a la plantilla-, la puesta en escena estuvo marcada por el habitual buen ambiente y todos los protagonistas.

También pudo verse en plenitud de condiciones al central José Antonio Martínez, otro de los futbolistas seguidos con lupa durante el arranque de la semana, tras un amago de ciertas molestias producidas por el desgaste durante la cita en tierras nazarís. Del mismo modo se pudo apreciar especialmente enchufados a dos pilares que esperan regresar a la titularidad este fin de semana, como Carlos Albarrán -que ya cumplió sanción- y Diarra, mientras que piezas como Adilson Mendes o Alberto Toril, que también espera recomponerse en el once, dejaron buenas sensaciones a lo largo de la sesión planificada.

