Iván Ania y su ambición en el Córdoba CF: "Estamos pensando en la primera plaza"

Son aguas agitadas, aunque aún gobernables. Esa era una evidencia que casi se le escapaba a Iván Ania del semblante al relatar la situación actual de su Córdoba CF, al que el objetivo del ascenso directo se le distanció en buena medida tras el revés del pasado sábado ante el Alcoyano en El Arcángel. «La segunda plaza es importante, pero nosotros estamos pensando en la primera. Hay vida, hay esperanza y puntos en juego. Seguimos pensando que podemos llegar arriba, si no pensáramos así nos faltaría ambición, sería contraproducente», expresó el propio técnico blanquiverde como apertura de un mensaje tranquilizador y optimista. «Tenemos que ir partido a partido para ganar», añadió al discurso, reconduciendo el punto de mira al único objetivo ahora controlable: superar al Intercity este domingo en la visita al Antonio Solana (18.00 horas, FEF TV).

Un rival engañoso

Los esfuerzos del equipo, según el asturiano, deben seguir repartidos en el mantra particular de este tramo final de temporada: no mirar más allá de la prueba más inmediata. No es un recurso ni una muletilla, sino más bien una filosofía, según reafirmó tajante: «No tenemos el objetivo cumplido todavía, tenemos que ganar todavía muchos puntos para estar en él. Cada vez queda menos, quedan seis jornadas. Queremos hacer el mayor número de puntos posibles, pero tenemos que ir partido a partido. Hemos perdido un partido después de tres meses, ni antes estaba todo bien ni ahora todo mal», expresó, con vistas a tumbar a un conjunto alicantino ansioso por reconducir su dinámica.

«No hay que ser catastrofistas, soy positivo. Hay que verlo desde el prisma de algo global. Somos el líder de la segunda vuelta, hemos estado casi tres meses sin perder, el equipo que ganó en Castellón, llevamos cinco puntos más que en una segunda vuelta. Tenemos argumentos suficientes para que una derrota no nos genere dudas», continuó ambicioso.

Y es que el rival de la ocasión no será baladí. El bloque dirigido por Alejandro Sandroni acumula más fútbol que puntos, aunque con sensaciones al alza. Tan solo una victoria ha ido a parar a su casillero en los últimos cinco encuentros, entre los que se ha descolgado de los aledaños de la fase de promoción hasta la duodécima plaza, aunque incluso más cercana a la zona de descenso. «Es un rival complicado, ya no solo por la entidad de los jugadores. Tienen jugadores muy buenos, una idea de juego muy clara como visitante que, como local, han modificado. Es un equipo que debería estar más arriba en la clasificación», avanzó. «Su campo condiciona, pero a los que más es a ellos, tienen que jugar más directo por cómo está el césped. Nos van a poner las cosas muy difíciles, si no somos competitivos en ese estadio es imposible que podamos ganar», apuntó.

Moral y físico

Detectar los errores que condujeron al pasado revés frente a los alcoyanos, por otra parte, ha sido igualmente una de las principales premisas de la semana de trabajo, en la que también ha habido un importante refuerzo para la moral del grupo: «Hicimos análisis del partido, como hacemos siempre, y somos conscientes de que perdimos después de muchísimas semanas. Es algo habitual en el fútbol, pero a lo que no estábamos acostumbrados. Es importante saber en qué no estuvimos bien, hacer autocrítica y en ella creo que está el crecimiento del equipo. La semana ha ido bien, sin novedades en cuanto a tema físico, de lesiones», afirmó.

«El equipo está fresco como lo ha estado siempre. Es el momento en el que tenemos más gente donde escoger, ahora mismo no tenemos ningún lesionado. Es una de nuestras bazas, el tener al equipo con chispa, fresco, enchufado. Somos un equipo que no depende del físico, dependemos más de nuestro juego, del modelo y de nuestra idea», ahondó en cuanto a la parcela física, desvelando, del mismo modo, la posibilidad de incluir a Adri Castellano en la lista del próximo domingo si «siente la confianza para ir convocado».