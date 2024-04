El rival del Córdoba CF | Un Intercity apurado en lo institucional y estimulado en lo deportivo

Las cartas están sobre la mesa. A falta de tan solo seis citas para dejar zanjado el campeonato regular en el Grupo 2 de Primera Federación, para el Córdoba CF solo existe una vía posible con la que mantener abiertos sus objetivos: no volver a fallar, o lo que es lo mismo, ganar todo lo que queda. Si bien el propósito de dar caza al liderato se ha diluido, mientras que la clasificación al playoff es algo virtual desde hace semanas -guardando alicientes en cuanto a posicionamiento-, se antoja una obviedad que los de Iván Ania preparan cada cita restante como si de una final anticipada se tratara. Por balance, pronósticos y sensaciones, también necesidades, el cruce de este domingo ante el Intercity en el Antonio Solana (18.00 horas) no será ninguna excepción, por lo que retensar los ánimos tras el amargo trago ante el Alcoyano y recuperar la línea de fechas anteriores será la gran asignatura pendiente.

Una apuesta irregular

Lo que tratará de impedirlo será un conjunto alicantino estimulado en lo deportivo y lastrado en lo institucional. Ya acusó ciertos momentos de inestabilidad la formación negra durante el pasado mercado de fichajes invernal, en el que incluso llegó a ver sus derechos federativos bloqueados por impagos a lo largo de buena parte del mismo. En la actualidad, la merma económica sigue rondando al Intercity, con pagos teóricamente pendientes en distintos estamentos del club. Su situación global no es la más adecuada para un equipo que todavía se la juega, con el descenso alejado, aunque no de forma matemática, y la fase de promoción también a una distancia poco desdeñable.

Y es que los de Alejandro Sandroni no atraviesan su mejor momento en cuanto a resultados. Llegan con tan solo una victoria cosechada entre sus últimas cinco actuaciones, período en el que han perdido fuerza en la puja por la quinta plaza. Hasta hace relativamente poco, precisamente, el cuadro negro era uno de los principales candidatos en la terna de perseguidores por el último billete al playoff, aunque la mala dinámica de las recientes semanas ha complicado la papeleta, hasta el punto incluso de dejar el farolillo rojo más cerca. Desde el duodécimo puesto, la zona de privilegio se encuentra a 11 puntos, mientras que la quema está a otros siete, con un total de 18 todavía en juego.

Los futbolistas del Córdoba CF se preparan para la ejecución de un saque de esquina en el choque de la primera vuelta. / MANUEL MURILLO

Bajo el respaldo del Municipal Antonio Solana, no obstante, el bloque de la Comunidad Valenciana ha destapado un rendimiento singular. Es el noveno conjunto casero más productivo, después de embolsarse 26 de los 48 disputados en su feudo. Ha conseguido tumbar a rivales de la dimensión del Ceuta, Algeciras o el Antequera esta temporada, además de lamentar tan solo una derrota -frente al Castellón, que remontó- en el lapso de sus últimas tres comparecencias caseras.

Nombres propios

Especial protagonismo, por otra parte, se espera en una cita que contará con la presencia de algunos nombres propios en clave local. El más reseñable será el de su pichichi particular, el veterano carrilero guineano Emilio Nsué, que suma diez tantos en Liga en lo que va de temporada. Con la selección de Guinea Ecuatorial, a sus 34 años, precisamente, el futbolista nacido en Mallorca fue una de las sensaciones de la pasada edición de la Copa África, en la que llegó a alcanzar los octavos de final e incluso tuvo tiempo para apuntarse cinco dianas, con las que se alzó como el máximo artillero del torneo. Fue el emblema e impulsor de uno de los combinados revelación, líder en un Grupo A en el que el posterior campeón del certamen, Costa de Marfil, acabó tercero.

Con todo, también mantiene un buen ritmo goleador durante las últimas fechas en Primera Federación. Mojó durante la pasada jornada frente al San Fernando, saldada con empate en el Iberoamericano. En pista, eso sí, ocupa una posición más retrasada. El avance de los años ha ido reservando su rol a labores más defensivas, comenzando inicialmente como atacante, pasando a banda, para en la actualidad desenvolverse mejor como lateral derecho, aunque sin perder una gota del instinto goleador que aún lo caracteriza.

Emilio Nsué celebra uno de sus goles en la pasada Copa África. / INTERCITY

Otras piezas destacables serán Moha Traoré y Rafa Gálvez, ambas con pasado en El Arcángel. El delantero hispano-maliense, hermano del internacional español Adama Traoré -ahora en el Fulham y ex del Barcelona-, fue uno de los estandartes durante la reciente época dorada del Córdoba CF B hace casi una década, en la que durante tres campañas formó parte de un tridente temible junto a dos futbolistas que actualmente brillan en Segunda División como Sebas Moyano (Real Oviedo) y Alberto Quiles (Albacete). No terminó de despegar de blanquiverde, no obstante, aunque este curso, su primero en la formación negra, parte como titular en los esquemas de Sandroni, pese a todavía no haberse estrenado de cara a puerta.

Completa la ecuación el pivote y central cordobés, que también ha conseguido asentarse en la titularidad. Se formó en las categorías inferiores del Córdoba CF, del filial dio el salto al primer equipo, con el que participó, aunque en contadas ocasiones, como uno de los héroes del ascenso a Primera División en el curso 2014-2015. Más tarde hizo las maletas para vestir la zamarra del Elche, pasó por el Albacete, tanto en la categoría de bronce como en la de plata, al igual que por el Castellón, con un regreso puntual -no acabó de cuajar- previamente a El Arcángel durante la temporada 2015-2016.

Sandroni, una roca en su banquillo

El último elemento del libreto del Intercity, en esa línea, se encontrará en la sala de mandos. El preparador argentino Alejandro Sandroni -nacido en la Córdoba homónima- será la contraparte de Iván Ania en el esperado duelo de banquillos que se avecina para este fin de semana. Se ha medido en un total de cinco ocasiones al conjunto blanquiverde, con un saldo de tres derrotas, un empate y una victoria, repartidas entre su anterior estancia en el Yeclano y actualmente en tierras alicantinas. Con el cuadro pacense consiguió asaltar el Reino en una ocasión, correspondiente al ejercicio 2020-2021 en Segunda División B, mientras que en el primero de sus cruces con los blanquiverdes, un año atrás, logró cerrar el Municipal de la Constitución (2-2).

La primera cita del cuadro negro en su historia frente al Córdoba CF también también tuvo su sello. Se produjo durante el encuentro de la primera vuelta de Liga del presente campeonato, en el feudo califa, zanjado con una victoria agónica y por la mínima del cuadro andaluz (1-0) con gol de Alberto Toril tras toda una batalla física y táctica.

Alberto Toril celebra su gol ante el Intercity durante la primera vuelta. / MANUEL MURILLO

