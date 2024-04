Intercity-Córdoba CF: Monterrubio Torres, árbitro del partido

El árbitro maño Pablo Monterrubio Torres (Zaragoza, 1995) ha sido designado por el Comité Técnico de Árbitros de la RFEF para dirigir el trigésimotercer encuentro de la temporada 2023-2024 para el Córdoba CF, que se celebrará el próximo domingo ante el Intercity en el Estadio Municipal Antonio Solana (18.00 horas, FEF TV), con motivo de la jornada 33 del calendario regular de Liga en el Grupo 2 de Primera Federación.

Su expediente

El colegiado zaragozano, de 28 años, cuenta con un expediente no demasiado extenso a sus espaldas, habiendo ejercido de forma ininterrumpida solo durante las últimas cuatro temporadas, una bajo el extinto formato de Segunda División B, dos en Segunda Federación y la actual en Primera Federación. En ese saldo, ha dirigido un total de 46 partidos, con un registro de 203 tarjetas amarillas señaladas -promedio de 4,41 por partido- y 14 rojas -0,30-. También posee una ligera inclinación casera, con 24 triunfos locales en el expediente, como contraste de los 12 empates y las 10 victorias visitantes que también contabiliza.

La del domingo, además, será la primera ocasión en la que Monterribio Torres arbitre al Córdoba CF, con el que no ha coincidido hasta la fecha. No será su estreno junto al combinado alicantino, no obstante, al que sí ha pitado en una de sus citas, correspondiente al presente curso en la victoria de los de Alejandro Sandroni frente al Alcoyano durante la segunda jornada de Liga en el Antonio Solana (1-0), resuelta con un gol de Pol Roigé.