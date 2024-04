¿Ayudará Cristo al Málaga ante el Córdoba CF?

El Córdoba CF afronta este domingo en el Antonio Solana (18.00 horas, FEF TV) el encuentro corrrespondiente a la jornada 33 en el que debe imponerse al Intercity para asegurarse una jornada más el segundo puesto de la tabla clasificatoria. Una labor nada fácil, sobre todo teniendo en cuenta que en la última jornada, la 32, el equipo de Iván Ania sufrió una derrota en El Arcángel ante el Alcoyano (0-1), que anotó a través de Míkel Pradera su gol en lo que era, prácticamente, la última jugada del encuentro. Por lo tanto, el golpe anímico es indudable que, de alguna manera, afectará al conjunto cordobesista, que debe agarrarse a su estadística a domicilio: nadie mejora sus números fuera de casa en el Grupo 2, por lo que este Córdoba CF es el visitante más incómodo posible.

La 'final' ante el Málaga

Pero es indudable que, a pesar de la importancia del choque, en el horizonte aparece el encuentro de una semana después, el que ha de dilucidar el Córdoba CF en El Arcángel ante el Málaga, para el que se desplazarán 1.400 seguidores malaguistas y que podría afrontarse con una distancia de sólo tres puntos entre ambos conjuntos. Hay que recordar que en la primera vuelta el Málaga y el Córdoba CF empataron (1-1) en La Rosaleda, por lo que la victoria de uno de los contendientes, además del golpe anímico y clasificatorio, también añade el plus de decidir el golaverage particular entre ambos adversarios.

Cristo Romero, a su llegada al Intercity, la pasada temporada. / INTERCITY

Mirando a ese partido ante el Málaga de reojo afrontará el Córdoba CF el choque del próximo domingo en el Antonio Solana. Entre otros motivos, por que una de las fortalezas del equipo de Iván Ania podrían verse afectadas para el encuentro ante el Málaga. En concreto, la banda derecha del conjunto blanquiverde llegará a tierras alicantinas apercibida de sanción. Tanto Carlos Albarrán como Christian Carracedo suman cuatro cartulinas amarillas y una amonestación ante los hombres de negro del Intercity significaría su sanción para el encuentro de la jornada 34, ante el Málaga, en El Arcángel, una semana después.

En concreto, Carlos Albarrán lleva seis jornadas consecutivas aguantando con esa cuarta amonestación, que en realidad es la novena, porque ya cumplió un partido de sanción por las primeras cinco amarillas que vio. También cumplió sanción por la roja que vio, precisamente ante el Intercity, en El Arcángel (1-0).

Menos tiempo lleva aguantando con la cuarta amarilla Christian Carracedo, ya que la amenaza le llegó hace apenas un par de semanas, en la visita al Romano José Fouto (2-2), aunque la esperanza con el extremo es que ha visto sus amonestaciones de manera mucho más espaciada que Albarrán: en la jornada 7, en Algeciras, vio la primera, y luego fue amonestado en la 11 (Málaga), en la 23 (en El Arcángel, ante el Atlético B) y la citada en Mérida.

Por lo tanto, Christian Carracedo y Carlos Albarrán deberán tener especial cuidado de no ser amonestados para poder estar en el once inicial de Iván Ania, una semana después, en la ‘final’ que se disputará en El Arcángel por la segunda plaza de la Liga.

Cristo, Carracedo y Simo, ‘trillizos’

Y no lo tendrán fácil, porque enfrente tendrán a uno de los mejores laterales zurdos de la categoría, Cristo Romero. El lateral algecireño coincide con Christian Carracedo (y Simo) en un récord: son los únicos jugadores de sus respectivas plantillas que han intervenido en las 32 jornadas de Liga precedentes. Además, Cristo es el jugador que más minutos de competición acumula en el plantel de Sandroni, 2.592, ha visto una sola amarilla y ha anotado un gol. Además ha sido titular en 28 de esas 32 jornadas, jugando apenas 38 minutos menos que Carracedo y 70 menos que Albarrán, por lo que es clara la importancia del lateral zurdo para Sandroni y su Intercity.

Cristo Romero, durante su etapa en el Málaga. / MÁLAGA CF

Además existe una motivación extra para Cristo en el encuentro del próximo domingo y una posible ‘ayuda’ al Málaga. Cristo es un lateral izquierdo (también puede jugar de interior) criado en la cantera del Málaga, que llegó a jugar con los malaguistas en el primer equipo antes de salir traspasado a la Real Sociedad B en la 2021-22. El algecireño salió el verano siguiente para enrolarse en el entonces potente proyecto de un Intercity que tiró la casa por la ventana para su debut en la categoría con varios fichajes de relumbrón. En esta temporada hay veteranos como el portero Manu Herrera (42 años), Emilio Nsúe (máximo goleador con 10 tantos y que no estuvo en El Arcángel en la primera vuelta), el excordobesista Rafa Gálvez, el mediocentro Xemi o el delantero Ion Etxaniz. El cuadro alicantino fue campeón de grupo en la Segunda Federación hace dos campañas y el pasado curso se estrenó con un puesto en mitad de la tabla en el Grupo 2. Teóricamente, la plantilla de este Intercity estaba hecha para entrar en los puestos de play off de ascenso, por lo que no debe llamar a engaño su situación actual.

Cristo Romero, además, llegó a debutar en Primera con la Real y jugó no pocos partidos en Segunda División A con el Málaga, equipo en el que estuvo a las órdenes del actual técnico malacitano, Sergio Pellicer, y tuvo como compañero al exblanquiverde Luis Muñoz. Cristo cumple contrato el próximo 30 de junio y será uno de los hombres que animarán el mercado. Sus vínculos con el Málaga son evidentes (llegó antes de su etapa juvenil) y el servicio que brindaría el próximo domingo sería doble: ganar con el Intercity y lograr debilitar al Córdoba CF, de alguna manera, ante la ‘final’ de los blanquiverdes contra el Málaga, en El Arcángel, una semana después.

Suscríbete para seguir leyendo