El Córdoba CF enviará 1.400 entradas al Málaga

El Córdoba CF enviará al Málaga una remesa de 1.400 localidades a un precio de 15 euros la unidad para el encuentro que deben disputar el conjunto blanquiverde y el blanquiazul en El Arcángel el próximo fin de semana del 20 y 21 de abril. El horario e incluso la fecha aún no están confirmados, pese a estar señalados desde hace meses, debido a que el Córdoba CF solicitó a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) el cambio de horario, previsto inicialmente a las 16.00 horas del domingo, 21 de abril, debido a las temperaturas.

Previsiones

El pasado sábado, durante el encuentro entre los blanquiverdes y el Alcoyano, disputado a la misma hora, 16.00 horas, se alcanzaron los 30 grados de temperatura -que sobre el césped suelen aumentar hasta en cinco grados más-, algo que afectó a los jugadores en general y a Adrián Lapeña en particular, que fue sustituido en el minuto 55 de partido por Matías Barboza a causa de lo que, aparentemente, era un golpe de calor.

Adrián Lapeña despeja un balón aéreo durante el encuentro ante el Alcoyano, el pasado sábado, en El Arcángel. / A.J. GONZÁLEZ

El Córdoba CF aún no ha recibido respuesta por parte del organismo federativo, aunque ello no ha impedido que la entidad blanquiverde mande esa remesa de 1.400 localidades al club de Martiricos. En principio, en El Arcángel no se contempla que se amplíe el cupo en caso de que el Málaga logre colocar todas esas entradas, ya que según informó la entidad blanquiverde también en el club cordobesista se espera que la demanda aumente para el encuentro contra el equipo de la Costa del Sol. En principio, porque el final de Liga se acerca; también, por la entidad del rival, y finalmente, porque si se disputa en domingo el encuentro y en un horario más accesible para el público, en el Córdoba CF se espera para entonces una gran entrada.

El Córdoba CF dice que no enviará más

En cualquier caso, todo dependerá de la evolución de la venta de entradas, tanto en taquillas como por internet, así como de la demanda de localidades que exista en la capital de la Costa del Sol. Lo que sí parece claro es que se juegue en el horario que sea, y sea cual sea la cantidad de localidades que se coloquen en Málaga, el encuentro se vivirá como una gran fiesta del fútbol.

La afluencia de público será importante en el Córdoba CF - Málaga. / FRANCISCO GONZÁLEZ

Asimismo, lo más probable, viendo los precedentes, es que el encuentro sea declarado de alto riesgo por parte de la Comisión Permanente de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte, tal y como ya se hizo con algunos encuentros en Primera Federación en las últimas jornadas, algunos de ellos disputados precisamente por el Málaga.

Además de vivir un Córdoba CF-Málaga, un derbi andaluz al más alto nivel en El Arcángel, el encuentro será fundamental para dirimir la segunda plaza en el Grupo 2 de Primera Federación. Antes de que se juegue la jornada 33, la del próximo fin de semana, los blanquiverdes aventajan en sólo tres puntos a los malagueños, cuartos, y en un punto al tercero, el Ibiza, por lo que el encuentro entre cordobesistas y malacitanos se vivirá con la máxima pasión.

