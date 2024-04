Carlos Albarrán admite que al Córdoba CF "le falta fluidez"

Carlos Albarrán compareció en la sala de prensa de El Arcángel tras el entrenamiento del Córdoba CF en la Ciudad Deportiva, que como en el resto de la semana y también en la pasada será a puerta cerrada por decisión de su técnico, Iván Ania.

"Con ganas de que llegue el domingo"

El lateral derecho blanquiverde aseguró que “el equipo está con ganas de que llegue el domingo”, debido a que “la derrota del otro día fue dolorosa, sobre todo por cómo se dio, que nos meten el gol al final del partido”. Albarrán cree que una de las claves para el encuentro ante el Intercity será “prepararlo bien estos días y llegar de la mejor manera posible”.

Carlos Albarrán, en el encuentro entre el Córdoba CF y el Melilla en El Arcángel. / MANUEL MURILLO

También habló Albarrán sobre las temperaturas que sufrieron él y sus compañeros el pasado sábado, motivo por el que el Córdoba CF pidió el cambio de hora para el encuentro ante el Málaga. “La verdad que sí, el sábado hizo mucha calor y, al final, cuando estás jugando se nota mucho más”. Asimismo, el defensa cordobesista aseguró que “a nosotros, por nuestra manera de jugar, que es tener el balón y darle ritmo al partido, al hacer tanta calor también el césped se seca rápido y eso puede ser que nos perjudique un poco más a la hora de poder darle ritmo al partido”. Carlos Albarrán recordó que “sí que es verdad que el otro día hacía mucha calor y eso se notó. Nuestro compañero Adri –Lapeña- lo sufrió, le dio un golpe de calor y tuvo que pedir el cambio. Eso ya pasó y ahora esta semana jugamos a las ocho y creo que va a ser totalmente diferente así que lo que he dicho antes: a prepararlo de la mejor manera posible y ya está”.

Recta final de Liga

También comentó Carlos Albarrán cómo se vive el final de Liga, tanto en el Córdoba CF como en el resto de equipos. “Ahora ya, en los últimos diez partidos en cada temporada, los equipos es cuando parece que se ponen las pilas y es cuando estás jugando algo de verdad”, aseguró el catalán, por lo que “cuesta muchísimo más sacar los partidos adelante y poder ganarlos”. El carrilero blanquiverde puso como ejemplo el encuentro ante el Alcoyano: “El otro día lo vimos aquí, en casa, que hicimos méritos para ponernos por delante en varias ocasiones pero no supimos aprovechar y ellos al final del partido tuvieron dos ocasiones, una antes del gol también”, por lo que, avisó, “esta semana va a ser un partido muy complicado también”. El Antonio Solana es para Albarrán “un campo muy difícil” y el Intercity “un gran equipo”, pero avisó de que el Córdoba CF tiene “buenos jugadores y tendremos que adaptarnos rápido al campo y saber lo que tenemos que hacer en cada momento para poder llevarnos los tres puntos”.

¿Un Córdoba CF en crisis?

También habló Carlos Albarrán de la línea descendente marcada por el Córdoba CF en el último mes, en el que más allá de resultados, el juego del equipo de Iván Ania no ha sido el de inicios del 2024, por ejemplo. El lateral insistió en que “ya cuesta muchísimo más ganar los partidos y sí que es verdad que a lo mejor antes estábamos más fluidos en cuanto a juego pero ahora, pues por lo que sea, nos está costando más y eso es algo que tenemos que mejorar y es algo que antes nos salía con mucha más fluidez”, admitió. “Ahora nos cuesta más, pero ya te digo que eso no perjudica nada al equipo”, aseguró Albarrán, ya que para él “el equipo tiene clara la idea que tenemos en cuanto a juego y va a seguir creyendo y haciendo lo mismo que hemos estado haciendo durante toda la temporada hasta el final”.

¿Motivos físicos? ¿Cansancio mental?

Sobre los motivos de ese descenso en el rendimiento del equipo, también en el juego, Albarrán opinó que “puede ser un poco por todo, al final el otro día también hace mucho calor, eso también te limita un poco en cuanto a físico, a meterle ritmo al partido como he dicho antes y bueno, yo lo que te digo es que el equipo sigue creyendo en la misma idea que teníamos durante toda la temporada, que no va a cambiar nada el hecho de haber perdido el otro día, llevábamos una dinámica muy buena” y deseó que “la derrota del otro día no empañe todo el trabajo que llevábamos haciendo durante toda la temporada, así que nosotros seguimos creyendo la misma idea y estamos convencidos de que esta semana podemos volver a ganar como llevábamos haciendo antes”.

Calendario

Sobre el calendario, Albarrán comentó que “sabemos que quedan seis partidos pero lo que nos ha llevado hasta aquí, hasta estar segundos es el fijarnos en el partido cada semana y por ejemplo ahora tenemos el partido del Intercity y enfocarnos en ese partido prepararlo de la mejor manera como he dicho antes también preparar de la mejor manera el domingo a las ocho para poder llevarnos la victoria y luego ya una vez termine ese partido ya pensaremos en el siguiente e ir así cada semana hasta que llegue el final”.

Finalmente, sobre el posible cambio de hnorario del partido ante el Málaga, Albarrán insistió en que “el otro día se notó mucho el calor y yo creo que si se puede cambiar el horario pues sería mejor para todos para aficionados, para jugadores, para el equipo, para aficionados, para jugadores, para todos. Si la temperatura es la misma que el otro día yo también creo que lo mejor sería cambiarlo, pero ahora mismo pues yo no sé cómo estaría la temperatura de aquí a una semana, pero bueno, yo creo que si se pide, lo más normal es que se cambie”, opinó el jugador del Córdoba CF.

