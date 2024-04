Un Córdoba CF lento y justo de ideas cae ante el Alcoyano

El Córdoba CF cayó en El Arcángel ante el Alcoyano con un gol en el tiempo de descuento de Pradera tras un encuentro gris de los blanquiverdes, que realizaron un partido lento y sin ideas, lo que favoreció la gesta del equipo de la Moral en el coliseo ribereño, que volvía a ver una derrota de los cordobesistas tres meses después y que deja así vía libre al Castellón para que se marche con ocho puntos de ventaja a falta de la disputa de 18 en caso de que gane este domingo en el campo del colista.

Homenaje a Sedano

El primer partido del Córdoba CF ya sin la presencia del profesor Rafael Sedano, que fue inhumado unas horas antes del encuentro y que fue homenajeado en la previa. El que iniciara su carrera como entrenador con sólo 13 años en el Español de Santiago sentenció en su momento que «los grandes equipos del mundo salen con solo un hombre de referencia arriba e incluso algunos lo hacen con un nueve falso o mentiroso. Los buenos equipos atacan con cinco». Ese era el plan de Iván Ania ante el Alcoyano, al igual que una semana antes ante el Castilla, hace dos semanas en Mérida o hace tres, ante el San Fernando, también en El Arcángel. Así, repitió con ese nueve mentiroso en la figura de un Kike Márquez que hace ahí lo que puede, en una posición que favorece poco sus cualidades y en cierta medida resalta sus debilidades: no es un virtuoso del juego de espaldas, por arriba es difícil que cace alguna y le cuesta leer los espacios libres dentro del área cuando ésta está «en hora punta». Sus virtudes, mientras tanto, permanecen tapadas, porque están brillan unos metros más abajo, precisamente donde más falta le hacía a su equipo, que tuvo un primer acto de lo más gris que se recuerda esta temporada en El Arcángel.

Iván Ania se desespera en la banda de El Arcángel durante el encuentro entre el Córdoba CF y el Alcoyano. / A.J. GONZÁLEZ

Por aquello de que «el control del balón es de los jugadores, pero el control del partido lo llevan los entrenadores», esos primeros 45 minutos en nada se parecieron a lo que pretendía Iván Ania y sí más a lo que vino a buscar Vicente Parras. El alicantino tenía estudiado al Córdoba CF, metió un 1-4-4-2 y no se complicó la vida. Si su equipo recuperaba el balón en defensa o en mediocampo, el balonazo estaba garantizado. Nada de dar un pase de riesgo en esa zona, algo de lo que se alimenta el Córdoba CF, y muy bien. Pase de seguridad o, directamente, balonazo a 45 metros. Con un par de excepciones, que se tradujo, una de ellas, en la ocasión más clara del partido. Apenas se llevaban nueve minutos de juego cuando un pase largo recibido por Armental se combinó con una galopada del extremo alcoyano para plantarse en el área blanquiverde. Allí lanzó un disparo potente al centro, arriba, que rozó lo justo en un defensor para que Bueno Prieto decretara saque de esquina a favor de los visitantes. Pero el susto se metió en el cuerpo de los cordobesistas.

El rival no era "de pan y melón"

En todo caso, el Alcoyano no era «un equipo de pan y melón», como podía esperarse por presupuesto y por su situación clasificatoria. Y en ese primer acto puso en muchas dificultades, más de las previstas, al Córdoba CF, que se vio bloqueado constantemente por el equipo alicantino. Los jugadores blanquiverdes, además de enfrentarse a un rival que no arriesgaba en nada, estuvieron muy imprecisos en las entregas, sobre todo en los pases medios y largos, y para colmo no fue la mejor tarde en lo que a individualidades, en general se refiere.

Albisua y Simo chocan durante el duelo en El Arcángel. / A.J. GONZÁLEZ

La primera incursión, medianamente clara, llegó nada menos que en el minuto 42, y la firmó Carlos Albarrán, que llegó al fondo, corrió paralelo a la línea y miró atrás para conectar con Diarra. Pero la defensa y el portero alcoyano anduvieron muy atentos y abortaron el hipotético remate del malí.

De hecho, las dos mejores llegadas del Córdoba CF -casi las únicas- que firmó el equipo de Iván Ania en esa primera parte llegaron a balón parado. Una, en un saque de esquina botatado por Kuki Zalazar (min. 21) que remató de forma impecable José Antonio Martínez, cruzado y abajo, para que Valens necesitada dos tiempos para atajar el peligroso balón. La otra, en un golpe franco directo en el borde del área alcoyana que puso en juego Kike Márquez (min. 34) con un disparo seco que desvió con dificultad el portero visitante.

Espejismo al inicio y al final

No hubo más. No dieron más de sí los primeros 45 minutos, en los que la imagen de partido la firmó un Alcoyano que controlaba con relativa facilidad a un Córdoba CF sin ideas y sin acierto. En la segunda parte pareció aprender el Córdoba CF la máxima del profesor: «No es estar, sino presentarse» en ataque. Y en sólo cinco minutos generó lo mismo que en los 45 anteriores. Un cabezazo de Lapeña a los dos minutos del segundo acto ya puso las orejas tiesas a Valens, pero en donde tuvo que emplearse a fondo por primera vez en todo el partido fue en un cabezazo de Diarra, en el segundo palo, tras un gran pase oblículo de más de 30 metros del «hombre ancla» cordobesista, Álex Sala. El despeje a una mano del portero alcoyano provocó un «uy» en la grada que, traducido, significaba que esa era la primera gran oportunidad con el balón en juego de todo el partido para el Córdoba CF.

Kuki Zalazar se lamenta tras una oportunidad fallada en la recta final de partido para el Córdoba CF. / A.J. GONZÁLEZ

El equipo de Iván Ania parecía que empezaba a funcionar tras su paso por vestuarios, pero fue un pequeñísimo espejismo de sólo cinco minutos. De hecho, por momentos tenía más el balón el equipo visitante, un Alcoyano que parecía envalentonarse conforme discurría el encuentro. Así, el técnico asturiano cambió a su central más titular, Lapeña, y lo reemplazó por Barboza. No sólo eso. Sentó también a sus bandas titulares y dio entrada a Simo y Toril, desplazando a Kuki Zalazar al costado derecho y devolviendo a Kike Márquez a su zona natural. Movimientos relativamente novedosos en lo que al preparador cordobesista se refiere, señal de que el partido no iba por los cauces que se podían prever. «Arriesgar, atacar con sentido, muy organizado, y, sobre todo, tener un equipo concentrado, equilibrado y ordenado» da como resultado «ser competitivo», porque «el fútbol actual es sorpresa», dijo en más de una ocasión el profesor. Es lo que hizo en muchos partidos el Córdoba CF de Ania. Pero no este sábado, ante el Alcoyano. El conjunto blanquiverde se convirtió en previsible, desconectado entre líneas y también entre jugadores y El Arcángel mostró los lógicos nervios.

Lo mejor para el Córdoba CF es que ni siquiera el «hombre ardilla» del Alcoyano, José Alonso Lara, era capaz de generar verdadera inquietud en la defensa blanquiverde. Pero lo preocupante era que el Córdoba CF no generaba.

Visto el panorama, el fondo sur «comenzó a llamar» a Antonio Casas, ausente durante casi un mes en las alineaciones blanquiverdes y que volvía a una convocatoria tras sus problemas musculares. Quedaba apenas un cuarto de partido y los nervios, además de lógicos, se hacían más que patentes.

Ni siquiera en un claro error de la defensa alcoyana pudo marcar el Córdoba CF. Corría el minuto 72 y un centro de Albarrán era cabeceado por Kike Márquez, completamente solo en el borde del área pequeña. Valens se quitó el balón de encima como pudo y alguno se desesperaba. El Alcoyano respondía con un disparo desde la frontal de José Alonso que se marcaba por encima del travesaño por muy poco (min. 73).

A diez del final, Ania se decidió por fin y atendió a la petición del fondo sur para dar entrada a Antonio Casas, por lo que el Córdoba CF pasó de empezar el partido con un falso delantero centro a finalizarlo con dos nueves. Fueron los mejores momentos del Córdoba CF, algo ficticios por los ajustes obligados, pero reales en lo que a peligro se refiere. Tras un disparo de Agüero ajustado al palo izquierdo de Carlos Marín, Kuki Zalazar y Casas, en la misma jugada, vieron como Valens primero, y Antón después, bajo palos, evitaban el gol blanquiverde cuando éste ya se cantaba en la grada. Tres minutos después (min. 87), era Albarrán el que ponía a prueba al portero alcoyano de nuevo. Pero ese acoso cordobesista tenía un peligro. Carrasco, solo en el área de Carlos Marín, cruzaba demasiado el balón (min. 92) y volvía a recordar lo ocurrido ante el Castilla y que también lo recordaba siempre el profesor: «Lo que no has ganado en 90 minutos no lo pierdas en uno». Pradera, en un duelo en el área blanquiverde, ganaba la disputa a Barboza y fusilaba a Carlos Marín para provocar el silencio de El Arcángel (min. 95), por más que hubiera una última, en una salida en falso de Valens que, de nuevo Antón, salvó bajo palos.

Un Córdoba CF lento y falto de ideas durante más de 80 minutos pagó una mala tarde en todos los sentidos, también en lo que a ocurrencias se refiere, y volvió a cosechar una derrota en El Arcángel tres meses después, dejando expedito el camino al ascenso directo al Castellón, que juega este domingo ante el Recreativo Granada, colista de la categoría. Y por si fuera poco, el partido, con toda la carga de análisis y valoración que tiene, estará huérfano de la mirada del profesor Rafael Sedano por primera vez en muchos años. Una tristeza añadida para muchos.

Ficha técnica

0-Córdoba CF: Carlos Marín, Carlos Albarrán, Adrián Lapeña, José Antonio Martínez, Calderón, Álex Sala, Diarra, Carracedo, Kuki Zalazar, Adilson Mendes, Kike Márquez. Cambios: Matías Barboza por Adrián Lapeña (56’), Simo por Adilson Mendes (60’), Toril por Carracedo (60’), Antonio Casas por Kike Márquez (79’). Entrenador: Iván Ania. 1-Alcoyano: Valens, Farru, Antón, Primi, Nieto, Juanan, Lara, Imanol, Selma, Armental, De Palmas. Cambios: Albisua por Selma (56’), Agüero por De Palmas (56’), Carrasco por Primi (78’) Jiménez por Armental (78’), Pradera por José Alonso (90’). Entrenador: Vicente Parras. Gol: 0-1 (95’) Pradera. Árbitro: Bueno Prieto (C. Madrileño). Mostró amarilla a Primi (34’), Albisua (86’), Calderón (86’). Incidencias: El Arcángel. Jornada 32 de Liga en Primera Federación. 11.224 espectadores.

Suscríbete para seguir leyendo