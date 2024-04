Dragisa Gudelj y el Córdoba CF: una baja difícil de cubrir

El Córdoba CF se encuentra inmerso en esta temporada 2023-24 en la lucha por las eliminatorias de ascenso a Segunda División A sin dejar de mirar de reojo al ascenso directo, por más que esta plaza se le complicara especialmente el pasado sábado, con la derrota sufrida en El Arcángel ante el Alcoyano (0-1) con un gol encajado en el minuto 97 firmado por el blanquiazul Míkel Pradera, que ganó el balón en disputa en el área a Matías Barboza para fusilar a Carlos Marín. El joven Matías Barboza entró en el minuto 56 de partido sustituyendo a Adrián Lapeña, que tuvo que dejar su puesto al malagueño tras «sufrir un golpe de calor», según informó en la rueda de prensa posterior al encuentro el propio entrenador blanquiverde, Iván Ania.

Adrián Lapeña, sólo uno de 24

De esa manera, el técnico blanquiverde se veía obligado a prescindir de los servicios del riojano por primera vez en las últimas 24 jornadas, ya que desde la jornada 8, en la que regresó a la titularidad tras un mes de dudas del asturiano, Adrián Lapeña sólo se perdió el encuentro de la jornada 26, en la que el Córdoba CF se impuso en El Maulí al Antequera (2-3). Aquella importante victoria cordobesista no contó con la participación de Adrián Lapeña debido a que estaba sancionado tras ver la quinta cartulina amarilla una semana antes, en el Córdoba CF-Melilla (4-0), en El Arcángel, convirtiéndose así en el hombre principal de la defensa para el asturiano.

Adrián Lapeña despeja de cabeza ante rivales del Alcoyano, antes de ser sustituido, el pasado sábado. / A.J. GONZÁLEZ

El entrenador del Córdoba CF debió tomar esta determinación después del contratiempo sufrido por Dragisa Gudelj en Melilla el pasado 3 de diciembre, jornada 15 de Liga en el campeonato actual, 2023-24. Hasta ese momento, el neerlandés de origen serbio era el hombre base de la defensa cordobesista para Iván Ania, ya que fue titular en las 15 jornadas disputadas hasta ese momento. De hecho, con 1.292 minutos y 15 titularidades en otras tantas jornadas, Dragisa Gudelj no sólo era uno de los capitanes del equipo de Iván Ania, sino su jugador principal. Sus cualidades, salida con el balón jugado por el flanco izquierdo, su potente disparo con la zurda, su buen juego aéreo y su carácter hacían del de Breda un hombre fundamental no sólo en el Córdoba CF, sino en cualquier equipo que tuviera máximas aspiraciones en el Grupo 2 de Primera Federación, cuando aún no se habían jugado cuatro meses de competición aquel 3 de diciembre, segundo día fatídico para el futbolista.

Ninguno llega a Gudelj 17 jornadas después

Tras aquel contratiempo, del que hoy en día arrastra consecuencias más anímicas que físicas, ningún jugador ha podido tomar el relevo de Dragisa Gudelj en el Córdoba CF. Si en las primeras 15 jornadas el neerlandés había sumado esos 1.292 minutos en 15 partidos, 17 encuentros después, Iván Ania parece que ha ido buscando alternativamente la mejor opción como acompañante de Adrián Lapeña. Carlos García suma 12 titularidades para 1.065 minutos, mientras que Matías Barboza llega a los 828 minutos en 12 partidos, ocho de ellos como titular. El primero ya estaba en la plantilla blanquiverde el pasado verano, cedido por el Cádiz, llegando a ser titular en el inicio de Liga durante cuatro jornadas. El segundo llegó desde la cantera blanquiverde, ante la necesidad de Iván Ania por la falta de efectivos en diciembre.

Matías Barboza, en el encuentro entre el Córdoba CF ante el San Fernando. / A.J. GONZÁLEZ

A falta de la llegada del mercado invernal, el asturiano «se inventó» a Matías Barboza como una alternativa y el malagueño respondió de manera convincente, pese a las lógicas lagunas fruto de su juventud. En cualquier caso, ninguno llega a los números de Dragisa Gudelj o del propio Adrián Lapeña y estaba claro que el Córdoba CF debía acudir en enero al mercado, por lo que incorporó a un jugador de superior categoría: José Antonio Martínez. Sin embargo, el onubense no llegaba en las mejores condiciones físicas posibles y el mejor ejemplo es que, precisamente este sábado, completó por primera vez un partido de 90 minutos. Es decir, dos meses y medio después, después de 13 jornadas disputadas, José Antonio Martínez logró completar un encuentro de 90 minutos con el Córdoba CF, ante el Alcoyano, obligado por la obligada sustitución de Adrián Lapeña por ese golpe de calor del que habló su propio entrenador.

José Antonio Martínez, central del Córdoba CF, en una jugada a balón parado ante el Alcoyano, el sábado. / A.J. GONZÁLEZ

Por lo tanto, viendo la evolución de José Antonio Martínez, el rendimiento de Matías Barboza y el tiempo dispuesto por Carlos García, está claro que el equipo de Iván Ania ha tenido y aún sufre la dificultad de encontrar un relevo en el Córdoba CF a Dragisa Gudejl.

