El Córdoba CF informó este martes de forma oficial que su jugador Dragisa Gudelj "mantendrá su situación de baja médica hasta final de temporada" después de que el central serbio nacido en Breda sufriera un segundo episodio de desvanecimiento en el Álvarez Claro de Melilla hace ahora algo más de un mes.

Apoyo del Córdoba CF

En el comunicado oficial, el Córdoba CF explica que "en estos momentos, desde el club queremos expresar, con todo el cariño, nuestro apoyo incondicional a Gudelj, priorizando su salud y bienestar" y finaliza la nota expresando un deseo y mandando ánimos a su jugador: "Nos vemos pronto, Brate. ¡Fuerza Gudelj!". Hay que reseñar que Dragisa Gudelj tiene contrato con la entidad blanquiverde hasta el 30 de junio del 2025.

Se despeja así la duda sobre el futuro inmediato de Dragisa Gudelj, aunque lo cierto es que en las últimas semanas ya se percibía desde el entorno de la entidad blanquiverde que el central, uno de los capitanes blanquiverdes de esta temporada, daría por finalizada la campaña y sería baja hasta el próximo 30 de junio. De hecho, el comentario era generalizado cuando Gudelj apareció en El Arcángel hace menos de dos semanas, en la previa del encuentro entre el Córdoba CF y el Real Madrid Castilla.

Defensa en cuadro

Por lo tanto, el Córdoba CF deberá cubrir su baja, que no es la de un jugador más y que deja la defensa blanquiverde en cuadro. Dragisa Gudelj se erigió en uno de los líderes del vestuario y también sobre el terreno de juego y, de hecho, hasta aquel 3 de diciembre en Melilla era el único jugador que Iván Ania había utilizado todos los minutos de competición oficial en la Liga 2023-24.

Ahora, Dragisa Gudelj deberá vivir una etapa algo parecida a la ya experimentada desde el 25 de marzo del 2023, cuando en el encuentro de Liga ante el Racing de Ferrol en El Arcángel sufrió un episodio de muerte súbita por el que tuvo que ser trasladado de urgencia hasta el hospital Reina Sofía. Allí, después de varios días en los que se le realizaron diversas pruebas, se decidió la implantación de un DAI (desfribilador automático implantable) para tener la segurida de que, en caso de que se le reprodujera una parada cardíaca el aparato actuara para regularizar los latidos de su corazón.

Después de unos meses de recuperación, Gudelj regresó a los terrenos de juego y realizó la pretemporada con normalidad, disputando el primer encuentro amistoso, precisamente, ante el Sevilla de su hermano Nemanja. Posteriormente, inició la Liga como uno más y hasta el encuentro en el Álvarez Claro no sufrió ningún tipo de contratiempo.

El pasado 1 de agosto, Gudelj concedió una entrevista a este periódico en el que explicó lo difícil que fue tomar la decisión de regresar a los terrenos de juego. «Decidimos, con cabeza, con los doctores, pero la decisión la tomo yo. Si coges diez doctores, nueve a lo mejor te dicen que no sigas jugando», aseguró el jugador, «porque con lo que te ha pasado... A pesar de que tu corazón está sano, obviamente lo más importante es que el corazón está sano, que no es una cosa grave la que tengo, pero pusimos el desfibrilador por si acaso, para tener la seguridad. Y creo que aparte de eso es la persona que soy. Creo que soy un hombre que quiere seguir adelante, que no soy un hombre que deja los retos y pierde tan fácilmente».

Asimismo, Gudelj habló de aquel 25 de marzo en El Arcángel. «Ahora tengo la suerte de que tengo dos días al año para que me den regalos. La verdad es que es muy especial para mí, porque ese día volví a nacer. También para mi familia. El 25 de marzo que siempre llevaré en el corazón, en mi vida». H