Iván Ania, sobre el Córdoba CF: «Mientras hay puntos y hay vida tiene que haber ilusión y esperanza»

Iván Ania comparecía en la previa del encuentro que el Córdoba CF ha de disputar en Valdebebas, este domingo (16.00 horas, FEF TV) reconociendo que la semana se había iniciado «con la decepción de no haber sacado los tres puntos» en Mérida, aunque no dejaba de ser «una semana habitual», ya que tras «el análisis grupal que hicimos del partido", la plantilla llegó al "miércoles con las pilas cargadas y con todos los sentidos puestos en el partido de Madrid».

Decepción en Mérida

De ese empate en Mérida con sabor a derrota también se puede aprender, según un Ania que aseveró que «de todo hay que sacar lecturas positivas. Si analizas un poco cómo fue la jornada, de todos los que estábamos entre los cinco primeros, el único que ganó fue el Castellón y el Ceuta, que va sexto. Puedes ver el vaso medio lleno o medio vacío», reconoció el asturiano, que recordó que «respecto al Málaga y al Ibiza no fue una mala jornada, porque mantuvimos la distancia, incluso con el Ibiza la aumentamos y con el Recreativo también». Eso sí, «respecto al Castellón está claro que estamos en peor situación que antes de empezar el partido» en Mérida, aunque Ania recordó que «quedan ocho jornadas y que todos vamos a volver a pinchar. Lo pensaba anteriormente y lo pienso ahora».

Iván Ania da instrucciones a sus jugadores durante el encuentro del Córdoba CF en Mérida. / FRANCISCO FERNÁNDEZ

Eso sí, el entrenador del Córdoba CF volvía a admitir, al igual que al terminar el encuentro en el Romano José Fouto «que no pensaba que pudiéramos pinchar en Mérida y más también en la situación en la que llegamos al descanso con ese 0-2. Creo que en la segunda parte ellos nos apretaron muy alto en ciertos momentos, con sensación de que iban a la desesperada a intentar hacer un gol rápido, pero nos sorprendieron y nos hicieron esos dos goles y luego no tuvimos la capacidad de reacción para poder ganar el partido», recordó el asturiano, que también apuntó a que el Córdoba CF tuvo un par de llegadas para poder deshacer el empate «con Álex Sala y un tiro de Isma Ruiz, pero es cierto que esos veinte primeros minutos de la segunda parte hicieron que no pudiéramos sacar esos tres puntos que posiblemente al descanso pues los dábamos por hecho».

En cualquier caso, el técnico del Córdoba CF emplazó a «mirar el futuro con optimismo». Este domingo, en Valdebebas, el Córdoba CF jugará «sabiendo todos los resultados de los rivales con los que nos estamos jugando el objetivo», al contrario que en otras ocasiones, en las que le tocó «jugar primero y meter esa presión a los que jugaban después. En este sentido a ver cómo son esos resultados, pero tenemos que hacer nuestro trabajo que es ganar nuestro partido y ojalá que los demás resultados nos puedan acompañar».

En Mérida, como en Linares

Para zanjar la valoración del encuentro en Mérida, Ania apuntó a que su intención «era hacer ese tercer gol, hablábamos de hacer ese tercer gol a base de tener el balón, de acumular muchos pases, de no convertir el partido en ida y vuelta. No queríamos que el partido se convirtiera en ida y vuelta y creo que el cambio grande» que consiguió efectuar el Mérida en esa segunda mitad fue que «presionaron mucho más intensos y presionaron muchísimo más alto que en la primera parte, que no lo pudieron hacer en ningún momento. No creo que sea relajación», opinó el asturiano, «ni tampoco creo que sea falta de concentración. Simplemente es que los rivales también juegan y cuando llevan el partido perdido, porque no es la primera vez» que le ocurre a su Córdoba CF, según su opinión. «Nos pasó también en Linares, donde hicimos una muy buena primera parte y en la segunda, en los primeros minutos, ellos tuvieron alguna ocasión». La diferencia, con respecto a lo acontecido en Mérida fue «que ellos no marcaron y ese arreón que tienen al principio de la segunda parte pudimos superarlo con el marcador a cero y luego pues al final del partido pudimos hacer el segundo gol, el tercero, incluso alguno más, allí en Linares».

Iván Ania, durante el encuentro del Córdoba CF en Linares. / FRANCISCO FERNÁNDEZ

Sobre el encuentro ante el Real Madrid Castilla, Iván Ania seguró que «nuestra idea es salir a ganar el partido. Si los otros resultados nos acompañan, pues saldremos con una motivación extra para poder dar un golpe en la mesa, como quien dice, e intentar pues a lo mejor recortar distancias arriba o separarte más de los que vienen por detrás». El técnico del Córdoba CF se reafirmó en que «lo principal es que no nos desviemos de nuestro gran foco de atención, que tiene que ser sacar los tres puntos».

«Para mí es de los partidos más complicados que le quedan al Córdoba CF» en lo que queda de Liga, «teniendo en cuenta la calidad del rival y la situación en la que está, que parece que el Córdoba CF debe de estar obligado a ganar un equipo de abajo de la zona baja de la tabla, pero al final es el Real Madrid-Castilla, el filial de uno de los mejores equipos del mundo», afirmó de forma categórica Iván Ania. El entrenador blanquiverde analizó la situación de un Castilla que, «más allá de la situación clasificatoria, es posiblemente el equipo con más talento del grupo y me atrevería a decir a lo mejor de la categoría». Para apuntalar su opinión, Iván Ania recordó el encuentro de la primera vuelta, en la que el filial blanco se impuso al Córdoba CF en El Arcángel (1-2). «Estuvieron sometidos y fueron capaces de ganarnos en una transición en el minuto 90 o 90 y algo. Entonces, no podemos concederles nada, tenemos que tener claro que no les podemos dejar hacer su juego», recomendó el técnico blanquiverde, que reiteró que con los filiales «sabemos que a medida que van pasando los minutos, si cogen confianza, son equipos que van creciendo según va pasando el partido y bueno, es un rival que está ahí clasificatoriamente, pero también habría que analizar el porqué». E Iván Ania fue desgranando los motivos por los que, a su juicio, el equipo de Raúl González Blanco está unas posiciones más abajo de las que se podía esperar. «Ha tenido muchas bajas, unas veces por selección, otras veces por convocatorias del primer equipo cuando tuvieron lesiones», por lo que "tengo claro que es un partido muy difícil. Ya lo era aquí en Córdoba, más jugando ahí en Valdebebas». Por ello, Iván Ania apuntó a que hay que «darle el máximo rigor, la máxima concentración con los sentidos puestos en hacer el partido que nos interesa y sabemos que es un equipo con muchísimos recursos en cuanto a maneras de jugar», ya que el Real Madrid Castilla «puede jugar combinativo, puede jugar a la contra, porque tiene gente muy rápida, puede jugar replegado porque es un filial, hay otros que no se sienten cómodos en un bloque bajo, ellos no tienen problema en darte el balón y esperarte para luego transitar», por lo que «es un rival muy complicado, que no está en la situación que todos pensábamos que iba a estar».

Por ello, Iván Ania reiteró que «desde fuera es un análisis, desde dentro seguramente será otro, pero que nos van a poner las cosas difíciles, eso lo tengo clarísimo». Por ello, el preparador cordobesista apeló a realizar «el partido que nos interesa, ¿qué partido le interesa al Córdoba CF en Valdebebas?», se preguntó el asturiano: «Un partido en el que seas dominador, lo primero, intentar ser dominador, no tener pérdidas, porque una de las situaciones que más nos preocupa de ellos evidentemente es la transición, porque con el talento que tienen son capaces de ser precisos a mucha velocidad y eso es lo más difícil de tener en el fútbol. Muchas veces, la velocidad te hace tomar malas decisiones o que las ejecuciones, esas últimas ejecuciones, no sean buenas. Sin embargo ellos, ya lo vimos en el partido de aquí, son capaces de filtrar un pase interior perfecto a un compañero para que definan el minuto 90 y pico, no tener pérdidas, tener una buena presión tras pérdida en caso de que las tengas y sobre todo pues habrá momentos en los que puedas dominar y habrá momentos en los que te tengas que juntar», porque el asturiano avisó de que «no puedes estar los 90 minutos presionando y dominando».

Antonio Casas, el pasado miércoles en la Ciudad Deportiva. / MANUEL MURILLO

Por lo tanto, Iván Ania convino en que una de las claves para que el Córdoba CF pueda llevarse los tres puntos de Valdebebas es «tener esa variabilidad que te permita sostenerte en el partido».

Antonio Casas y Adri Castellano, bajas

Seguidamente, Iván Ania informó de que Antonio Casas y Adri Castellano no entrarían en la relación de convocados para el encuentro en Valdebebas. La baja del central podía esperarse, ya que no hay ninguna prisa con él, pero la ausencia del rambleño será la tercera consecutiva en una etapa importante para los blanquiverdes. «Casas ha entrenado normal, pero hemos decidido que no va a viajar, no queremos asumir el riesgo de un partido», aseguró el asturiano. Iván Ania reconoció que «quizá le podríamos forzar con un riesgo de que pudiera recaer», pero razonó que «no es el momento de forzar a nadie», ya que «tenemos a Toril ya en una situación mejor a la que estaba la semana pasada, incluso la anterior, tenemos a Kike Márquez, que puede jugar también en esa posición de nueve, que para mí hizo un partido buenísimo, especialmente en la primera parte en Mérida, y ya te digo que no va a viajar y los demás están todos disponibles a excepción de la baja de Adri Castellano, que también está entrenando ya en gran parte con el grupo pero todavía no está disponible para ir convocado», informó el entrenador del Córdoba CF.

Finalmente, Iván Ania también abordó la situación de los jugadores apercibidos que tiene la plantilla, Carlos Albarrán Christian Carracedo y Alberto Toril, que acumulan cuatro amarillas cada uno. «No me acordaba que Carracedo tenía cuatro amarillas», aseguró el asturiano, que explicó que las suyas «son situaciones que se dan en el fútbol». En todo caso, el técnico blanquiverde afirmó que no puede «decirle a un jugador ‘no metas el pie para ver si te van a sacar la quinta’. Si tiene que hacer la falta y le cuesta la quinta pues ya saldrá otro compañero que lo va a hacer igual de bien o mejor incluso», aseveró el asturiano, que también se refirió a situaciones parecidas en el pasado. «Cuando hemos tenido bajas, creo que nunca el equipo lo ha notado y, bueno, pues en ese sentido pensamos nada más en el siguiente partido, no miramos más allá».

Finalmente, Iván Ania realizó una nueva reivindicación sobre la ambición que mantiene su Córdoba CF. «Somos ambiciosos, no sólo nosotros, creo que el Ibiza y el Málaga también, que está más difícil que hace una semana para los tres, seguro, porque el rival se distanció, el máximo aspirante al título, todos tenemos claro que es el Castellón, porque ahora mismo nos saca cinco puntos, pero si miramos atrás y vemos cómo estábamos hace dos meses, que igual estábamos, no sé, a trece o catorce puntos y fuimos capaces de recortar y, como te decía antes, yo creo que en los ocho partidos que quedan todos vamos a fallar, todos vamos a fallar». Eso sí, Iván Ania apeló a «intentar fallar lo menos posible», porque «sabemos que en estas situaciones se dan resultados que en otros momentos de la temporada posiblemente no se dieran y lo que hay que tener es la tranquilidad que si tienes un fallo, que no se acaba el mundo. Hay que saber que a nadie nos gusta tener fallos, está claro, pero saber reconducir esa situación, no pensar que porque tienes un fallo se acabó ya la Liga, ya no tienes opciones a nada, porque mientras hay puntos y hay vida, tiene que haber la esperanza y la ilusión de poder conseguirlo».

