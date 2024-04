Real Madrid Castilla-Córdoba CF: el partido en cinco claves

Si una estadística no es favorable, toca romperla. Sin mucho más que esa idea y una dosis importante de ilusión se prepara el Córdoba CF para visitar al único equipo que ha sido capaz de tumbarlo en los cuatro últimos meses de campeonato en el Grupo 2 de Primera Federación, el Real Madrid Castilla, frente al que de este domingo a partir de las 16.00 horas en el Estadio Alfredo Di Stéfano (FEF TV) quedará abierta una nueva final anticipada en este último tramo. Los protagonistas no han escondido el objetivo desde la previa: asaltar Valdebebas para mantener con vida la lucha por el liderato, aunque el escenario es complejo. Tampoco faltarán alicientes ni cierto aire de revancha con la mente puesta en la cita de la primera vuelta, así como la idea de reconducir la dinámica tras el amargo trago en el empate frente al Mérida en el Estadio Romano (2-2) del pasado fin de semana y, de paso, estrenar el logotipo de la firma cordobesa Silbon -nuevo sponsor principal del equipo- al frontal de la camiseta con buen pie. ¿Cuáles son las cinco claves del encuentro?

Ganarles a domicilio

Otro estímulo innegable vendrá ligado al expediente. Bajo su nueva fórmula, el Real Madrid Castilla nunca ha cedido triunfo alguno al Córdoba CF en su cancha. Un total de seis visitas se contabilizan en esa condición, con el saldo de dos empates y cuatro derrotas para los blanquiverdes, que tan solo han conseguido hacer cuatro goles y encajado otros 15. Sí se consiguió ganar al equipo del que heredó sus derechos federativos, el extinto Plus Ultra madrileño -según datos ofrecidos por el portal Canal Blanquiverde a través de la red social X-, hace más de seis décadas, mientras que la visita más reciente, durante el pasado curso, se tradujo precisamente en una de las dos tablas cosechadas en el feudo del joven combinado blanco.

La línea la marcará el cruce de la 2022-2023. Corría apenas la jornada siete del calendario cuando el grupo tutelado por Germán Crespo, en pleno arranque efervescente como debutante de la categoría -tras la derrota ante el Sanse, eso sí-, se desplazó a la cancha del filial madridista con la idea de afianzar su buena dinámica. Un intercambio de golazos después -uno tremendo de Antonio Casas y otro de Dotor-, el pleito quedó cerrado con un 1-1 que casi supo a oro tras un aciago tramo final, en el que los locales repusieron el 0-1 inicial para acabar firmando el reparto de puntos. Diferentes se aprecian ahora las circunstancias, con un cuadro cordobés lanzado fuera de casa y un Castilla, con una importante transición de plantilla de por medio, que tampoco anda del todo fino en sus ponencias caseras.

Lance del choque de la primera vuelta ante el Castilla en El Arcángel. / A.J. GONZÁLEZ

Se abren distancias arriba

El regusto agridulce del empate en Mérida también tuvo un reflejo en la tabla, tanto positivo como negativo. Poco provechoso resultó tras la trabajada victoria del Castellón ante el Recreativo de Huelva en Castalia (3-2), que impulsó al cuadro orellut a cinco puntos de distancia para afianzarse una semana más en el liderato, también una menos. Con todavía 24 puntos en disputa, el cuadro cordobés deberá esperar al menos dos pinchazos del actual primer clasificado para optar a la primera plaza, aunque ahora con su postura como segundo en el podio reforzada, ya con 60 puntos.

La división del botín, del mismo modo, sí fue acorde a los intereses cordobesistas dados otros marcadores externos. El Ibiza tampoco carburó en su visita al San Fernando (1-0), el rival que fechas atrás había caído por la mínima en El Arcángel, mientras que el Málaga no pasó del empate en su cruce con el Linares Deportivo en La Rosaleda (1-1). Como balance, la tercera plaza pasó a las manos malaguistas, en paralelo con un cuadro pitiuso en plena caída libre y que, con también 57 puntos, ya pasa a ser cuarto por diferencia goleadora. Hasta el quinto puesto, por otra parte, escaló el Ceuta, aprovechando su tendencia de cinco triunfos consecutivos y el traspié del Decano para hacerse con el último puesto con derecho a playoff.

La única derrota de la racha

Si ganar por primera vez en Valdebebas no suponía un incentivo suficiente, el propósito de derrotar al único equipo que ha conseguido dejar sin puntuar a los de Iván Ania dentro de los últimos cuatro meses -23 jornadas- de competición pondrá el resto. Los pupilos de Raúl González Blanco, de esta forma, han sido los autores de la solitaria derrota en el ejercicio blanquiverde desde su lejana visita al Algeciras en el Estadio Nuevo Mirador (1-0), allá por el pasado mes de octubre. Coincidió con el primer partido del año y el penúltimo de la primera vuelta, en un estreno gris del 2024 tras un encuentro determinado entre la polémica y la falta de resolución cordobesista en los últimos metros, que no faltó en los merengues.

Aquella cita acabó decidida sobre la bocina, con el equipo volcado en busca de la victoria, tras un gol postrero de David González al contraataque, dentro de un pulso repleto de apuntes y en el que el Córdoba CF opositó con más fuerza para llevarse el premio en juego (1-2). Desde ahí, también cumpliendo con el mismo marcador exacto de la derrota del curso anterior en El Arcángel ante el club blanco, se sumó la quinta derrota al historial califa -el equipo que menos pierde, junto a Ibiza y Málaga- en todo lo que va de temporada, y de ahí aún no se ha movido.

Duelo de banquillos expertos

En liza también concurrirá otra estadística más que atractiva, focalizada en los banquillos. El pulso estratégico tendrá como protagonistas a un Raúl González Blanco y a un Iván Ania que ocupan los dos primeros escalones del podio en cuanto a total de encuentros dirigidos históricamente en la categoría, de forma respectiva. Como dueño de dichos guarismos arranca el madridista, que no se ha perdido ninguna cita en la reformulada categoría de bronce desde su fundación hace tres temporadas. En esas, ha tenido tiempo para tutelar ininterrumpidamente al filial merengue en los 106 partidos de Liga regular disputados, además de los cuatro correspondientes a la pasada edición de la fase de ascenso, en la que el Castilla, tras despachar al Barcelona B en la primera ronda, cedió frente al Eldense en la final, tras empatar en el global aunque con una peor clasificación en el cruce.

En sintonía más que similar arranca el técnico blanquiverde, que acumula exactamente la misma cifra (106), aunque sin haber optado a la disputa de ninguna de las dos pugnas por la promoción disputadas hasta la fecha. Cerca estuvo de llevar al Algeciras a la primera de ellas, tras un curso prometedor en el que el ovetense, casi hasta el último tramo, mantuvo al conjunto blanquirrojo entre los cinco primeros clasificados. Con un amargo empate frente a precisamente la cantera madridista, entrenada por el icónico ex jugador del Real Madrid y de la selección española, quedó apeado de dicha lucha, relegando al bloque algecireño al séptimo puesto -a solo un punto del playoff- al término de la 2021-2022, primer año de vida de la Primera Federación. Por entonces ya tuteló durante el grueso del campeonato, al igual que en el curso posterior, el 2022-2023, que le reservó un destino más complejo en busca de la permanencia. En su llegada a Córdoba CF tampoco ha faltado a una cita, con las 30 de la agenda ya archivadas en su historial, más las que vengan.

Muy de cerca, igualmente, sigue esos números Raúl Llona en la Cultural y Deportiva Leonesa, acumulando 105 partidos bajo su dirección, tan solo uno menos. No sumó aquel restante, al menos de forma oficiosa, durante la campaña 2020-2021, correspondiente con la jornada 34 del calendario doméstico cuando dirigía a la SD Logroñés, en la que el cruce programado frente al extinto Extremadura se resolvió por 2-0 dada la exclusión del campeonato de la entidad extremeña.

Un ojo en la enfermería

Una jornada más, tampoco se podrán despejar del todo las dudas ni preocupaciones en torno a la enfermería. Con el alta en la mano se espera ya a Adri Castellano -que todavía no ha debutado- y a José Antonio Martínez, mientras que Antonio Casas permanece como incógnita. No ha llegado a ejercitarse con normalidad el rambleño a lo largo de la semana de trabajo, por lo que podría no estar disponible por tercera semana consecutiva. Ante dicha instancia, Iván Ania mantiene abierto el casting de puntas, con opciones como seguir manteniendo la delantera móvil con Kike Márquez y Kuki Zalazar -al igual que en los últimos choques-, o bien introduciendo a Alberto Toril como referencia, anotadas en el libreto para este fin de semana.

Otro ojo, sin embargo, tocará posarlo en la lista de apercibidos. Hasta tres futbolistas se encuentran al borde de la suspensión antes del desplazamiento a la capital: Toril, Carlos Albarrán y Christian Carracedo. De ver cualquiera de ellos una tarjeta amarilla a lo largo del encuentro, por ende, se perdería el próximo enfrentamiento ante el Alcoyano en El Arcángel, el 13 de abril a las 16.00 horas.

Antonio Casas se calza las botas durante un entrenamiento de esta semana. / MANUEL MURILLO

