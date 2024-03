El Córdoba CF y una cita icónica: partido solidario en homenaje a Javi Flores

En mitad de la amalgama de sensaciones que siempre depara el tramo medio-final de cualquier temporada, un inciso emocional. Entre los múltiples nombres propios dentro de la historia del Córdoba CF -dilatada y convulsa, cuanto menos-, así, desde la entidad quieren procurar una despedida a la altura para uno de los máximos iconos desde su fundación: Javi Flores. El ex jugador, que disputó su último encuentro como profesional -también de blanquiverde- durante el pasado curso, tendrá una última cita en El Arcángel, bajo el cuño «El último truco del Mago de Fátima», con motivo de un encuentro de homenaje solidario dedicado al eterno capitán cordobesista, que tendrá lugar el próximo 20 de abril (17.00 horas) y cuya recaudación, con un precio único de cinco euros por entrada, irá destinada de forma íntegra a la investigación en la lucha contra el cáncer infantil.

La cita, además, deparará un cruce entre dos equipos distinguidos: los amigos de Javi Flores -con un plantel expresamente confeccionado por el mediocentro, que irá desvelando integrantes próximamente- y el club de Médicos de Córdoba, como contrapartes en un duelo amistoso con un claro trasfondo solidario como denominador común.

Un proyecto social

La presentación de la iniciativa, hilada conjuntamente con el IMIBIC, el Hospital Reina Sofía y el Club Abuchite Xtreme, también tuvo espacio para la intervención del consejero delegado blanquiverde, Antonio Fernández Monterrubio, quien suscribió la importancia de brindar un homenaje adecuado al icónico ex futbolista. «259 partidos con la camiseta blanquiverde, varios ascensos, muchísimos momentos, duros, buenos… Donde siempre actuaste como el gran capitán que eres. Teníamos pendiente este partido de homenaje. Pensábamos que no era el momento idóneo en el final de la pasada temporada, preferimos dejarlo, creemos que ahora es el momento, tienes tu Reino a tu disposición, el club también», declaró.

«Qué mejor manera de despedirte que haciendo una gran obra. Creo que es una gran oportunidad para todos, el hacer este partido solidario. Como tantas veces he dicho, de alguna forma devolver un poquito de lo que recibimos de ella y, si además, podemos dar algo de felicidad, llevar alguna sonrisa y apoyar a colectivos que nos demandan ayuda, la necesitan, todos tenemos que sentirnos muy orgullosos», añadió.

Antonio Fernández Monterrubio, CEO del Córdoba CF, durante el acto. / VÍCTOR CASTRO

Igualmente tomó la palabra el propio Javi Flores a lo largo del acto -visiblemente emocionado-, indicando su ilusión respecto al envite especial que se avecina, así como la trascendencia de respaldar la iniciativa en su faceta solidaria: «Gracias por dejarme despedirme en mi Reino, con mi gente, mi familia, mis aficionados. Para mí es una espinita que tenía clavada, el no poder despedirme de mi gente. Han sido muchos años, muchas temporadas, momentos buenos, momentos malos. Con el paso del tiempo, ahora que lo pienso, siempre han sido buenos. Estoy orgulloso, hasta en los malos, de haber podido defender este escudo y ciudad, como he hecho desde los siete años», manifestó sonriente.

«El partido no me llega en mi mejor momento físicamente, son muchos meses parado, pero de aquí a un mes intentaremos ponernos a tono. Para mí es una ilusión tremenda, por volver a jugar, poder volver a tener compañeros otra vez conmigo. Seguro que va a ser un día excelente. Me queda una misión difícil, el tener que conformar una plantilla de 22 o 23 futbolistas para el partido», desveló más tarde, al cierre de un evento en el que también participaron Rafael Reyes, capitán del equipo de Médicos de Córdoba; Francisco Triviño, gerente del Hospital Universitario Reina Sofía; Álvaro Granados, gerente del IMIBIC; y Antonio Cañete, vicepresidente del Club Abuchite Xtreme.

Javi Flores, sonriente durante su intervención en el salón de actos de El Arcángel. / VÍCTOR CASTRO

Javi Flores: pasado, presente y futuro

La despedida del de Fátima puso fin a una etapa no lineal de diez años en las filas cordobesistas, prolongada durante casi tres décadas y con el saldo de una decena de temporadas en la primera plantilla del Córdoba CF, en la que desembarcó -para quedarse- durante el arranque de la temporada 2005-2006. No se logró el objetivo de retornar al profesionalismo en dicho curso, no obstante, aunque uno después el jovencísimo mediocampista, por entonces de tan solo 20 años, dispuso de un rol de suma importancia en el entramado de héroes que lograron el ascenso a la categoría de plata en Huesca, conquistando El Alcoraz y llevando el éxtasis a Las Tendillas.

Cuatro cursos más se mantuvo en la disciplina califa, a la que dijo adiós para enrolarse en el filial del Getafe. Fue un año de crecimiento para el cordobés en el cuadro azulón, del que más tarde dio el salto hasta el Elche, con el que, pese a tener un papel discreto -en su primera etapa-, logró promocionar y estrenarse en Primera División. En la 2014-2015, seguidamente, se puso término a dicha fase en tierras ilicitanas, primero pasando por el Real Murcia para después recalar en el Hércules.

No acabó de despegarse del todo de la costa levantina el «21» cordobesista, que escogió el curso 2017-2018 como el de su retorno al Estadio Martínez Valero. Con el Elche volvió a sellar otro ascenso, entonces a Segunda División, siendo ésta su última categoría antes del también regreso al club de sus amores: el Córdoba CF. Desembarcó en la entidad blanquiverde, así, como estandarte de su intentona de volver al fútbol profesional tras el descenso del curso 2018-2019. No se logró en la temporada consecutiva, tampoco en la posterior, incluso descendiendo al sótano del fútbol español, la Segunda Federación, para acabar reimpulsando la historia con la escalada a Primera RFEF y la conquista de la Copa Federación, en la que el mago de Fátima puso su firma con el gol del título durante la final ante el Guijuelo (1-0) en El Arcángel.

Su último ejercicio en pista fue el 2022-2023, el de la vuelta a la categoría de bronce y la debacle de la segunda vuelta. Comenzó con un papel de sumo protagonismo el organizador, diluido paulatinamente con la manida «mala racha» que tornó en crisis deportiva. La temporada se zanjó sin ascenso ni clasificación a la Copa del Rey, más la posterior marcha de buques insignia como el propio Javi Flores, Miguel de las Cuevas o Willy Ledesma. El mediocentro cordobés colgó las botas meses más tarde, dando un paso al lado para ocupar un puesto como representante institucional del Córdoba CF, a la par que miembro activo de la comisión deportiva y ahora uno de los encargados de la gestión de la cantera blanquiverde.