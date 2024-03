El Córdoba CF gana también en Antequera y se acerca al segundo puesto

El Córdoba CF ganó al Antequera en El Maulí (2-3) y continúa su racha inmaculada como visitante, ya que no pierde lejos de El Arcángel desde el pasado 7 de octubre, y también su línea general, ya que desde aquella derrota en Algeciras de la jornada 7 sólo sufrió otra, ante el Castilla en El Arcángel. Antonio Casas volvió a firmar un doblete en el campo antequerano que reeditaba el anotado hace una semana frente al Melilla, pero cuando todo apuntaba a una tranquila victoria cordobesista, el Antequera apretó en el último cuarto de encuentro anotando su segundo gol y provocando llegadas que obligaron a Carlos Marín a evitar el tanto del empate local sacando una mano prodigiosa a disparo de Ale Marín.

Menos cambios de los previstos

El Córdoba CF dibujó un once con menos cambios de los previstos inicialmente. José Antonio Martínez y Adilson Mendes viajaron con la expedición blanquiverde a El Maulí, pero no se vistieron de corto, por lo que la pareja en el eje de la zaga fue la prevista, Carlos García-Matías Barboza, mientras que en el extremo izquierdo repetía un Simo Bouzaidi que llegaba al encuentro tras el doblete anotado al Melilla, la pasada semana. Además, Iván Ania volvió a elegir a Kuki Zalazar en detrimento de Kike Márquez y el doble pivote se conformaba con una pareja más o menos esperada, la conformada por Álex Sala y Youssouf Diarra.

Carlos García es entrado en falta por un jugador antequerano. / FRANCISCO FERNÁNDEZ

El Antequera no fue el mismo Antequera de El Arcángel. Tomó muchas más precauciones Javier Medina y, sobre todo, impulsó mayor trabajo de presión sin balón a sus jugadores. Así, el encuentro pareció atascado desde el inicio. El Córdoba CF no tenía la fluidez de otras citas, aunque tampoco el Antequera conseguía tocar en campo blanquiverde o, al menos, no lo hacía con peligro para la integridad del marco cordobesista. Eso sí, cuando los equipos aún no estaban asentados sobre el césped de El Maulí, Antonio Casas pudo sorprender a todos tras un mal saque de puerta de Iván Moreno, pero fue difícil enfocar el cabezazo para el rambleño y el balón se marchó fuera de la portería rival.

Así, entre la falta de precisión antequerana y la ausencia de fluidez blanquiverde transcurrió el primer cuarto de encuentro y tras un saque de esquina que supuso cierto peligro a favor de los de Medina, llegó la mejor ocasión para el Antequera. Un gran pase de Núñez con dirección a Txus Alba, incrustado entre los centrales blanquiverdes, finalizó con una gran parada de Carlos Marín a disparo del atacante antequerano.

En todo caso fue un espejismo. El encuentro seguía atascado porque el Antequera trabajaba bien la presión y no dejaba maniobrar al Córdoba CF en ataque, por lo que Carracedo y Simo apenas lograron generar peligro y a Kuki Zalazar se le vio ahogado entre tanta camiseta blanca y verde, sin poder siquiera controlar un balón decente.

Simo intentó (min. 25) romper esa tendencia con una jugada que inició en banda y finalizó él mismo en el área con un disparo cruzado que se marchó fuera y tres minutos después era Diarra el que lograba disparar, dentro del área, para toparse con Fomeyem. Pero era casi milagroso que el conjunto blanquiverde lograra generar esos disparos aislados por el problema que sufría para tocar en campo antequerano.

Ante la falta de fluidez, balón parado

Pero este Córdoba CF, si algo ha demostrado a lo largo de los últimos meses, es que disfruta de recursos. Al menos, los suficientes para desequilibrar los encuentros en este Grupo 2 de Primera Federación. Y ante el Antequera superó los problemas planteados por el equipo de Javier Medina de la manera más efectiva: a balón parado. En el minuto 36, una falta lateral botada magistralmente por Álex Sala era cabeceada al más puro estilo de nueve clásico por Antonio Casas, cuyo cabezazo cruzado alcanzaba el objetivo y besaba las redes de un sorprendido Iván Moreno.

Kuki Zalazar golpea el balón durante el partido del Córdoba CF en Antequera. / FRANCISCO FERNÁNDEZ

No había sufrido el Córdoba CF, ni mucho menos, pero tampoco había logrado rondar con excesivo peligro el marco antequerano. Y aún así resolvió la problemática de la manera más eficiente. Acusó el gol el Antequera que, de ahí al final, no supo qué hacer con el balón en las pocas ocasiones de las que lo disfrutó, habida cuenta que el Córdoba CF dio el lógico pasito atrás, satisfecho de cómo le marchaban las cosas.

No necesitó un gran juego ni brillantez el equipo de Iván Ania, sino eficiencia, para adelantarse en el marcador y dar el primer golpe en el partido, por lo que dice mucho y bueno del Córdoba CF de cara al futuro. Porque no todos le dejaran tocar y sobar el balón o buscar continuamente el peligro por bandas, de ahí que otras soluciones, menos estéticas, quizás, pero igual de brillantes, sean obligadas para las próximas jornadas, las decisivas.

Ritmo en el inicio del segundo acto

Tras el descanso, tocaba que el Antequera se mostrara como el equipo que debía exponer mucho más y que el Córdoba CF aprovechara los lógicos espacios que debía generar el equipo del Torcal. Pero no salió muy cómodo el conjunto blanquiverde en la segunda mitad y el Antequera consiguió igualar el encuentro por mediación de Luismi Redondo, que confirmó «la maldición de los ex» y aprovechó un gran pase de Núñez para cruzar el balón, inalcanzable para Carlos Marín (min. 51). De hecho, un minuto después pudo adelantarse el Antequera al plantarse prácticamente solo Luismi Gutiérrez en el área blanquiverde, pero eligió mal, por suerte para el Córdoba CF, y en lugar de pasar el cuero a Luismi Redondo, decidió disparar, un lanzamiento raso y flojo, que pudo atajar sin problemas el portero cordobesista. Y del posible 2-1 se pasó al 1-2. En una horrorosa salida de balón antequerana, Diarra se hacía con la posesión y lanzaba un derechazo seco desde la frontal ante el que nada pudo hacer Iván Moreno (min. 53).

Antonio Casas cabecea para anotar el primer gol del Córdoba CF al Antequera en El Maulí. / FRANCISCO FERNÁNDEZ

Cuatro minutos después, Matías Barboza evitaba un nuevo empate al sacar bajo la línea un balón que había tocado Carlos Marín tras disparo cruzado de Luismi Gutiérrez (min. 57), cuando ya se cantaba el gol en la grada de El Maulí. En cualquier caso, y más allá del resultado, el inicio del segundo acto nada tuvo que ver con el control exhaustivo de la primera parte. El partido era mucho más movido y el balón se veía rondar las áreas.

Y ese «calentamiento», al igual que en el encuentro de la primera vuelta, favorecía tanto al Córdoba CF como perjudicaba al Antequera. De hecho, poco tardó en llegar el tercero para los blanquiverdes. Kuki Zalazar, desplazado a la izquierda ante la salida de Isma Ruiz por Simo Bouzaidi, sirvió un magistral pase de más de 30 metros, de fuera hacia dentro, para conectar en el área con Antonio Casas, que largaba un disparo cruzado que superaba a Iván Moreno sin remisión (min. 61). Una gran jugada que dejaba a las claras la superioridad blanquiverde sobre un Antequera que, pese a sus intentos por enfriar el encuentro, al principio, y por meterle ritmo en el inicio de la segunda parte, veía cómo al equipo de Iván Ania le iba bien tanto una cosa como otra. O, al menos, lograba resolver sin aparentes problemas la oposición del equipo de Javier Medina, que parecía no rendirse, en cualquier caso.

Tras el carrusel de cambios, que sentaron mejor al Antequera que al Córdoba CF, el equipo de Javier Medina lograba acortar distancias a cinco del final. Un lanzamiento de falta de Fermín al que respondía con un buen rechazo Carlos Marín terminaba con Fomeyem empujando el balón a la red y apretando el marcador.

Carlos Marín, salvador

De hecho, Carlos Marín evitó el empate del Antequera a dos minutos del final, ya que respondió con una mano prodigiosa, abajo y a la derecha, a un disparo de Ale Marín, por lo que evitó el empate a tres tantos. La recta final del encuentro se convirtió en un problema para el equipo de Iván Ania, que veía cómo los balones largos antequeranos generaban casi siempre segundas jugadas y la sensación de que el control del encuentro había desaparecido.

En cualquier caso, el Antequera ya no pudo generar una ocasión más y el encuentro finalizó con un nuevo triunfo del Córdoba CF que le deja a tiro de cuatro puntos del segundo clasificado, un Ibiza que cayó en Málaga, que iguala a puntos a los blanquiverdes en la tabla.

