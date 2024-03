El Córdoba CF, Luismi Redondo y la "maldición de los ex"

Como en cualquier otro club, en el Córdoba CF también se tiene en cuenta la famosa «maldición de los ex». Y este domingo en El Maulí deberá estar más atento que nunca a ella, porque enfrente tendrá a Luismi Redondo. El delantero de Plasencia (4 de febrero de 1998) vive en la actualidad su momento más dulce desde su salida de la entidad blanquiverde, justo tras el ascenso a Primera Federación. Fue aquella una separación dura para el futbolista, que había aportado en aquella campaña ocho goles en Liga en los 31 encuentros en los que jugó, 15 de ellos como titular, para un total de 1.553 minutos. También marcó el gol ante el Ebro que daba el pase a la final de la Copa Federación, por lo que no pocos dieron por hecho que el de Plasencia continuará como blanquiverde.

En Ceuta, angustia

Pero no fue así y el joven delantero tuvo que buscarse la vida. En principio, no cayó en un mal sitio, el también recién ascendido Ceuta de Chus Trujillo, que había sido uno de los técnicos revelación de Segunda RFEF en aquella campaña. Pero el canario apenas duró cuatro jornadas en banquillo caballa y llegó José Juan Romero, con todo el movimiento de plantel aparejado en el mercado invernal para intentar salvar al conjunto norteafricano de un regreso por la vía rápida a Segunda RFEF. Así, Luismi Redondo apenas tuvo protagonismo y no llegó a competir ni 900 minutos, anotando un solo gol.

Luismi, a la derecha, en el Trofeo Ciudad del Torcal, ante el Córdoba CF, el pasado verano. / LOF

Volvió a tener que emprender una nueva aventura y, paradójicamente, fue en otro recién ascendido: el Antequera, con un técnico que es un año más joven que José Antonio Martínez o cuatro años más que Kike Márquez, por poner dos ejemplos cercanos, con jugadores del Córdoba CF. Con Javi Medina, Luismi vive el momento más dulce de su carrera, ya que el extremeño ha anotado 11 goles y ha servido otros cinco a sus compañeros en lo que lleva de Liga.

Fundamental para Medina

Por poner en perspectiva, Luismi Redondo lleva en la actualidad más de 2.500 minutos de competición, que son los mismos que resultan de la suma de los minutos competidos en sus dos últimos equipos, Córdoba CF y Ceuta. Y le restan aún 13 jornadas por delante.

La aportación goleadora de Luismi Redondo en este Antequera es vital y el Córdoba CF tendrá que estar muy atento a su ex. De los 31 goles en Liga que lleva el conjunto del Torcal, Luismi Redondo ha tenido participación directa en 16, es decir, en el 51,61% de los goles anotados por el equipo de Javier Medina. El Córdoba CF deberá tener cuidado con la «maldición de los ex».