Xisco Jiménez Tejada se despide del fútbol. El que fuera jugador blanquiverde y uno de los héroes del ascenso del Córdoba CF a Primera del 22 de junio del 2014 en el Gran Canaria, anunció este lunes que cuelga las botas. Lo hizo en las redes sociales de su último club, en su ciudad, Palma de Mallorca. El Atlético Baleares lanzaba un vídeo en el que se ve a Xisco Jiménez con todas las camisetas de los clubs en los que ha militado y sus tres hijos y en él anuncia que «empieza una nueva etapa».

Llega con Rafa Berges

Xisco Jiménez llegó al Córdoba CF en el mercado invernal de la temporada 2012-13, con Rafa Berges como entrenador, que dio el visto bueno a la llegada del delantero balear pese a que lo hacía con dudas físicas por un problema que sufrió en el psoas en su etapa en el Newcastle, su club de procedencia. En esa primera etapa en el club blanquiverde, Xisco anotó ocho goles y dejó muchos detalles de su calidad y de la capacidad realizadora que siempre había atesorado.

Una vez resueltos y prácticamente superados sus problemas físicos, la 2013-14 fue la mejor temporada de Xisco Jiménez en el Córdoba CF y, de hecho, también fue una de las mejores en su carrera, tal y como él mismo ha recordado en cada oportunidad que ha tenido de declarar. Jugó más de 2.600 minutos oficiales con el Córdoba CF, tanto en Liga regular como en eliminatorias de ascenso, anotando 10 goles y convirtiéndose en uno de los preferidos de la afición cordobesista. De hecho, fue titular en aquel inolvidable encuentro en el Gran Canaria, el 22 de junio del 2014, día en el que el Córdoba CF regresaba a Primera División 42 años después.

Una vez en Primera, las cosas no fueron como lo previsto. Xisco apenas pudo jugar 234 minutos en la primera mitad de la Liga, por lo que en el mercado invernal salió cedido al Mallorca, entonces en Segunda, club en el que anotó nueve goles en sólo 1.391 minutos disputados. Pese a tener ofertas, Xisco regresó en la 2015-16 al Córdoba CF para cumplir el último año de contrato de los tres y medio que firmó en aquel mercado invernal de la 2012-13. Y en aquella campaña, la última en el Córdoba CF, se convirtió en un referente, ya que a la capitanía sumó también que fue el compañero ideal de Florin Andone en el esquema diseñado por José Luis Oltra. El balear disputó 2.177 minutos en Liga regular partidos en 32 encuentros (27 como titular), anotando 8 goles. En la semifinal le tocó al Córdoba CF el Girona, al que superó en la ida, en El Arcángel, con un doblete de Xisco (minutos 8 y 12), que superaba el tanto de Cristian Herrera para el equipo catalán. En la vuelta, Xisco volvió a anotar para los blanquiverdes (minuto 55), lo que ponía en franquía la eliminatoria para el Córdoba CF. Borja García empataba el encuentro diez minutos después. Pese a ello, Oltra, que ya no tenía a Florin Andone porque estaba con su selección, sentó en el banquillo a Xisco para darle descanso, pensando ya en la final ante Osasuna. Era el minuto 71. En el 81, Aday se adelantó en el marcador e igualaba el 2-1 logrado en El Arcángel. En la prórroga, Alberola Rojas expulsaba a Stankevicius y Herrera, a tres minutos del final del tiempo extra, clasificaba al Girona para la final, no sin antes quedarse en el limbo un penalti de Maffeo sobre Fidel Chaves.

Cuatro días después de aquella decepción, Xisco anunciaba que no continuaría en el Córdoba CF y se marcha al Muangthong United FC, de la Primera División de Tailandia, en el que anota cinco goles en ocho encuentros para lograr la Liga y la Copa del país asiático. Luego, regresa a España para firmar por el Osasuna, en Segunda División, en los que anota 13 goles en dos campañas, se proclama campeón en la Liga de plata y vuelve a ascender a Primera. El otro de sus tres ascensos a la máxima categoría del fútbol español lo consiguió en el Deportivo de La Coruña, en la temporada 2011-12, a las órdenes de Oltra, y en el año en el que Paco Jémez consiguió llevar al Córdoba CF a sus primeros play off de ascenso a Primera División. Con Xisco Jiménez se despide un trozo de la historia del Córdoba CF.