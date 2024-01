De una cita que acaba con marcador ajustado, comúnmente no se extraen demasiadas lecturas en clave ofensiva. Poco o nada tuvo que ver con esa idea el cruce del Córdoba CF frente al Intercity en El Arcángel (1-0), resuelto por la mínima aunque no sin antes dejar un arsenal de alternativas en ambas áreas y dos piezas destacadas sobremanera: las dos ubicadas en las respectivas porterías. Bajo los palos califas, sumamente entonado y como uno de los grandes artífices del triunfo, así, se encontró un Carlos Marín que sigue de dulce en esta fase de campeonato, en la que ha aprovechado para exhibir galones de capitanía y remarcar el camino: «Estoy muy satisfecho por la victoria de hoy, por portar el brazalete de capitán en un club tan importante como este, para mí es un día especial. Me siento muy importante en el vestuario. El estado de forma del equipo es bastante positivo, el mío personal también», expresó el guardameta tras el pleito frente al conjunto alicantino.

«Queremos seguir en esta dinámica, hoy era importante conseguir los tres puntos después de dos partidos sin victoria. Se lo dije a mis compañeros, las derrotas nos fortalecen, no nos debilitan», admitió. Un equipo joven y con «hambre» Como saldo del triunfo, además, el almeriense reconoció el importante revulsivo en la moral del grupo, al que coloca la etiqueta de «joven» y «ambicioso», destacando su «hambre» y competitividad. «No todos los días puedes hacer un fútbol brillante, el rival también juega, hay muy importantes en esta categoría. El equipo, la plantilla y cada jugador tiene muchísima hambre, se ve reflejado en el campo. Somos gente joven que queremos crecer, no nos conformamos, queremos subir de categoría, eso se nota. En cada acción queremos más. En esta segunda vuelta queremos dar otro pasito adelante para que a final de temporada podamos celebrar cosas bonitas», afirmó ilusionado. Iván Ania y el triunfo ante el Intercity: "Nuestro objetivo tiene que ser mirar para arriba" «El trabajo que hace el míster es memorable», prosiguió, destacando la labor didáctica de Iván Ania para reflotar los ánimos del plantel ante cualquier conato de irregularidad: «De las derrotas salimos fortalecidos, era uno de los aspectos a principio de temporada que queríamos mejorar, el defensivo, nos enfocamos y el equipo ha dado sus frutos. Si cerramos la portería estamos más cerca de ganar y el equipo ha dado un paso adelante a nivel defensivo», explicó a continuación. Su buena línea A nivel personal, por otra parte, el ex guardameta del Real Betis Deportivo también analizó su actual rendimiento en Liga, confirmando su buena disposición y la dulzura de su gran momento de forma. «Creo que ha sido muy importante y es cierto que en partidos atrás, con 0-0, he tenido alguna intervención que ha permitido al equipo meterse y conseguir la victoria. El portero está para parar, muy satisfecho por ayudar a conseguir los resultados», añadió. También tuvo palabras para valorar la compleja situación que atañe a la plantilla, mermada intermitentemente por las lesiones y sanciones durante estos compases de campaña: «Es fruto de las circunstancias. Estamos teniendo dificultades por expulsiones y lesiones, lo importante es que salga quien salga, los compañeros están preparados. Juegue quien juegue, la confianza en el grupo es muy importante», finalizó.