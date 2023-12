Debates técnicos, curiosidades y un fin de etapa en el Córdoba CF

Podría resumirse como que en tiempo de turrón, turras. Casi un mes después de la segunda sesión, este viernes se celebró la tercera vista -y última- del juicio por el concurso de acreedores culpable del Córdoba CF. El Juzgado de lo Mercantil 1 de Córdoba acogió en la sala 21 de la Ciudad de la Justicia el juicio por el concurso de acreedores culpable del Córdoba CF SAD, 724.55/2019, señalado así en la sexta pieza del mismo, la de calificación, por el que fue administrador concursal de la entidad blanquiverde, Francisco Estepa, que fue anteriormente administrador judicial de la misma. En general resultó una sesión tediosa, bastante técnica en lo concerniente a aspectos contables y económicos, aunque también tuvo sus destellos en las manifestaciones de Antonio Romero Campanero o del agente Joaquín Vigueras, entre otros.

Juez Yepes Carmona

José Antonio Yepes Carmona presidió la sala en una de sus últimas comparecencias como titular del Mercantil 1 cordobés y Diego Medina Morales, el que fuera consejero hasta en tres ocasiones en distintas épocas del Córdoba CF, fue el primero en prestar declaración.

El también catedrático de Filosofía del Derecho de la UCO manifestó que el 7 de mayo del 2018, menos de cuatro meses después de convertirse en consejero en la etapa de Jesús León, pide a este que «dé cumplimiento a la Ley de Sociedades Anónimas y de Capital y se ponga a mi disposición el estado económico del club», ya que en los dos consejos celebrados en esa corta etapa «no se hablaban de aspectos económicos». Un día después, recuerda, recibió «dos burofax, uno de Grucal diciendo que se me cesa como representante en el consejo del Córdoba CF y otro por parte de la Fundación del Córdoba CF, en el que también se me cesa como vicepresidente de la misma».

Tras él compareció un hombre cercano a Medina, Antonio Romero Campanero, asesor jurídico del club en distintas etapas y nieto del que fuera presidente de honor del Córdoba CF, Rafael Campanero Guzmán. Romero recordó que en julio del 2018 me cito con León y ahí se deja clara «la tirantez» existente porque «no teníamos noticias de nada». Poco después, recuerda, «ya no formo parte del consejo». No dejó del todo claro Romero si presentó la dimisión o fue destituido y parecía que o bien dimitió un minuto antes de que León le destituye o bien fue destituido un minuto antes de que él se marchara del Córdoba CF.

Tampoco quedó clara la situación del club antes de la llegada del montoreño al club. Por un lado, Romero inició su declaración asegurando que no le preocupaba la situación del Córdoba CF a 31 de diciembre del 2017 -semanas antes de la llegada de León-, «porque había un millón de euros en caja» y a lo largo de aquella campaña 2017/18, la de la salvación «milagrosa», tampoco le preocupó la situación económica. «No me voy antes y aguanto hasta final de campaña para no generar ningún tipo de inestabilidad en el club», aseguró, ya que «el descenso del Córdoba CF hubiera supuesto la desaparición del club».

Sin embargo, a Romero se le recordó lo declarado por la jefa de contabilidad del Córdoba CF hace un mes, cuando admitió que pasó a la cúpula del club una deuda de 4.042.000 euros tras la venta del Córdoba CF por parte de Carlos González a Jesús León. «No tenía conocimiento», aseguró el exconsejero, que reiteró el «millón de euros en caja» que había, según él, tras la marcha de González. «Si veo que debemos esos cuatro millones me voy automáticamente», manifestó.

Asimismo, el exasesor legal del Córdoba CF también informó al tribunal de que «en LaLiga no estaban bien vistos -Jesús- León ni -Luis- Oliver» y cuando se le preguntó si conocía lo manifestado por el vicepresidente de LaLiga, Javier Gómez, de que en la 2018-19 hubo una buena gestión en el club por la que se evitó el descenso administrativo contestó con un escueto: «No lo sé». Además, Romero Campanero criticó el sistema de la patronal del fútbol español, ya que a su juicio «el mecanismo» de control económico de «LaLiga es muy deficiente».

Romero Campanero, asimismo, manifestó que el club le debía diferentes emolumentos por sus trabajos de asesoría legal pero «no era mi intención embargar al club», de ahí que en determinado momento no reclamara cantidades al Córdoba CF, un club, recordó, que estaba «en una situación delicada en caso de caer a Segunda B, ya que estaba en concurso».

Finalmente, Romero Campanero aseguró que «sabía» que Jesús León «no podía sostener a club una temporada sin el señor Oliver», ya que era «una información que me llegaba por LaLiga» y defendió que tanto su abuelo como José Miguel Salinas, últimos presidentes de la etapa de Prasa en el Córdoba CF «no cobraron» emolumentos como dirigentes del club.

"El mercado de invierno, ¿qué es?"

No dejaba de ser llamativo que algún letrado de la sala, con un concurso culpable en torno a una sociedad anónima deportiva como el Córdoba CF llegara a preguntar en algún momento «el mercado de invierno, ¿qué es?», como le tocó escuchar al que también fuera letrado de la entidad blanquiverde, Juan Ramón Berdugo, que reiteró lo manifestado hace un mes por parte de Alfredo García Amado, por José Mesas, por Javier Gómez y algún otro más: «La operación de venta de Sergi Guardiola fue muy beneficiosa» para el club de El Arcángel, ya que el Córdoba CF poseía un jugador del que no tenía oportunidad de sacar rendimiento económico porque cumplía contrato meses después y, sin embargo, logró ingresar varios millones de euros por él, además de dos millones adicionales por un Álvaro Aguado que no dejaba de ser una promesa.

Berdugo confirmó al abogado de León, Álvaro Cerezo, que en la junta de accionistas de enero del 2019 se mostró la adenda de un millón de euros que debía ingresar, supuestamente, Grucal por la no construcción de la Ciudad Deportiva del Parque del Canal y que «el documento se le enseñó a alguno» de los accionistas minoritarios «que quiso verlo».

El momento tenso de la vista se vivió cuando el abogado de Magdalena Entrenas tuvo que protestar enérgicamente porque, de nuevo, se hacía referencia de Sanivo Abogados por parte del administrador concursal, Francisco Estepa, ya que el letrado recordaba que Sanivo contaba con diferentes abogados, no sólo con la que fuera consejera del Córdoba CF.

Finalmente, Berdugo recordó que «León comentaba a los minoritarios que con la ayuda del descenso y un millón y medio se ascendía matemáticamente, seguro», pero el que fuera abogado del Córdoba CF opinó que «en la planificación de la temporada se hicieron castillos de humo», en definitiva, que no daba veracidad a aquello que León trasladaba a los pequeños accionistas.

Por su parte, el agente de futbolistas -entre ellos, de Sergi Guardiola- Joaquín Vigueras se limitó a confirmar lo ya conocido. Que negoció la renovación del delantero con León y Oliver en el verano previo a la llegada de García Amado, que el futbolista podía marcharse cedido siempre que presentara una oferta de un club de Primera que asumiera su ficha y que la operación para el Córdoba CF fue claramente beneficiosa, algo que reconoció, incluso, el que era entonces presidente del Real Valladolid, club comprador de los jugadores, Carlos Suárez, que también declaró en la vista. De hecho, Suárez manifestó que fue el Real Valladolid el que quiso incluir en la operación a Álvaro Aguado y hacerla doble, reconociendo que tenía conocimiento de la difícil situación económica del Córdoba CF.

Quizá la declaración que más interés despertó fue la del vicepresidente de LaLiga, Javier Gómez, responsable del control económico y hombre fuerte de Tebas para que los clubs profesionales cumplan con el fair play económico. Gómez manifestó que «en absoluto, para nada» fue negligente la administración del Córdoba CF en la campaña 2018-19, defendiendo por ello los movimientos de Alfredo García Amado, director general de la entidad blanquiverde en aquella etapa y que se encuentra representado en el proceso por el letrado Javier Tebas Llanas, hijo del presidente de la patronal del fútbol español.

Gómez reiteró lo manifestado en estas mismas páginas hace ya cuatro años y recordó que los problemas del Córdoba CF arrancaban de la segunda parte de la temporada 2017-18, aquella de la salvación «milagrosa». ¿Fue por Luis Oliver? se le preguntó en un determinado momento. «No lo sé», respondió, aunque recordó que en aquella 2017-18 «hubo un exceso de coste de plantilla y se abrieron expedientes». ¿Merecía la pena saltarse las normas en aquella 2017-18 para evitar el descenso?, se le siguió preguntando. «Cada uno es libre de hacer lo que quiera, pero la verdad es que no se pueden evitar las consecuencias. El Córdoba CF tuvo luego limitaciones en su capacidad de contratación en la siguiente temporada» a pesar de vender activos por valor de más de diez millones de euros: Guardiola, Aguado, Galán, Andrés Martín… Pese a ello, en la sesión se recordó que LaLiga impuso un límite de coste de plantilla de 3,4 millones de euros y el coste de la del Córdoba CF, aquella aciaga campaña en la que se descendió, fue de 4,8 millones de euros. «Nos llamó la atención algún contrato, en concreto el de -José Antonio- Reyes, que en paz descanso», reconoció Gómez, que siguió luego alabando la gestión de ese último año, ya que «el Córdoba CF se puso al día con la Agencia Tributaria, la Tesorería General de la Seguridad Social, con los jugadores…».

El último en declarar fue el administrador judicial penal Francisco Javier Bernabéu, que provocó un debate técnico-contable a lo largo y ancho de su declaración, que bien hubiera venido que se celebrase en el inicio de la mañana y no ya cuando el Gordo, 88.008, llevaba fuera del bombo unos minutos cantado por los niños de San Ildefonso, por lo que algunos ya pensaban en la caña y la tapa. El debate más enconado, con el letrado de León, Álvaro Cerezo, y a cuentas de la indemnización por el contrato de Bittón, de 2,4 millones, imputada por Bernabéu entera en las cuentas del club y que para Cerezo perfectamente podía imputarse en cuatro partes, ya que se abonaba en cuatro plazos. En caso de imponerse su tesis, las supuestas pérdidas de esa temporada se hubieran quedado con un balance equilibrado.

En cualquier caso, el magistrado Yepes Carmona dio por concluida la vista, tercera y última, ya que sólo quedan por practicar dos diligencias, las declaraciones por escrito de Eisenar, empresa relacionada con León por un préstamo, y Ángel Torres, presidente del Getafe. Una vez realizadas las declaraciones, Francisco Estepa deberá exponer sus conclusiones y, una vez leídas estas por las defensas, deberán presentar las suyas. Por delante, varios meses antes de que Yepes Carmona señale el visto para sentencia y aún más meses para que se conozca la sentencia sobre Jesús León y sus consejeros en su etapa en el Córdoba CF. Igual la sentencia coincide con el inicio del juicio penal contra el montoreño. Un 2024, por lo tanto, que representará el principio del fin de una triste etapa del Córdoba CF.