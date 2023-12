Una llamada a la calma y la ambición antes de una de esas jornadas que llegan con el cartel de final anticipada a El Arcángel. El Córdoba CF someterá su buena dinámica a examen ante una prueba de máxima exigencia este sábado, frente al líder Castellón en un partido de despedida del año en el Reino (20.00 horas, FEF TV) para el que los de Iván Ania ya han trazado su plan, y poco o nada difiere de la victoria. Uno de los nombres propios de las últimas fechas, Adrián Lapeña, en esa línea, además de con pasado en las filas orelluts, ha aprovechado las circunstancias para ofrecer su análisis con vista a la gran cita, sobre la que no esconde su intención de escapar con los tres puntos: «El partido invita a hacer lo que nosotros estamos haciendo cada fin de semana. Tenemos nuestra idea clara. Siempre que juegas contra un equipo u otro tienes que ajustarte un poco, pero nunca dejando de hacer lo que venimos haciendo. Tendremos que ajustarnos en dos o tres matices del juego, pero trataremos de ser nosotros, que es lo que nos está llevando a los puestos de arriba», afirmó ilusionado con vistas al duelo.

Sin Dragisa Gudelj

El choque directo tendrá lugar sin la presencia del incuestionable líder de la defensa blanquiverde durante este primer tramo de temporada: el central Dragisa Gudelj, que sufrió un nuevo episodio de desvanecimiento -más leve- en la pasada cita frente al Melilla en el Estadio Álvarez claro y ahora se encuentra siguiendo un plan de entrenamiento específico. «Fue un momento tenso. Yo estaba cerca de él y vi cómo se levantaba mareado. Me asusté, no había vivido esa situación. Intentamos mantener la calma, tranquilizar a Dragi, que era lo más importante en ese momento. Supimos mantener la cabeza en el partido, que era lo importante, y una vez acabado nos dijeron que estaba estable, por tanto creo que nos llevamos más de tres puntos de Melilla. Nuestro compañero estaba estable y sano, que es lo que nos importaba», reconoció en relación al incidente.

«Es verdad que entre él y yo nos compenetrábamos muy bien. Con esa falta de Dragi, me veo capacitado para coger las riendas de la línea de atrás. Siempre ayuda que alguien mantenga a los compañeros conectados en el partido, para que nadie se salga de los 90 minutos que dura. Juegue con el compañero que juegue, si es Carlos, está capacitado también para liderar la línea defensiva. Creo que en ese factor tenemos unos jugadores con muchas capacidades para ello», apuntó acto seguido, ahondando su sintonía con el serbio-neerlandés.

Un Castellón inquietante

El rival de la ocasión será nada menos que el líder del Grupo 2 de Primera Federación, el Castellón, que guarda guarismos destacados en la categoría y cuenta sus victorias por jornadas, incluso por goleadas. En ese sentido, Adrián Lapeña ha avisado de los peligros del cuadro orellut, incidiendo, sobre todo, en la parcela anotadora, en la que los de Dick Schreuder disponen de una carta de presentación inquietante: 38 goles en 15 partidos. «Es un equipo que genera muchas ocasiones, que lleva muchos goles y que ataca con muchos jugadores. Va a ser un partido muy complicado. El que haya visto al Castellón habrá visto el número de ocasiones que genera, es brutal. Tenemos que estar más juntos que nunca, cerrar muchos espacios, ellos en cualquier hueco que encuentran te lo penalizan con un gol», avanzó.

Después de imponerse en su respectiva cita copera ante un oponente de superior categoría como el Real Oviedo, el pasado martes, además, el conjunto de Castalia -al que el central logroñés defendió durante su estancia de dos temporadas en los cursos 2019-2020 y 2020-2021- arrastra sensaciones al alza, principalmente en la fase ofensiva, donde los buenos resultados refrendan su propuesta ofensiva. «Es un arma de doble filo, cuando atacas con tanta gente quiere decir que no tienes muchos jugadores para defender. Tenemos que penalizar también el robo, las ocasiones que tengamos, meterlas. Sabemos que ellos son muy eficaces en el área rival, ahí estará un poquito la clave. Estar juntos, no dejarles muchos espacios, desarrollar el juego que venimos haciendo y materializar», manifestó más tarde, ahondando en las debilidades de su ex equipo.

Llamamiento a la afición

Después de la tarde-noche mágica vivida durante el pasado envite casero frente al Antequera en El Arcángel, Lapeña también ha aprovechado para lanzar un llamamiento al respetable blanquiverde, del que espera su apoyo de cara a la cruda pugna que espera frente al primer clasificado este fin de semana. Según señala, se trata de una de las clásicas citas que todo futbolista desea vivir. «Es un partido de los que todo el mundo quiere jugar y yo creo que como aficionado todo el mundo quiere disfrutar. Animo a todo el mundo a que venga a El Arcángel, porque al final a quien le gusta el fútbol y a que es del Córdoba le gusta vivir estos partidos. Jugar contra el líder, que viene con una dinámica muy buena y el tratar de cortarles esa racha para seguir con la tuya, creo que invita al optimismo, a que la gente nos anime. Necesitamos de ellos, como nos están apoyando tanto en casa como fuera. Nosotros lo notamos, ojalá puedan ser muchos los que vengan y disfrutar juntos de una posible victoria», apostilló ilusionado.