Manuel Mosquera y su referencia cordobesista

El Córdoba CF anunció oficialmente este lunes a Manuel Mosquera como nuevo entrenador blanquiverde hasta final de temporada, sin cláusulas adicionales de ampliación de contrato, por lo que el gallego tan sólo dirigirá a los cordobesistas en los ocho encuentros de Liga que restan.

Iosu Ortuondo en el Extremadura

En una entrevista concedida a lo largo de su periplo profesional, Manuel Mosquera (Oleiros –La Coruña-, 1968) reconocía que tuvo “la fortuna de tener muy buenos entrenadores. Entre ellos, Rafa Benítez, Arsenio Iglesias, Fernando Vázquez… para mí han sido muy buenos. Pero mi referente ha sido Iosu Ortuondo. Con él subimos a Segunda con el Extremadura, después a Primera… Más allá de estar siete años con él, fue todo lo que aprendí, todo lo que me enseñó. Creo que muchas de las cosas que tengo como entrenador en gestión de vestuario vienen de él. Fue un referente”.

El técnico gallego llega al Córdoba CF con aureola de entrenador motivador, que habla más de gestionar sentimientos, ansiedades, egos –ay, los egos- y momentos bajos en lo psicológico, más que de esquemas, rombos, dobles laterales o bloques bajos. Quizá esta fama viene le llegó porque le tocó dirimir dos momentos más que delicados en su etapa en el club de su vida, el Extremadura y que también tienen mucho que ver con el Córdoba CF. El primero de ellos, la muerte de José Antonio Reyes en accidente de tráfico, del que se va a cumplir el cuarto aniversario el próximo 1 de junio y que le pilló como técnico azulgrana, por lo que tuvo que hacer “una gestión muy humana. No basada tanto en el entrenador, sino en trasladarles a los jugadores que la vida sigue adelante y, al mismo tiempo, dejándoles estar de luto el tiempo que necesitaron. Los jugadores estaban muy tocados”, recordaba años después. El segundo momento por el que también pasó el conjunto blanquiverde –al menos, muy parecido- fue con la descomposición y desaparición del Extremadura. “Aguantar los problemas familiares, lo relacionado con la falta de dinero... Fue algo para lo que no teníamos guion, que teníamos que gestionar día a día y que iba a cambiando. Una semana parecía que venía el dinero, otra no… Bueno. Lo peor de todo era tener que competir cada fin de semana con esa incertidumbre de no saber cómo se iban a comportar los futbolistas. Para mí fueron un ejemplo de profesionalidad increíble y no se podía aguantar más de lo que aguantaron”.

"Kike Márquez y diez más"

Además, el nuevo entrenador del Córdoba CF también hizo una reflexión que sirve mucho para analizar la situación de su nuevo equipo, en concreto, de la caseta de este equipo del que ahora toma las riendas. “Los futbolistas, si pudiésemos seguir jugando, lo haríamos hasta los 98 años. Cuando naces con cualidades es para ser futbolista, no para ser entrenador ni para la dirección deportiva. Soy futbolista, he nacido futbolista, me siento futbolista y voy a terminar mis días siendo futbolista. En nuestra profesión, a partir de los treinta y muchos, hay que buscar una alternativa”, comentaba el gallego que, sin saberlo, ya mandaba consejos a algunos de los que serán sus nuevos jugadores. Más allá de todas esas valoraciones, a Mosquera le gusta jugar con un 1-4-4-2 o 1-4-4-1-1 y un exfutbolista suyo avisó a este periódico de forma significativa de que “el equipo titular será Kike Márquez y diez más”.

Por lo tanto, la llegada de Manuel Mosquera al Córdoba CF tiene mucho más que ver con esos “intangibles” del vestuario que con el fútbol en sí. Es decir, el Córdoba CF está en manos de sus futbolistas más que nunca. Otra cosa es que el conjunto blanquiverde disponga a estas alturas de la temporada de varios defensas con el suficiente nivel como para componer una zaga acorazada y seria o de un centro del campo con la suficiente clarividencia como para generar fútbol. Poco podrá hacer en eso Manuel Mosquera. Pero sí en el aspecto mental, en gestionar sentimientos, ansiedades o egos –ay, los egos-.