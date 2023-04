Jesús Coca, consejero legal del Córdoba CF, negocia su inclusión en las listas del PP para las elecciones municipales

El ‘of counsel’ o consejero legal del Córdoba CF, Jesús Coca, negocia su inclusión en las listas de candidatos del Partido Popular (PP) para las elecciones municipales que se celebrarán el próximo 28 de mayo. Por un lado, Jesús Coca reconoció a este periódico que "aunque algo hay", recordó que "no estoy afiliado ni nada". Eso sí, el abogado cordobés declaró que "si tu alcalde te llama para ayudar a tu ciudad, no puedes ser egoísta y decir que no", ya que representar "a tu ciudad es un orgullo". Además, Coca apuntó que "en todo caso, a quien correspondería decirlo sería al alcalde". Según ha podido confirmar este periódico, Jesús Coca está en conversaciones avanzadas e irá bien colocando en la plancha popular, que ha de hacerse pública en apenas unos días. En caso de hacerse realidad, el fichaje de Coca se asemejaría al que ya realizara hace cuatro años el propio José María Bellido con Blanca Torrent, empresaria que en la actualidad es segunda teniente de alcalde y presidenta del Imdeec.

Desde los inicios con Infinity Jesús Coca llegó al Córdoba CF de la mano de Infinity en diciembre del 2019 como parte de la representación cordobesa en el órgano de gobierno de la entidad y desde entonces es consejero blanquiverde. De hecho, fue él el encargado de leer la carta de presentación de los nuevos dirigentes blanquiverdes en la sala de prensa de El Arcángel. Además, el letrado cordobés es el acompañante habitual del consejero delegado de Córdoba CF, Javier González Calvo, cuando actúa como representación de la entidad cordobesista en los viajes del conjunto blanquiverde lejos de El Arcángel. Hace apenas dos semanas se supo también que el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba, Adolfo Molina, nombró presidentes de la Plaza de Toros de Los Califas para la temporada 2023 y junto a Rafael Ruiz Laguna y Vicente Pomares, señaló a Jesús Coca. Convenio de cesión de El Arcángel Jesús Coca es abogado y agricultor, presidente de la Asociación de Empresas Fabricantes y de Servicios de Córdoba (Asfaco), profesor de Derecho Administrativo en la Universidad de Córdoba (UCO), secretario de la Fundación Miaoquehago, miembro del pleno de la Cámara de Comercio y de la junta directiva de CECO y vocal del Consejo Social de Córdoba. Gran aficionado a la tauromaquia, también cuenta con el certificado del curso de presidencias taurinas por parte de la Asociación Nacional de Presidentes de Plazas de Toros de España. El consejero blanquiverde, por lo tanto, tiene muchas posibilidades de convertirse en concejal popular tras las próximas elecciones municipales, etapa en la que ha de aprobarse el convenio de cesión de El Arcángel al Córdoba CF, ya que las encuestas indican que el PP ganará los comicios, probablemente con la mayoría suficiente como para volver a gobernar en Córdoba capital.