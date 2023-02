El entrenador del Córdoba CF, Germán Crespo, declaraba tras el punto sumado por el conjunto blanquiverde en el Reina Sofía ante el Unionistas de Salamanca que el encuentro fue "lo que esperábamos", ya que el conjunto charro es "un equipo contundente, que a balón parado anda muy bien" y que "a pesar de cómo estaba la banda, creo que había un partido abierto", se lamentó el técnico blanquiverde. Esa zona del campo obligaba "a jugar solo por un lado del campo", ya que "te limita un poco, prácticamente en esos metros cercanos a los banquillos no se podía jugar, teníamos dificultad ellos y nosotros para mantenernos de pie".

"Empatar fuera de casa es complicado"

En cualquier caso, el preparador cordobesista explicó que "a pesar de ello, creo que el partido ha sido abierto, con ocasiones para los dos equipos", tanto que no dudó en reconocer que el encuentro "se lo podía haber llevado cualquier equipo". Por lo tanto, el técnico granadino se mostró satisfecho con "un empate, que tal y como está la clasificación, pues vemos que empatar fuera de casa es complicado". Además, Germán Crespo amplió que "los equipos en casa son fuertes y nos vamos con un punto que, por ocasiones claras que hemos tenido, creo que nos hubiésemos ido más contentos con los tres puntos"

Volvió a referirse Germán Crespo a esa banda con algo de hielo. "A pesar de lo que dificulta sobre todo esta banda ha habido un partido abierto, con ocasiones y no siempre que hay un empate a cero significa que sea un partido aburrido", recordó el preparador cordobesista, que reiteró que "los dos equipos hemos ido a por los tres puntos, tanto ellos como nosotros, no hemos tenido la suerte de adelantarnos en el marcador y ha sido un partido en el que podía haber ganado cualquiera", insistió, para finalizar valorando que "el empate no hace injusticia después de lo visto sobre el campo".