El Córdoba CF presentó este jueves a Juan Villar como nuevo delantero cordobesista en calidad de cedido por el Huesca, hasta el próximo 30 de junio. El jugador comenzó su comparecencia queriendo "agradecer a Raúl" Cámara su interés en contar con él "para este proyecto". El actual secretario técnico fue el encargado de presentar al futbolista, con el que coincidió como jugador tanto en el Tenerife como en el Recreativo de Huelva. "Hablamos en verano y por circunsancias no se dio la opción", declaró el onubense, que confesó que "si soy sincero, no tenía intención de salir a ningún lado" en este mercado invernal, "por la familia y por todo, pero cuando me llamó a las nueve de la noche, hablé con mi mujer y era una oportunidad que no podía dejar pasar", por lo que se mostró "encantando de estar aquí y aportar mi granito de arena para ayudar al club".

Juan Villar, comentó que "con los años" ha terminado jugando "más de segundo delantero o de delantero centro, en cualquiera de las dos me posiciones me encuentro bien", ya que apenas juega ya en banda, zona en la que despuntaba en sus inicios. "Lo importante es estar a gusto y a partir de ahí el resultado va a salir", deseó el futbolista. "En verano estuve a punto" El atacante onubense insistió en que "en verano estuve a punto y no se dio y ahora no podía dejarlo pasar dos veces. Es un proyecto ilusionante, bonito, es uno de los campos que más afición y sentimiento atrae y como jugador te sientes importante", declaró Juan Villar sobre El Arcángel, por lo que siente que es "una cosa que a la altura de mi carrera en la que estoy quería vivir, lo voy a disfrutar, y voy a poner mi granito de arena para cumplir los objetivos que el club desea. El delantero continuó relatando que "en verano hablé con Raúl, nos conocemos bastante y hubo conversaciones, pero no se dio la oportunidad. A partir de ahí firmé en el Huesca. Lo que yo quería en Huesca tampoco se estaba dando y esta oportunidad" en el Córdoba CF se presentó en el mercado de invierno "para aprovecharla". Jua Villar comentó que en su primer entrenamiento, Germán Crespo estuvo "un poco explicándome la metodología de trabajo que tiene, la forma de jugar, para adaptarnos lo más rápido posible a su forma de jugar, coger conceptos lo más rápido posible para ayudar al equipo. En este mercado se trata de eso, de coger los conceptos lo más rápido posible y ayudar a la plantilla. Nosotros venimos con frescura y ganas para intentar aportar ese paso al equipo". Las negociaciones con Raúl Cámara fueron "muy fáciles, cuando dos partes quieren lo mismo no se dan muchas vueltas. Me llamó y ahora no podía dejar pasar la oportunidad y al día siguiente bajaba para Córdoba", explicó el delantero. Finalmente, Juan Villar aseguró que llegaba con "muchas ganas y es una de las cosas por las que venía a un club y un proyecto como este: para disfrutar y sentirme dentro de la plantilla, aportar mi granito. No vengo con la vitola, ni mucho menos, de jugar todos los partidos, sino a aportar mi granito cuando el míster lo estime oportuno", justificó el delantero onubense. Por su parte, Raúl Cámara comentó en la presentación que Juan Villar "empezó en banda, siempre con mucho gol", recordaba el secretario técnico que, en tono jocoso, comentó que Juan Villar "era un poco perrete porque no me defendía mucho" cuando le tocaba jugar con él. "Siempre jugaba en las posiciones de arriba y lo conozco bien como persona, en el vestuario es un crack", defendió el secretario técnico blanquiverde sobre el último fichaje del Córdoba CF en la ventana invernal de fichajes.