«Renovaría a más jugadores en el Córdoba CF si ascendemos que si no ascendemos»

Nos recibe en un despacho al lado del suyo porque su hábitat natural está empapelado con nombres de futbolistas y clubs con los que contacta para valorar posibles llegadas al Córdoba CF de jugadores y también alguna salida. La entrevista se realiza poco antes de la salida de Álex Bernal y la llegada de Antonio Caballero, y en ella plantea -quizá sea estrategia- que los movimientos que quedan en estas dos semanas serán escasos. «Si son dos, mejor que tres», dice al despedirse. Juan Gutiérrez 'Juanito' está muy activo en un mercado que no suele gustar a los directores deportivos. Y a él, con el Córdoba CF líder de su Liga, aún menos. Se nota.

¿Un mercado más movido de lo esperado o es que hay mucho ruido y hasta ahora todo entraba más o menos dentro de lo previsto?

Hombre, no te voy a mentir. En noviembre no esperábamos que hubiera tanto revuelo ni tantos movimientos. Sí que podíamos prever, dentro del mercado de invierno, que es un mercado que no me atrae mucho porque es complicado, no es fácil y no está abierto para todos. Sí que es verdad que podíamos prever algunas salidas de algún jugador nuestro por el hecho de no disputar los minutos que ellos consideran oportunos. Pero también sabíamos que el grupo está unido y que a lo mejor eso no llegaba y sobre todo que quedando una vuelta de campeonato pues creíamos que muchos jugadores iban a seguir peleando sus oportunidades para seguir contando con minutos o intentar que esos minutos que ellos piensan que son pocos, pues revertir la situación y que fueran más. Yo siempre he dicho que los mejores fichajes de invierno los tenemos dentro del propio club y de la plantilla. Mejorar algunas de las prestaciones de algunos jugadores que consideramos que pueden dar un plus más. A lo mejor están en un estado de forma un pelín… Desde nuestro punto de vista, que puede ser de mejora.

¿Tenían pensado tocar el centro de la defensa o está surgiendo sobre la marcha?

No teníamos pensado tocarlo. Hay muchos equipos que deciden quedarse con tres centrales al inicio de temporada. Nosotros decidimos quedarnos con cuatro. Luego tenemos un filial donde una de las posiciones más fuertes dentro del grupo está tanto ahí en el centro de la defensa. De hecho, ahora está contando mucho Geovanni en convocatorias de primer equipo. Geovanni es un jugador que ha jugado mucho en Primera RFEF y en la antigua Segunda B. Ha estado en equipos importantes, en la cantera del Betis, sobre todo. Entonces, evidentemente, si por la disposición de José Cruz, a lo mejor, a escuchar ofertas y poder salir, pues evidentemente nos vemos en la obligación de buscar una alternativa, pero sin darla por hecha. Nosotros atendemos las peticiones de los jugadores, pero si no tenemos una garantía de que al menos igualamos o mejoramos el puesto, no vamos a debillitar al equipo, porque entonces no estaríamos haciendo nuestro trabajo. Intentamos ayudar, no cerrarnos en banda y cualquier petición de un jugador, pues intentamos en el mercado ver si este nos ofrece esa posibilidad. Pero no es fácil, como ya digo.

El otro día, el consejero delegado distinguió entre el caso de José Cruz y Álex Bernal. Con José Cruz parecía más cerrado en banda.

Sé lo que quiere decir Javier y te lo explico. Son situaciones diferentes por el hecho de la participación, no porque tengamos más estima con uno que con el otro, no es nada personal, sino deportivo. Entendemos que José Cruz ahora mismo está peleando por un puesto de central, porque hay un central que lo juega todo cuando está disponible, que es Gudelj, y además a un gran nivel. Y luego tenemos el central derecho, que está más abierto. Juega más Jorge, pero José Cruz ha tenido muchos partidos y oportunidades y además queda mucha Liga. Entonces, entendemos que no es una situación como la de Bernal, en donde sí hemos visto una pérdida de confianza del propio jugador y del técnico a la hora de decidir contar con él. Ha tenido actuaciones quizás más irregulares o recordando el año pasado nos está costando ver más a ese jugador. Entonces entenderíamos más esa salida por el rol, por su participación.

"Adrián Fuentes es un futbolista diferencial, distinto, y ha recibido ofertas, pero a nosotros no nos ha pedido nada"

Parece que hay dos velocidades en el vestuario sobre jugadores que pueden salir. Unos que empujan por salir y otros, por los que incluso clubs han preguntado, no se quieren mover de Córdoba a pesar de no tener muchos minutos.

Sí, por eso te digo que cada jugador, cada caso, es un mundo. Individualmente hay que tratar cada caso de forma diferente. Luego, como veis, aparece mucha rumorología. Alguna es cierta y alguna no. Me refiero a jugadores de nuestra plantilla. Evidentemente, en un Córdoba CF que va primero, Germán rota mucho al equipo y al final los jugadores han jugado. La mayoría ha tenido su oportunidad. En ese sentido hay muchos jugadores con ofertas, algunas incluso superiores. Muchos jugadores que acaban contrato y otros clubs les ofrecen este año y un año más, incluso dos años más. Eso, a veces, tienta mucho al jugador, pero nosotros, dependiendo de cada jugador, cuando nos llega esa proposición de salida pues la vemos de una forma u otra. Entendemos que hay jugadores... Por ejemplo, Adrián Fuentes es un futbolista que ha recibido ofertas y el jugador no ha pedido nada. Pero sí le han llegado muchas ofertas y algunas son bastante superiores al contrato que tiene aquí en el Córdoba CF. Bueno, hay equipos que mueven un mercado que yo diría que es extraordinario, porque pueden pagar o se permiten el lujo de ofrecer unos contratos sobredimensionados y en ese sentido tenemos que valorar cada caso.

¿En el caso de José Cruz no hay posibilidad de que todo termine en una renovación?

Nosotros entendemos que hay muchos jugadores que están participando y no han renovado. Pongo ejemplos: Miguel de las Cuevas, Javi Flores, José Ruiz, Carlos Puga… Y así puedo seguir hasta prácticamente siete u ocho jugadores que son más habituales. En el caso de José Cruz, ahora mismo está peleando por un puesto. Nosotros entendemos que prácticamente todas las renovaciones, de estas que hemos hablado, las vamos a tratar en el tramo final de temporada o al final de temporada. Hay una premisa: hemos ido lanzando mensajes desde el club, pero los propios jugadores lo saben y lo he dicho públicamente, que yo me quedaría con muchísimos más jugadores la próxima temporada si ascendemos que si no ascendemos. Es una cuestión un poco de inercia. Pensamos que el equipo va en inercia ganadora y esos jugadores, aún en categoría superior, pensamos que nos pueden rendir mucho mejor que en caso de no lograr el ascenso, que por el bajón psicológico pues algunos jugadores…

Suena a mensaje directo a la plantilla de que en caso de ascenso tiene garantizada la renovación y si no es así…

Sí, sí. Es que es así. Ese mensaje lo hemos ido deslizando y los jugadores lo saben. Lo sabe el entrenador. Lo saben los capitanes y es real, es cierto. Nosotros, más o menos, te diría un poco que haríamos las cosas muy parecidas al año pasado. Nos quedaríamos prácticamente con el bloque y evidentemente no todas las renovaciones se pueden hacer, pero sí sería una continuidad al trabajo del año pasado y al mismo pensamiento de entonces. Un bloque que funciona, para qué tocarlo. Simplemente retocarlo, darle la enjundia que necesita un proyecto en Segunda División y como hemos hecho este año, fichar los siete u ocho jugadores que te pueden dar un plus. Esa sería la idea.

¿No es muy arriesgado confiar la banda izquierda a la recuperación de Ekaitz, que lleva un año sin jugar, y a Calderón, a pesar de que el otro día se afirmó que con 21 años y 60 kilos puede jugar 200 partidos?

(Sonríe) Sí, sí, es verdad que siempre puede pasar algo. A ver, creo que a veces hay que tomar riesgos y los riesgos siempre los medimos un poco. Yo tomaría un riesgo o no dependiendo de la posición en el campo. No es lo mismo pensar en un delantero, que te tiene que hacer los goles, en un central o en un portero. Cuando hay que tomar decisiones de riesgo, en ese sentido, veo mucho la trascendencia que puede tener un jugador dependiendo del puesto. Y un lateral izquierdo no me preocupa tanto. Poniéndonos en lo peor, que Calderón sufra una lesión muscular de un mes y que Ekaitz no consiga ponerse a tono o tenga un problema con otra lesión, que no fuera de rodilla, sino muscular por el tiempo que lleva sin actividad, pues nada, tiraremos un poco de los recursos que podamos tener en el propio equipo, como Gudelj, José Ruiz, que ha jugado de lateral izquierdo, el mismo Puga a pierna cambiada, en el filial, como tenemos lesionado a Manolillo, pues no cuento con él porque está en el mismo caso ahora que Ekaitz. Pero prefiero arriesgar, porque vemos el día a día de Ekaitz, después de que se le detectó la lesión real que tenía y fue operado el jugador está ahora mismo como una moto y de hecho creo que va a ir convocado para esta semana ya con total seguridad.

Volviendo a las renovaciones, me da la sensación de que con Carlos Puga esa espera es obligatoria, porque lo que transmite el club el tema está enquistado con el agente. Si por el Córdoba CF fuera ya estaría renovado.

Es que el tema de Puga es tan largo que, si nos remontamos al principio… A Puga le hacemos una oferta, por ponerte un ejemplo, del mismo contrato que tiene José Ruiz, cuando José Ruiz ha sido mucho más titular que Puga. Nosotros contemplamos a Puga como lateral, aunque evidentemente te da esa opción de la polivalencia de jugar de extremo y por eso la concepción de la plantilla está asimilada de esa manera. Pero en el caso de Puga, cuando no aceptan ese tipo de oferta, el agente nos confirmó que podía tener una oferta de otro equipo. Entonces se demoró el caso, pero esa oferta nunca llegó. A nosotros no nos llegó. No es que no llegara porque nosotros nos cerráramos a una cantidad, es que no llegó oferta ninguna, ni de dos euros. Nada. En ese sentido hemos deslizado y lanzado mensajes, el propio presidente lo ha dicho, que nosotros estamos abiertos a una posible nueva negociación o revisión. Pero creemos que la pelota está en el tejado del propio jugador y del agente. Nosotros hicimos esa oferta y caducó. Se puede retomar pero, hombre, a nosotros no nos sentaría muy bien. No te puedes aprovechar de los tiempos. Imagina. Estamos en mayo y con siete puntos, por ejemplo positivo, para ascender directamente y ahora nos viene el jugador para renovar, pues no me lo tomo tan bien. Creo que los tiempos son importantes. Creo que en ese sentido es un jugador con el que estamos contentos, en el que confiamos, que puede jugar en una categoría superior, pero que tiene que dar el paso.

El jugador nos dijo que estaba loco por seguir en el Córdoba CF.

Pero Ignacio, a esta mesa no ha venido nadie. Yo no puedo descolgar el teléfono para decirle «oye, venid a renovar». Si nosotros ya queríamos renovar. Ellos son los que tienen que dar ese paso, es una cuestión lógica. Estamos muy contentos con Puga, pero no podemos tratar a ningún jugador como imprescindible. El mar está lleno de peces. A nosotros nos gustan nuestros peces, porque los conocemos, los hemos tratado, los hemos cuidado desde pequeñitos, pero no es orgullo, sino hacer las cosas con lógica. Hay que ser agradecido en el sentido de que nosotros hemos confiado en él, hemos presentado una oferta que sinceramente no estaba nada mal porque le poníamos a nivel del otro jugador en el puesto y al nivel del que está prácticamente toda la defensa, salvo Gudelj, único jugador que renovamos en unas condiciones más favorables para él.

Ya que cita a Gudelj, ¿cómo va su renovación? ¿Depende más de la categoría en la que esté el equipo?

No, porque él tiene renovación automática por ascenso. En lo que estamos intentando poner de acuerdo es para que esa renovación no esté ligada solo al ascenso. Le hemos ofrecido un contrato no con mejora salarial en caso de ascenso, porque esa ya la tiene firmada, pero con una mejora en su contrato en caso de quedarse en Primera Federación, porque entendemos que si no ascendemos este año, tenemos también muchas posibilidades de ascender el año que viene. Queremos tener garantías de que si no puede ser este año, tengamos los mejores jugadores el año que viene en un hipotético no ascenso.

¿Y cómo va?

Va algo más rápido que la de año anterior (ríe). En ese sentido es positivo, porque el año pasado sí que duró mucho la negociación y evidentemente cada futbolista y cada renovación o cada contrato que tienes que manejar con cada futbolista es diferente. Sabemos que los tiempos suelen ir más lentos con Dragisa, porque interviene mucho la familia y hay que tener paciencia.

¿Es moderadamente optimista?

Sí. Hay un tema de tiempos. El tiempo puede correr a nuestro favor o en contra, dependerá un poco de las circunstancias del equipo. Poniéndonos de nuevo en lo positivo, si el equipo está para ascender y sabemos que el jugador está con nosotros, pues a lo mejor ya no hay necesidad de ese cambio. Porque nosotros ya le estamos aumentando las cantidades que puede recibir en Segunda.

Que a él tampoco le interesa prolongar demasiado la negociación.

Claro. Ni a nadie. O hacer la apuesta simplemente por ambas partes por el ascenso. Nosotros sí es verdad que estamos muy contentos con el rendimiento que nos ha dado y la adaptación que ha tenido, tanto al equipo como a la ciudad. Ha caído de pie desde que llegó y nunca nos cerramos en banda a negociar un contrato o si al año siguiente hay que volver a negociar porque eso depende mucho del rendimiento del jugador y cuando el rendimiento del jugador va en aumento, pues nosotros no tenemos problemas en sentarnos con él, hasta nuestros límites, evidentemente, porque tenemos límite salarial.

Pasando de la defensa al mediocampo. ¿El tema de Álex Bernal ha cambiado el plan sobre el trazado hace unas semanas, cuando se hablaba de un jugador sub-23?

Sí, evidentemente, cambia la situación. Ese pensamiento lo teníamos sabiendo que podía cambiar, porque valoramos las primeras opciones que podían aparecer, y sabíamos que algún jugador podía pedir la salida. Y manejábamos los dos escenarios. Evidentemente, un poco en silencio. Pero nuestra prioridad era traer un jugador sub-23 para no tener que tocar la plantilla. En el caso de que tengamos una opción no sub-23 para relevar a Bernal pues evidentemente haremos la mejor. Si consideramos que el jugador sub-23 es mejor que el que pueda venir que no sea sub-23 haremos el sub-23 de igual manera. Lo he dicho en alguna ocasión, no me importa tener diez o doce jugadores sub-23. Aquí no es que haya que tener 18 fichas sénior y 6 sub-23. Puedo tener 20 sub-23 y tres sénior. Al final intentamos tener los mejores jugadores posibles acorde a lo que pagamos en el Córdoba CF y a la categoría que tiene el Córdoba CF. Pero la verdad es que lo más difícil es tener jugadores sub-23 porque están más cotizados y los buenos están en los filiales y no salen.

¿De qué perfil?

La filosofía de trabajo con mi equipo, con Raúl, es siempre buscar un buen jugador. Independientemente del perfil. Lo primero es buscar un buen jugador, porque con la manera de jugar de Germán, al final vemos siempre que es mucho más fácil que jueguen dos ‘ochos’ que un ‘seis’ más posicional, pero luego también creo que depende mucho de la confianza o lo que vea Germán en el jugador, las sensaciones. Evidentemente trajimos a Ramón Bueno como jugador más posicional, jugó un partido excelente en Vigo cuando le tocó, pero luego sufrió una lesión que se le ha alargado mucho en el tiempo. Creo que el otro día posicionalmente está muy bien en San Fernando, de hecho, cuando sale del equipo son los peores minutos, 20 o 25, que no estuvimos bien, sobre todo en el campo y es verdad que él tiene ahora mismo un problema físico. El partido, cuando le cambian, es un poco porque está cansado, no tiene ritmo y evidentemente es un jugador que necesita partidos. Pero nosotros, las situaciones del mercado, como es un mercado tan peculiar y tan difícil, para elegir perfiles de esos es muy complicado. Mejor elegir buenos jugadores (sonríe).

Nos vamos a las bandas. Adrián Fuentes no parece que el club no quiera dejarlo ir. Cedric no ha respondido claramente a las expectativas hasta ahora y, además, se busca alguien para esa banda, reconocido por el club.

A ver… Para nosotros, ahora mismo, lo que es prioritario es un mediocentro. Sobre todo por liberar un poco la salida de un jugador que está contando menos, como Álex Bernal, que tiene ahora un papel muy secundario en el equipo y encima nos ha pedido su salida. Lo de los extremos deja de ser un poco más prioritario. Evidentemente, tampoco queremos tener un overbooking. Tenemos dos jugadores que están siendo más titulares, uno titularísimo, que es Carracedo, que es el que más juega. Simo, que a lo mejor es más irregular y por ahí se abre un hueco entre Fuentes y Cedric para buscar su alternativa. Como bien dices, Cedric no cumple ahora mismo las expectativas que teníamos puestas en él y también pensamos que queda una vuelta. Igual le puede dar la vuelta a la situación. No vemos que el míster tenga perdida completamente la confianza. Vemos algo. De hecho, en estas últimas semanas, en el partido contra el San Fernando creo que sale y todas las acciones que ejecutó, sobre todo a nivel defensivo, estuvo espectacular. Y es verdad que el equipo no estaba tampoco para atacar porque tenía un jugador menos, pero con el feedback que ha tenido con el entrenador creo que estuvo muy contento con su rendimiento. Y con Fuentes sabemos cómo es. Es un jugador con unas características especiales y diferentes en la categoría. Es un jugador prácticamente único, que no lo hay en esta categoría, como te digo, por su potencia, por su versatilidad, por ser un jugador que puede jugar en ambas bandas, puede jugar en punta y es un jugador que a lo mejor necesita, evidentemente, más confianza, más minutos. Es un jugador que mentalmente le cuesta más asimilar no tener un rol principal en el equipo, pero hemos visto que en determinados momentos, cuando le ha tocado salir 15 minutos, cinco, 20, un tiempo, ha rendido a un nivel muy bueno y, este año, su debe particular está en los partidos de inicio. Creo que en los partidos que ha hecho desde el inicio, cuando el entrenador le ha dado esa confianza, no ha completado buenos partidos. Y a lo mejor es por esa presión excesiva que se mete él o porque el míster quiere cosas tácticas que a él le cuesta más asimilar. Pero confiamos muchísimo en él, porque tiene unas facultades que ya las demostró el año pasado, diferentes al resto de los mortales, diría yo, de la Primera Federación.

"Si Diarra sale del Córdoba CF porque el Athletic ejerza la cláusula, solo sería para ir a su primera plantilla. Eso es importante"

Por eso lo quieren otros equipos.

Claro, por eso es un jugador muy cotizado. Un jugador con cualidades que no solo aquí, sino en otros lados ven.

¿Y cuál es el planteamiento del Córdoba CF con él?

Bueno, el planteamiento, a esta hora, a día de hoy, es verdad que nosotros somos muy movibles, no somos estáticos y creo que las direcciones deportivas -al menos la nuestra funciona así-, a día de hoy, en esta entrevista, te diría que mi necesidad de hacer un extremo partiría por que algún jugador saliera o no quisiera estar. O que nos dé algo muy muy diferente. Al final no puedes meter un extremo que pensemos «a ver si nos aporta algo». Evidentemente, si tenemos una oportunidad buena de mercado, tenemos ficha o porque haya otra ficha sénior y nos mejora muchísimo, nos podemos plantear dar una salida o aceptar alguna oferta de algún jugador. Pero es que eso lo veo muy remoto, muy difícil a día de hoy. Contamos con los cuatro extremos puros que tenemos y sobre todo con la posibilidad de que Puga pueda jugar de extremo. Calderón, si Ekaitz coge esa forma, también te puede jugar de extremo… Tenemos muchas alternativas.

Voy a jugar a director deportivo. Hablaba de evitar el overbooking, pero tienen a un delantero, Sergio Benito, por el que se han interesado otros clubs. ¿No habría opción de una cesión para buscar un atacante diferente, como Adrián Fuentes, que pueda jugar en todo el frente de ataque?

No. La única posibilidad en ataque de que nos planteáramos -evidentemente, si el futbolista quiere, hablamos de Sergio Benito-, pienso sobre la marcha… Si nosotros tenemos a Fuentes, para nosotros Fuentes es nuestro tercer delantero si no está Sergio Benito. Para nosotros, estando como está Willy -máximo goleador de la categoría-, estando como está Casas, que podría serlo también perfectamente, pero uno lleva 9 goles y otro lleva 6 y se reparten los minutos, estamos muy contentos con los dos y con Sergio Benito no es que no estemos contentos, que lo estamos, el problema es que no ha tenido opciones. En Ceuta tuvo 25 minutos muy buenos y luego el equipo ya se apagó, no es que desapareciera él, es que el equipo no estuvo como al principio. Entonces sabemos que es un jugador con unas características especiales, es lo que buscábamos, un jugador diferente a Casas y Willy y que en caso de una lesión o una baja forma de Willy y Casas, si nos quedamos con Sergio Benito pues no echaríamos de menos un delantero. No nos sobra y estamos contentos con él. Si él viene con una oferta pues tendríamos que pensar muchas cosas y tenemos a Fuentes como un posible tercer delantero. Desde el club estamos muy contentos con su actitud y su intento de tener más minutos, de ser útil y de ganarle la partida a los dos delanteros que juegan más.

Hay cuatro o cinco jugadores sobre los que se ha publicado el interés de otros clubs. De otros no y han destacado especialmente, como Diarra.

No, no, de Diarra no nos ha llegado nada. No tenemos ofertas por otros jugadores. Que nos hayan comunicado agentes o jugadores no hay otras ofertas.

Con Diarra y la particularidad de su contrato, ¿preocupa que el Athletic Club ejerza su cláusula de recuperación?

No, no me preocupa, porque si la ejerciera sería para el primer equipo, para ir a Primera División, lo que significaría que su rendimiento en segunda vuelta sería el mismo o mejor. Yo pensaría que mejor, porque para que pase de Primera Federación al primer equipo, evidentemente, hay que hacer muchas cosas y de hecho creo que las está haciendo. Pero la Primera es la Primera y ese salto no es tan fácil, en el sentido de que si se diera el caso, pues me alegraría por él y a buscar otro jugador, no nos queda otra.

¿No hay posibilidad de que el Athletic mercadee?

No. En su contrato no está esa posibilidad. Si sale del Córdoba CF es para quedarse en la primera plantilla (del Athletic), eso es importante.

Y terminando por líneas, con la delantera. ¿No se plantea el club, con el tema de las renovaciones, el tema del rendimiento de Willy, con 25 goles en temporada y media?

Lo normal, si Willy está a este nivel o incluso parecido, puede estar algo mejor o algo peor, pero si está en este nivel, en esta regularidad lograda en año y medio, lo normal es que le podamos plantear una renovación. Pero también puede llegar el caso, como he dado antes los ejemplos de Puga, pues él nos puede decir «pues ahora os vais a La Venta» (ríe), ¿no? «Ahora tengo un equipo que me paga el doble» y le tendremos que decir «pues nada, Willy, vete». Y claro, tendremos que aceptarlo.

Que hay que asumir riesgos.

Es que el año pasado teníamos muchos contratos ligados al ascenso y veíamos en noviembre que el equipo iba a ascender. Y este año es todo lo contrario. Acabarán muchos jugadores contrato y prácticamente solo alguno de los jugadores que hemos traído este año tiene una vinculación más larga. Y alguno han firmado objetivos de uno más uno y alguno de solo un año. En ese sentido, nosotros, manejar a tantos jugadores es muy difícil. Ni podemos renovarlos a todos ni dejar de renovar a ninguno. Cada caso, cada jugador es diferente. Por eso mismo, con Willy igual llega un momento en el que en febrero o marzo nos tenemos que sentar, directamente. Y con Javi (Flores) en abril y Miguel (De las Cuevas)… No lo sé. Creemos también que el primer tramo de la competición está muy bien, vamos primeros, pero los partidos duran 90 minutos. Y hasta que el árbitro no pita…

Y la Liga 38 jornadas.

Claro. Tú puedes ir ganando 2-0 en el minuto 45, pero si en el 60 se te ponen 2-1, pues a lo mejor estamos más parados. ¿Que te pones 3-0 en el 60? Pues a lo mejor podemos hacer una renovación. Va a depender un poco de cuando más tarde o temprano sepamos dónde podemos estar. Y cuando sepamos cómo ha sido la temporada. recuerdo que aún no hemos hecho nada. A lo mejor por un casual… Por un casual no, un causal.. A lo mejor no entra en play off y si nos ponemos a renovar jugadores y no entra el equipo en play off, creo que haría un mal trabajo. La gente no lo entendería ni yo mismo me entendería de lo que he hecho. Hay que dejar pasar un poco más de tiempo para pensar en el futuro.

"El Deportivo es el equipo que ahora mismo más me preocupa, por su potencial"

Hay quien puede estar de acuerdo con ese planteamiento que hace pero hay casos especiales. Además de ese rendimiento de Willy está la significación que tiene Javi Flores, por ejemplo, en este club.

Sí, es diferente. Creo que más o menos lo palpas. No quiero ser nunca esclavo de mis palabras. No puedo decir algo que no vaya a cumplir. Desde que me educaron intento mentir lo mínimo posible. A vosotros os miento un poquito (ríe), pero es para no comprometerme en mi trabajo. Creo que es verdad que hay casos y casos. Javi Flores es santo y seña del cordobesismo y de una manera u otra… Te pongo un ejemplo con la casa en la que yo viví. Como Joaquín. Con casos así siempre vamos a hacer una excepción. Por ponerte un ejemplo: si Javi empieza a bajar un poco el nivel, porque tampoco es normal el nivel que tenía en esta temporada, espectacular, con mucho físico que se está dejando en el campo y, por ponerte un ejemplo, si al final está en Segunda División, pues igual tiene otro rol. Pero podrá jugar, no sé, sus 20 minutos, su partido completo puntual… A mí personalmente me cuesta verlo a este nivel en Segunda División jugando tantos partidos seguidos, porque evidentemente las categorías y ritmos son diferentes. Pero él puede aportar de otra manera, ¿no? Por eso te digo. No podemos hacer eso con seis o siete jugadores, porque si no comprometemos el futuro del Córdoba CF, pero siempre hay dos excepciones que mantienen el grupo y la senda e inercia de lo que es ahora mismo el Córdoba CF.

¿Le preocupa que rivales directos se contagien en este mercado con los refuerzos del Deportivo, que no solo ha llegado Lucas Pérez, sino que llegarán más a Riazor?

A mí, el único fichaje que me ha llamado la atención es el de Lucas Pérez, que más o menos veíamos venir que se iba a hacer. De lo demás en el mercado no me llama nada la atención. Algunos equipos podrán mejorar algo, pero ya digo que es un mercado complicado. Salir ganador de un mercado de enero, sobre todo a los equipos de arriba, no es fácil. Pero es que el Dépor, evidentemente, con lo que ha hecho ha ganado mucho. Los demás equipos no tenemos esa posibilidad, no disponemos… Ni de un jugador que quiera venir -el gesto del jugador es importante, es muy loable lo que ha hecho-, pero no va gratis. El coste de la operación es muy importante. Dicen que ha puesto dinero de su bolsillo, pero creo que su contrato es largo y de alguna manera se lo devolverán. Yo es que nunca he creído en lo gratis, las cosas cuestan y lo gratis no existe. La apuesta del Deportivo es enorme e incluso se hablan de que pueden hacer más fichas. Están tirando la casa por la ventana, como se suele decir, pero es lógico. Es un equipo con tanta historia que es normal. Tiene una afición, una ciudad y todo lo respalda, su palmarés… Si se lo pueden permitir, ¿por qué no hacerlo? Yo no te diría «oye, quiero un millón para gastar», porque luego también tienes que tener el gesto de Lucas (Pérez). Porque igual tienes ese dinero, pero no hay muchos jugadores que quieran bajarse al barro. El Deportivo es el equipo que ahora mismo más me preocupa, por su potencial. Con este jugador ganan muchísimo, por todos los problemas que tenían anteriormente, que eran sobre todo la eficacia en el gol, porque es un jugador que se va a mover entre líneas y ellos generaban mucho, pero tenían problemas para materializar ocasiones. Y luego está el Alcorcón, que es el equipo más serio, un equipo que si tiene balón, bien, si no tiene balón, también bien… Siempre está bien, un equipo que no se desarma. Y luego, los chicos, los del Castilla, que no se van a reforzar, pero su mayor refuerzo es que no se le vayan jugadores que están para jugar en Primera, como Arribas, Dotor, Marín, Peter… Jugadores que están para jugar en Primera División ahora mismo, seguramente tengan ofertas de Primera, pero el Madrid considera que pueden estar seis meses para ayudar al equipo a subir de categoría y ya se irán el año que viene.

No me puedo ir sin preguntarle por Kike Márquez y su rendimiento en esta primera mitad de temporada.

Bueno, Kike Márquez, cuando vino aquí prácticamente se podía decir que era el buque insignia en el aspecto de fichajes. Era poner la guinda, el colofón al proyecto de esta temporada. El rendimiento que tuvo en los primeros partidos fue excelente, con buenos números y es verdad que es uno de los jugadores a los que las rotaciones de Germán le han afectado mucho, creo yo. Es un jugador que no ha sabido a lo mejor entender cómo funcionaba Germán. Porque venía de hacer dos partidos buenos y se veía en el banquillo y no lo ha asimilado, no lo ha asimilado. Es verdad que está en una tesitura ahora que ha bajado su rendimiento. Es algo que se ve, que se palpa, que lo veis todos. Si lo vemos nosotros, lo veis vosotros y lo ve el aficionado, pero se puede recuperar. ¿Cómo? Tengo mi opinión, pero es el entrenador el que manda. Normalmente, un jugador se recupera dándole partidos. Pero es difícil gestionar eso, porque a lo mejor se te pone bien dándole dos seguidos y se lo quitas a otro. Es una cosa que tiene que manejar Germán, pero no tengo dudas de que si recuperamos al mejor Kike Márquez es uno de los jugadores que nos pueden ayudar a ascender. Porque tiene gol, asistencias, jerarquía… Y estando bien es diferencial.

Mercado. ¿El extremo llegará?

Está más en el aire. Estará en función del mercado y de otras muchas cosas. Después intentaríamos… José Cruz es un jugador que está ahora mismo contando y que relevarlo no es fácil, porque el mercado no te da la posibilidad. También tenemos un registro económico de poder sustituir a un jugador como José por otro que nos dé esas mismas garantías. Pero también, nosotros, cuando hay algo personal trabajamos. En esa posición, la de José Cruz, estamos intentando trabajar para que no se quede coja y el equipo no se debilite nunca. Pero si vemos que se va a debilitar no podríamos permitir la salida de José Cruz y tendría que quedarse hasta final de año.

La última. Gudelj expresó que «ya que estamos aquí», pues a por el ascenso.

Sí, pero el campeonato de invierno no te da nada. Es el trofeo de los pobres y no sirve de nada. Sirve para saber que has hecho una buena primera vuelta, que vas primero, pero es testimonial totalmente. Para los récords que tanto le gustan a algunos, pero lo importante es al final de temporada. Es difícil ahora mismo, tal y como están Castilla y Alcorcón, que los dos pinchen, pero puede pasar. Un enfrentamiento directo hay ahora entre Alcorcón y Deportivo y es verdad que si al final le ganamos a la Balona son 42 puntos, una proyección de 84 a final de temporada… creo que debe dar un ascenso directo, pero no se sabe. A lo mejor hay alguien que hace 88. Recuerdo que estuve en mi última temporada como jugador en Segunda, con el Valladolid, e hicimos 88 puntos con el Valladolid y quedamos terceros en Segunda. Porque hizo el Celta 90 y el Deportivo 94.

Y jugó contra el Córdoba el play off.

Exacto. Pero fíjate la proyección de puntos. Cuando hay equipos tan en forma y tan diferenciales, esos cuatro que hay ahora arriba más el Ferrol, que no quiero sacarlo, la proyección de puntos quizás es más lejana.

Con tanto ruido en redes sociales me dice un amigo que igual no hay jugadores para el domingo.

No, no. Las salidas siempre van a estar condicionadas a las llegadas de jugadores que nos den el mismo o mejor rendimiento. Pero también pienso que en un equipo no puede haber una desbandada, porque sería también cometer un error. Imagina que dejamos salir a siete jugadores porque no son protagonistas y llegan otros siete, cuando el objetivo nuestro, ya en la pretemporada de este año y el pasado, fue traer a jugadores muy rápido para que se adaptaran al modelo de Germán. Entonces, traer a siete jugadores, entre que se adaptan y esto… Creo que cometeríamos un error. Máximo, dos o tres jugadores, no contemplo más.