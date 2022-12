Germán Crespo y el triunfo ante el Pontevedra: “Estos tres puntos valen como seis”

Satisfecho, ilusionado, aunque también comedido. El triunfo del Córdoba CF ante el Pontevedra (1-0) despertó una amalgama de sensaciones para un Germán Crespo al que la receta de vuelta a El Arcángel volvió a salirle bordada, aunque no sin antes una tarde-noche de fútbol en la que la cosa pareció torcerse por momentos. Una lección de pundonor, trabajo y suficiencia, con mucho corazón, a fin de cuentas, para dar la vuelta a una situación compleja y sacar tres puntos que valen su peso en oro. “El equipo, a pesar de jugar muchos minutos con uno menos, ha sido capaz de tener el balón, de jugar en campo contrario. De tener ocasiones. Hemos ido un poco a la épica, a por el resultado, demuestra la capacidad que tienen estos jugadores. Los huevos los tienen muy gordos. Jugar ochenta y tantos minutos después de jugar un partido como el del Depor, demuestra que lo dejan todo por este escudo, que van a muerte en cada partido. Hay que quitarse el sombrero. Estos tres puntos valen como seis. ”, reconoció el propio técnico una vez finalizado el partido.

Una machada crucial de cara a la tabla, de esta forma, aunque también con un importante impacto de cara a las citas venideras, especialmente para la próxima a domicilio ante el Alcorcón en Santo Domingo (domingo, 17.00), en la que Javi Flores -ciclo de amonestaciones-, Dragisa Gudelj -expulsión- y Carlos Puga -torcedura de tobillo- no podrán estar en la partida. “Tal y como se había puesto el partido, era muy complicado conseguir los tres puntos. Es verdad que perdemos a Gudelj, a Javi, que además tenía una molestia. Puga es verdad que ha tenido una torcedura de tobillo, pero no creemos que pueda ser grave. Hoy ha habido cambios. Lo había hablado antes de la semana, vamos a tener que contar con todos, vienen tres partidos muy exigentes. Hoy ha habido jugadores que no han jugado por las circunstancias y seguro que tenemos que contar con alguno para el domingo”, admitió.

Sobre el papel de Carlos Marín, por otro lado, el granadino también tuvo palabras de reconocimiento, valorando la labor del meta para salvaguardar otros tres puntos trascendentales de cara al casillero. “Lo viene demostrando desde la temporada pasada. Este año, en todos los partidos hay momentos en los que salva al equipo. Es muy importante contar con un portero como Carlos. Somos un equipo que proponemos, que dejamos espacios, tenemos un portero de garantías, que te da mucho, sobre todo en el partido de hoy, con uno menos, para llegar a los minutos finales con opciones de ganar el encuentro”, indicó.

La “intensidad”, clave en el duelo

Las altas revoluciones del choque, de la misma forma, también fueron otra de las claves extraídas por el preparador tras el encuentro. “Cuando hay una expulsión pronto, creemos que el árbitro va a compensar un poco, vamos más intensos a esos duelos. Ellos también se jugaban la vida. El ambiente cuando el árbitro toma decisiones se calienta un poco, somos dos equipos que nos iba la vida en el partido. Este tipo de partidos se ven mucho en la temporada, sobre todo por lo que se juegan los dos equipos, tanto por arriba como por abajo”, apuntó.

“Los primeros minutos, hemos estado más frescos. Quizás hayan buscado el estar más juntos. Estábamos llegando, a pesar de estar con uno menos, bastante bien por una banda como por otra. Puga y Carracedo estaban teniendo buenas internadas por la banda. Ellos podrían haber pensado que íbamos a bajar físicamente en la segunda parte. Hemos tenido ocasiones. El equipo, a pesar de jugar tantos minutos, siempre ha ido a conseguir la victoria”, recalcó.