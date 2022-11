Un Córdoba CF fortalecido busca alimento de campeón en Badajoz

No lo ha pregonado con altavoz, pero sí lo ha deslizado en algunos foros, sobre todo internos. El Córdoba CF quiere llegar como líder al parón invernal. Suena fantástico. El partido de este sábado ante el Badajoz se presenta como una oportunidad excelente para que la formación de Germán Crespo atornille su posición en la cúspide del Grupo 1 de la Primera Federación y lance, una vez más, su mensaje intimidatorio a sus vecinos más ilustres.

Ya le miran con respeto y admiración, sin ese matiz de paternalismo con el que muchos candidatos -por nombre y trayectoria- observaban al principio a un Córdoba que salía de las catacumbas del fútbol. Ahora, con un tercio del campeonato ya disputado, el equipo de El Arcángel va primero en la clasificación y no es en absoluto por casualidad. Su desempeño ha estado marcado por la regularidad, la máxima virtud de un equipo para afrontar un campeonato de fondo como la Liga.

Habrá cambios en el once, seguro. José Ruiz vio tarjeta ante el Linares el pasado fin de semana y se ha convertido en el primer sancionado por acumulación de amonestaciones. Si no hay sorpresas, el lugar del veterano zaguero de Picassent lo ocupará Carlos Puga, un sub-23 que está en una fase clave de su carrera. Y se le nota. El de Albuñol -cuya prolongación de contrato sigue en el aire- ya dejó notables actuaciones y anda al quite para aprovechar cualquier resquicio y hacerse con el puesto. La competencia interna es tremenda. El papel de los que entran y salen apenas causa merma en el rendimiento colectivo. El Córdoba está dando sentido a la palabra equipo, con Crespo siendo fiel a su táctica de exprimir al máximo el potencial de su plantilla. Sin debate en la portería -Carlos Marín es fijo- ni en el lateral zurdo -Calderón es el único específico y, más allá de eso, el sevillano está cuajando un temporadón-, parece que Gudelj también goza de confianza total.

Casi al completo

Sin tocados en el plantel -exceptuando a Bueno, en fase de recuperación, y los operados Manolo Ortiz y Ekaitz-, Germán Crespo dispone de una baraja de piezas que le permiten variantes. Está por ver si apuesta por la continuidad o se lanza, de nuevo, a utilizar el factor sorpresa para dar una nueva dimensión al equipo. La impactante aportación de Javi Flores y Christian Carracedo en el duelo ante el Linares, tras salir de la enfermería, ratifica el valor terapéutico de la marcha del equipo equipo.

Todo va fenomenal y nadie quiere bajarse del barco. Quieren su cuota de protagonismo y casi nadie suele desperdiciar la oportunidad cuando le dan plaza en el once titular. Salir de inicio es un premio y los futbolistas lo valoran, no hay acomodamiento alguno. Una muestra está en la punta de ataque. El Córdoba CF es el equipo que más goles marca de toda la categoría (26) y el que mejor coeficiente acredita (+18) en las tres máximas categorías de España. Crespo tiene a Willy Ledesma con 6 tantos y a Antonio Casas con 5 alternándose en el puesto de nueve. Fiabilidad total.

El reto inmediato: "Partido a partido"

"Vamos partido a partido, sin pensar que quedan cinco antes del parón", indicó Germán Crespo ante la prensa en su clásica comparecencia prepartido. El granadino no está dispuesto a que al grupo se le vaya la cabeza pensando en qué ocurrirá más allá de la próxima cita. Lo de la afición es otro asunto, claro. Ahí la imaginación es libre, sana y necesaria. En el campo se precisan otras cualidades: temple y enfoque. Y en el Civitas Nuevo Vivero le harán falta porque el adversario, que en verano entraba en las quinielas de aspirantes a pelear por el ascenso, está herido y con urgencias. Ve la zona de descenso a un punto. "No empezó bien, pero desde que cambió de entrenador es un equipo estructurado y compacto, además de peligroso al contraataque", explicó el nazarí.

El Córdoba no ha perdido como visitante en sus cinco partidos de Liga. Venció al Celta B (1-2), a la Cultural Leonesa (0-3) y al Ceuta (1-2), empatando ante el Real Madrid Castilla (1-1) y el Racing de Ferrol (1-1). El propósito es seguir la línea, aunque Crespo advierte de que los rivales "van a doscientos por ciento" ya que se encuentran estimulados por enfrentarse al líder y "en todos los sitios es el partido del año, como se vio en Ceuta". En Badajoz, además, están crecidos porque han enlazado dos victorias consecutivas, algo que no había sucedido hasta ahora. La última fue en el campo de Matapiñonera ante el Sanse (1-3), donde "se hicieron fuertes mostrando verticalidad en banda", resaltó Crespo.

El último viaje del Córdoba a tierra extremeña guarda un recuerdo amargo. Seguramente el peor de toda la etapa de Germán Crespo en el banquillo. Hace apenas unas semanas el equipo cayó eliminado en la Copa del Rey frente al Cacereño, de Segunda RFEF, con un resultado feo (3-0) y un rendimiento aún peor, que fue criticado por el propio presidente, González Calvo, y lamentado por todos los protagonistas. El pase de página que siempre se reclama en estos casos fue concluyente: el equipo ganó en Liga al Linares y se reafirmó como líder. Ahora quiere dar un paso más.