El Córdoba CF regresa a la Copa del Rey el próximo sábado, a las 20.00 horas, en el Príncipe Felipe, en donde le espera en encuentro correspondiente a la primera eliminatoria del torneo el Cacereño, equipo situado actualmente en puestos de honor en el Grupo 5 de Segunda RFEF y con el que se vuelve a cruzar el conjunto blanquiverde después de que la pasada temporada el conjunto de Germán Crespo arrancara un empate a dos tantos en el campo cacereño.

Ahora toca ganar, no queda otra, para pasar a la segunda ronda de la Copa del Rey, algo que no será fácil para el Córdoba CF, sobre todo teniendo en cuenta que en las filas verdes juega Álvaro Clausí, autor del gol que supuso la última derrota como visitante del Córdoba CF, de la que se cumple en dos semanas, precisamente, un año. Visitaba el 20 de noviembre del 2021 el Córdoba CF el Municipal de Villanueva de la Serena y el equipo de Germán Crespo lo hacía como líder indiscutible del Grupo 4 de Segunda RFEF. Había sumado el conjunto cordobesista nueve victorias y dos empates en los primeros once encuentros de Liga, 29 puntos obtenidos sobre 33 en disputa, y nada menos que ocho puntos de ventaja sobre el segundo, un Coria que sumaba 21 puntos. El Villanovense de Juanma Pavón se situaba en el puesto 11 de la tabla, con 15 puntos tras ganar en cuatro partidos, empatar en tres y cosechar cuatro derrotas, una de ellas, precisamente en casa, ante el Don Benito (0-2).

Racha de 17 partidos invicto

El Córdoba CF llegaba al compromiso tras sumar 17 encuentros consecutivos sin conocer la derrota, invicto, igualando el registro de equipos como el de la 1998-99 de Pepe Escalante y el de Vicente Carlos Campillo en la 1987-88 y 1988-89. Bajo las órdenes del granadino, el Córdoba sumó 15 victorias y dos empates. De esos 15 triunfos, 11 fueron en Liga y cuatro en Copa RFEF, mientras que los dos empates fueron en Liga, ambos ante el mismo rival, el Tamaraceite. En esos 17 encuentros, el Córdoba CF de Germán Crespo anotó 46 goles y encajó solo 12. Esta racha se vio truncada en Villanueva de la Serena, en la visita que giraban los blanquiverdes al Municipal Villanovense, en donde le esperaba el equipo de Pavón. El Villanovense ganó por 1-0 con el gol de Álvaro Clausí en el minuto 65, así como la incapacidad de los cordobesistas para arrancar al menos un punto en Villanueva de la Serena dejaba la racha histórica en esos 17 encuentros imbatido.

Además, pocas pegas hubo que ponerle a la victoria del Villanovense, ya que el mejor jugador del Córdoba CF fue, precisamente, Carlos Marín.

Álvaro Clausí puso fin con su gol a la gran racha blanquiverde y el sábado se cruzará de nuevo en el camino del Córdoba CF. El centrocampista alicantino cumplía su segunda temporada en el club de La Serena y, al finalizar la 2021-22, firmó por el Cacereño tras su gran campaña, en la que jugó en 30 encuentros, 27 de ellos como titular (2.489 minutos), anotando dos goles, uno de ellos el citado al Córdoba CF. Ahora, a las órdenes de Julio Cobos, Clausí es fijo en las alineaciones del equipo verde, disputando nueve encuentros de Liga, siete de ellos como titular, acumulando 605 minutos, siendo el cuarto jugador con más minutos disputados en el Cacereño. Aquel 1-0 en Villanueva de la Serena sigue siendo la última derrota del Córdoba CF lejos de El Arcángel, en donde sí perdió en Copa del Rey ante el Sevilla, en la prórroga (con gol de Ocampos), y hace unas semanas, en Liga, ante la UD Sanse (0-1). La otra derrota blanquiverde se produjo en los despachos tras su visita al San Fernando (3-0), aunque en realidad, los blanquiverdes se impusieron en el terreno de juego (0-3).

Ahora, el Córdoba CF vuelve a Cáceres para disputar la primera eliminatoria de Copa del Rey y se cruzará con su último verdugo en Liga, lejos de El Arcángel, Álvaro Clausí.