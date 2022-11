El Córdoba CF regresa al trabajo pensando en la Copa

El Córdoba CF regresará este miércoles al trabajo pensando en el duelo de la primera eliminatoria de Copa del Rey, en la que le espera el próximo sábado, en el Príncipe Felipe, el Cacereño (20.00 horas), actual cuarto clasificado en el Grupo 5 de Segunda RFEF, a tres puntos del líder, el Melilla.

La sesión de entrenamiento se celebrará a partir de las 10.30 horas en el estadio municipal El Arcángel, por lo que la práctica se celebrará a puerta cerrada. El técnico blanquiverde tendrá varias bajas para el choque copero, además de efectuar las lógicas rotaciones en este caso, ya que en el siguiente fin de semana espera un trascendental encuentro ligero: el Córdoba CF recibirá en El Arcángel el domingo, 20 de noviembre, al segundo clasificado, el Linares Deportivo (16.00 horas, InSports.TV).

Bajas seguras

El granadino recupera con seguridad para el encuentro copero a Carlos Puga, recuperado de su proceso de amigdalitis que le impidió viajar a Ceuta, pero no podrá utilizar a Ramón Bueno, a Antonio Casas ni a Javi Flores. El primero estuvo sobre el césped de la Ciudad Deportiva el pasado lunes, aunque apartado del grupo y trabajando con el recuperador, por lo que no se arriesgará con él. Algo parecido ocurre con Javi Flores. Los problemas musculares del capitán desaconsejan arriesgar con él, por lo que tampoco viajará a Cáceres, mientras que Antonio Casas es completamente seguro que no podrá estar disponible para el próximo encuentro y probablemente, tampoco para el duelo ante el Linares Deportivo por el problema ligamentoso que sufre en su rodilla.

Por lo tanto, el gran problema para Germán Crespo se centrará en la medular, ya que solo dispone de Diarra y de Álex Bernal como jugadores de la primera plantilla. Así, parece seguro que uno de los fijos para el encuentro copero en Cáceres será Christian Delgado. El joven centrocampista algecireño ya debutó en Liga el pasado domingo en Ceuta y apunta a la titularidad en el Príncipe Felipe de Cáceres. Un debate diferente se abre sobre cuál puede ser su acompañante. Podría ser alguno de los otros dos componentes del primer plantel, Diarra o Álex Bernal, aunque no sería descartable que también fuera su pareja Jan Reixach. El centrocampista del filial lleva ya semanas entrenando con la primera plantilla y, de hecho, también viajó en la expedición blanquiverde a Ceuta.

El plan para el resto de la semana indica que el Córdoba CF entrenará el jueves en la Ciudad Deportiva, al igual que el viernes, ambas sesiones a las 10.30 horas. El sábado, la expedición blanquiverde tiene previsto salir desde El Arcángel en el autobús oficial a media mañana para llegar a Cáceres a primera hora de la tarde, en donde le espera el almuerzo y una pequeña siesta en un hotel de la localidad extremeña. Tras el encuentro, el Córdoba CF regresará a la ciudad, a donde tiene previsto llegar en la madrugada del sábado al domingo.