El difícil reto de superar al mejor Córdoba CF de Segunda B

Más allá de las denominaciones, en las que la Segunda RFEF se asimila a la Segunda B y la Primera Federación se intenta que no tenga parangón, lo cierto es que el Córdoba CF pelea en la tercera categoría del fútbol español, la que habitualmente era la Segunda División B, una competición, por desgracia, tristemente conocida para la entidad blanquiverde, que pasó más de un tercio de su existencia en la misma.

La victoria del Córdoba CF de Germán Crespo en Ceuta, el pasado domingo, reafirmó el gran arranque liguero del conjunto blanquiverde al mando del granadino, convirtiéndose no solo en el líder en solitario del Grupo 1, sino también en el mejor equipo de los 40 que componen la categoría.

Mejor que los campeones

Históricamente, además, el equipo actual pasa por ser el segundo mejor en la historia del Córdoba CF en la tercera categoría del fútbol nacional. Parecía complicado encontrar un inicio liguero mejor del conjunto blanquiverde, ya que el de la 2022-23 es mejor, por ejemplo, que los equipos que se proclamaron campeones en los años 90: en la 1994-95, el Córdoba CF llevaba, al paso de la jornada 11, cuatro victorias, cinco empates y dos derrotas, lo que supondría en la actualidad 17 puntos, mientras que en la 1996-97 tenía peores números, con las mismas victorias y derrotas, cinco, más un empate, lo que supondría 16 puntos hoy en día. El Córdoba CF de Germán Crespo, hay que recordarlo, suma 26 puntos en la actualidad, tras sumar ocho victorias (la última, en Ceuta), dos empates y una sola derrota.

Pero hay un Córdoba CF: el del primer ascenso a Segunda División, en la temporada 1980-81. Entonces, al mando de Cayetano Ré, el conjunto blanquiverde sumaba ocho victorias y tres empates al paso de la jornada 11, lo que llevado al sistema actual supondría 27 puntos, uno más que el equipo de Germán Crespo.

Es más, aquel Córdoba CF, a diferencia del actual, no sumó su primera derrota hasta la jornada 15 de Liga, en la que cayó en su visita al Terrasa por 2-1, con doblete de Capdevila para los locales, lo que hizo inútil el tanto de Pichi Lucas para los blanquiverdes. Hasta esa jornada, el Córdoba CF había sumado 11 victorias y tres empates, 36 puntos en el sistema actual, llegando a la jornada 14 con una marca anotadora de 32 tantos y solo nueve en contra. Curiosamente, aquel Córdoba CF sí que ascendió a Segunda División, pero a pesar de ese inicio fulgurante no lo hizo como campeón de su grupo, sino como segundo clasificado, ya que el campeón fue el Mallorca, que tomó el liderato de la clasificación en la jornada 21 de Liga y ya no lo soltó hasta el final.

¿Qué tendría que hacer el Córdoba CF_actual para ser el mejor de la historia en Segunda División B o tercera categoría del fútbol español? Pues algo nada fácil. Si consiguera tres victorias y un empate en las próximas cuatro jornadas empataría con aquel de Cayetano Ré 42 años después como el mejor en el histórico cordobesista. Para erigirse como el mejor tendría que ganar las cuatro jornadas, hacer pleno ante el Linares Deportivo y el Pontevedra, ambos en El Arcángel, y lograr también los tres puntos en el Nuevo Vivero de Badajoz y nada menos que en Riazor, en donde le espera el Deportivo de La Coruña.

En cualquier caso, y más allá de los resultados cosechados en esas cuatro jornadas de Liga venideras, el Córdoba CF_de Germán Crespo es el segundo mejor en la historia cordobesista en la tercera categoría del fútbol español. Y viendo lo visto hasta ahora, tampoco podría descartarse que pueda mejorar aquel que logró el primer ascenso a Segunda División en la historia.