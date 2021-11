El Córdoba CF sufrió este sábado la primera derrota de la temporada en su visita al Municipal Villanovense, en donde el equipo extremeño se impuso con un gol de Clausí en el minuto 65 y ante el que el conjunto blanquiverde, ni antes ni después, supo contestar. De hecho, el juego de los cordobesistas estuvo muy alejado de lo habitual en esta campaña, hasta el punto de que les costó esa primera derrota.

Planteó Germán Crespo el encuentro al ataque, al menos como intención, si se comprobaba una alineación en la que Simo y Adrián Fuentes ocupaban las bandas y Willy Ledesma y Antonio Casas la zona de vanguardia. Asimismo, el granadino daba la titularidad a Toni Arranz, algo que no se producía en Liga desde la jornada 9, acompañando a Javi Flores, y volvía a confiar bajo palos en Carlos Marín. Por su parte, Juanma Pavón planteó el encuentro como en el onubense es habitual. Mucha seriedad defensiva, orden y, en este caso, buscar las faltas laterales continuamente como forma de hacer daño a los blanquiverdes, a balón parado. No tuvo excesivo acierto su equipo en este último apartado salvo en la recta final del primer tiempo, que sí que dispuso de dos golpes francos con cierto peligro. Pero poco más.

Primeras llegadas del Córdoba

Por su parte, el Córdoba CF inició bien el choque, con dos llegadas claras en los primeros cinco minutos, lo que podía hacer presagiar un monólogo ofensivo de los cordobesistas. Pero ese disparo cruzado de Willy Ledesma y la internada de Adrián Fuentes se quedaron en un mero espejismo.

El partido, en ese primer acto, se desarrolló en un tono gris, como el cielo, con mucho balón en el centro del campo y con vanos intentos por parte de unos y otros de buscar las espaldas de las defensas rivales. Más por parte de los cordobesistas, ya que el Villanovense jugó a algo que ya viene siendo habitual en los rivales del Córdoba CF: a encontrarle el error puntual. Pudo llegar justo al filo del descanso, cuando Álvaro González montó un contragolpe por la derecha de la defensa blanquiverde en el que superó a José Ruiz, pero se topó con José Alonso, al cruce, aunque en una falta clara que le costó la amarilla. Posiblemente, lo más preocupante para el equipo de Germán Crespo no era tanto el juego o el empate en el marcador, sino las tres cartulinas amarillas que vieron sus jugadores (el mencionado José Alonso, José Ruiz y Simo, por simular un penalti) en un partido con muchas interrupciones por infracciones.

La misma tónica

El segundo acto se inició sin cambios y con un cabezazo de Willy Ledesma a centro de Simo, pero el remate del extremeño se marchó demasiado alto. Un centro raso de Ekaitz Jiménez, tres minutos después, generaba muchos problemas a la defensa local, aunque el vasco no encontró un compañero para empujarla a la red. El Villanovense respondió con una buena jugada, culminada por un centro de Viñuela que fue rematado de cabeza en el segundo palo por Álvaro González. En realidad, era un aviso de los extremeños, que mantenían la tensión competitiva y generaron peligro en las inmediaciones de Carlos Marín, tanto con el balón en juego como a balón parado. El Córdoba CF no veía nada claro el choque, que se había convertido no ya solo en el más espeso de la temporada para los de Crespo, sino también en el que menos superioridad pudieron mostrar.

De hecho, el encuentro pasó por su primera hora transmitiendo la sensación de que por momentos el Villanovense conseguía maniatar al Córdoba CF e incluso generarle peligro. A los blanquiverdes seguía costándoles salir con el balón jugado y comenzaron a abusar en exceso del balonazo. Los de Pavón, por su parte, se mostraban cómodos porque lograban su objetivo. Generar muchas acciones a balón parado desde los laterales, fuera a base de faltas o de saques de esquina y, para colmo, conseguían que los blanquiverdes no se asomaran por el arco de De la Calzada.

Intentó Germán Crespo cambiar la cara a su equipo y al partido dando entrada a De las Cuevas y Carlos Puga por Antonio Casas y Adrián Fuentes, pero apenas un minuto después llegaría el gol del Villanovense en una jugada por la izquierda de la defensa cordobesista con error en cadena de toda la zaga. En el segundo palo esperaba, completamente solo Clausí, que fusiló a placer a Carlos Marín, cruzándole el tiro. El gol de los extremeños no era sino el reflejo de los merecimientos de unos y otros y al Córdoba CF le restaba media hora para arreglar el entuerto.

A nueve del final logró engarzar una jugada de ataque el Córdoba CF con peligro, con un pase de Viedma a De las Cuevas, que tocó para dejar a Simo ante De la Calzada, pero Moi anduvo más rápido y le sacó el balón al extremo blanquiverde. Germán Crespo agotaba los cambios y dejaba una línea de tres atrás para dar entrada a Omar por José Alonso y dando relevo a Javi Flores con Julio Iglesias. Pero nada cambió para el Córdoba CF, que se vio envuelto en la maraña generada por el Villanovense durante todo el encuentro y que transmitió la imagen de un conjunto blanquiverde muy alejado de lo habitual en él en esta temporada. El Córdoba CF parecía, de hecho, otro equipo.

Ficha técnica:

1-Villanovense: De la Calzada, Moi, Escudero, Espín, Samu Hurtado, Pajuelo, Clausí, Viñuela, Roger, Álvaro González, Seth Airam.

Entrenador: Juanma Pavón.

Cambios: Sillero por Álvaro González (69’), Isra por Seth Airam (69’), Óscar por Viñuela (83’), Lolo por Roger (83’), Javi Sánchez por Pajuelo (89').

0-Córdoba CF: Carlos Marín, José Ruiz, José Cruz, José Alonso, Ekaitz Jiménez, Toni Arranz, Javi Flores, Adrián Fuentes, Casas, Simo, Willy Ledesma.

Entrenador: Germán Crespo.

Cambios: De las Cuevas por Casas (64’), Carlos Puga por Adrián Fuentes (64’), Viedma por Toni Arranz (71’), Omar Perdomo por José Alonso (82’), Julio Iglesias por Javi Flores (82’).

Gol: 1-0 (65’) Clausí.

Árbitro: Mallo Fernández (C. Castellano-Leonés).

Tarjetas: Seth Airam (11’), Simo (21’), José Ruiz (38’), José Alonso (45’), Álvaro González (57’), Carlos Puga (78’), .

Campo: El Arcángel. Jornada 12 de la Liga 2021-22 en Segunda RFEF. Unos 1.500 espectadores, con presencia cordobesista.