La nueva lucha en la punta de ataque del Córdoba CF

Bendito problema. A estas alturas de pretemporada, con la plantilla perfilada y los recién llegados adaptándose a la filosofía de su nuevo técnico, al Córdoba CF de Germán Crespo se le presenta un interrogante a la hora de conformar su punta de ataque. Ciertamente, para el granadino existen múltiples variables a la hora diseñar la delantera que llevará la voz cantante en el próximo curso en Primera RFEF, aunque estará compuesta, mayormente, por caras que no son precisamente nuevas en El Arcángel. Antonio Casas, Willy Ledesma, Kike Márquez e incluso Adrián Fuentes son las cartas sobre la mesa.

La primera premisa para Germán Crespo es que su esquema suele contar, casi siempre, con un único delantero. Bien es cierto, que durante el último tramo de la pasada campaña se pudo ver un cambio de dibujo en el que tanto Casas como Willy compartían la punta de lanza, aunque este año en Primera RFEF y dada la relativa escasez de figuras de ataque puras, esa opción parece descartada. Todo indica a que uno u otro partirán de inicio, de vuelta al tradicional 4-3-3 que ha planteado normalmente el granadino. Queda entonces reducida a una plaza para cuatro hipotéticos dueños, aunque algunos parten con ventaja.

Reedición del baile en ataque

El alumno aventajado en este aspecto, precisamente, es Antonio Casas, la apuesta de futuro blanquiverde. Durante su presentación tras renovar hasta 2025 ya así lo confirmaron tanto Javier González Calvo como Juanito, que no dejaron pasar la oportunidad de elogiar al delantero cordobés. “El Córdoba CF está en tus manos”, confirmó el Consejero Delegado, o “Creo que tenemos al mejor delantero de toda la Primera RFEF”, como reafirmó el gaditano. Palabras no infundadas dado el pasado curso firmado por el rambleño, con 19 tantos y pichichi del Grupo 4, aunque tampoco dejan de ser una apuesta por un joven talento de que todavía tiene que enfrentarse -y responder- como referencia del equipo ante rivales de la talla del Deportivo, Alcorcón, Fuenlabrada, Badajoz, etc.

La situación con Willy parte distinta. El de Torremejía comenzó el pasado curso como titular indiscutible, algo que cambió en cierta medida tras la explosión de Casas y que ahora no lo coloca en cabeza por la carrera de la titularidad. Autor de otros 16 tantos y dueño de la condición de máximo goleador durante gran parte de la pretemporada, acabó compartiendo dupla con el rambleño, mostrando que hasta en ciertas circunstancias -poco probables- son compatibles. Su arranque en Segunda RFEF fue fulgurante, aunque durante la última parte de la temporada sus prestaciones de cara a puerta bajaron, con espacio todavía, eso sí, como para colocarse como el segundo goleador del grupo junto a Chuma.

Con ese escenario y dados los nuevos factores en juego, todo indica que el peso del ataque caerá en primera instancia sobre Antonio Casas, aunque a la espera de conocer su rendimiento en la temporada del estreno en Primera RFEF, o incluso en el hipotético caso de un rendimiento por debajo de lo esperado o una lesión, existen alternativas.

La polivalencia suma

Los agentes en liza para sumar desde la polivalencia también llegan con una carta de presentación tremenda. El primero es Kike Márquez, uno de los bombazos del mercado de fichajes para el Córdoba CF y que ya fue confirmado como también posible perfil de delantero centro por el propio Juanito, lo que cambia el tablero. Su vocación ofensiva es innegable. Viene de brillar en las filas del Extremadura y el Albacete durante el pasado curso, incluso habiendo sido uno de los máximos artífices para el ascenso a LaLiga SmartBank con el segundo. Once goles y diez asistencias llevaron su firma, lo que lo coloca como una alternativa de totales garantías en el caso de necesitar sus servicios más allá de la mediapunta o incluso ambas bandas, donde también se mueve como pez en el agua.

La otra figura en escena será Adrián Fuentes, un jugador que durante su carrera ha sabido de buena mano cómo desenvolverse en el perfil de ariete. Desde su llegada al Córdoba CF, no obstante, su papel ha sido llevado a la banda derecha, donde parece haber encontrado su mejor versión de cara a puerta. Veloz, potente y físico, también se apuntó la nada desdeñable cifra de 14 goles durante la temporada 2021-2022, sin olvidar su polivalencia para ocupar la posición de delantero, donde ha jugado en la mayoría de equipos previos en los que hasta ahora había militado. Carracedo, una de las sensaciones de la pretemporada blanquiverde y también uno de los mejores futbolistas de toda Primera RFEF durante el pasado curso, será otra de las piezas que influyan en el desplazamiento -o no- del madrileño hacia la delantera, ya que el extremo catalán llega con un cartel de titular que está siendo refrendado durante estos primeros compases de la puesta a punto.

Todo quedará sujeto, sin embargo, a también la última llegada que resta, a expensas del avance de la pretemporada y de las oportunidades de mercado que puedan darse. Las opciones en la mesa de la dirección deportiva siguen siendo o bien reforzar la medular con otro mediocampista, tras los refuerzos de Ramón Bueno y Diarra, o bien dotar a la punta de un tercer delantero de mayor movilidad que Antonio Casas o Willy. No cabe duda de que Germán Crespo tendrá donde elegir.