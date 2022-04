Como si fuera un partido más. El Córdoba CF quiere abordar la cita más especial de la temporada sin salirse de su carril, concentrado en lo suyo, metido en una burbuja de competición que le abstraiga de marcadores de ajenos y de las ganas por terminar el trabajo. El encuentro en el Estadio Romano José Fouto (sábado, 19.00 horas, Footters) puede ser el del título y el ascenso de los blanquiverdes a la Primera RFEF. El Mérida, tercero, es el escollo en el camino. Germán Crespo, tras la última sesión de trabajo este Viernes Santo en la Ciudad Deportiva, cerró la libreta de apuntes. Ya está todo dispuesto. Solo quedan noventa minutos cruciales en el verde de uno de los recintos de mayor solera en la categoría. Y, además, con una masiva asistencia de seguidores blanquiverdes. El desplazamiento será masivo. "Mi deseo es que disfruten del partido y que estén animándonos porque vamos a darlo todo para que recuerden este día para siempre", advierte Crespo.

"Estamos a un pasito de conseguir el objetivo que nos marcamos al principio de temporada. Vamos con esa ilusión a Mérida", señala el granadino, quien en principio fía el desenlace de la jornada a lo que haga su equipo. "Lo primero es ganar el partido y sumar los tres puntos, pero si no pueden ser los tres pues conseguir ese punto que nos falta, y a la espera de que nos llegue un buen resultado del Villanovense-Cacereño", reconoce. Si los de Cáceres no ganan -su partido empieza a las 18.00 horas-, el Córdoba sería campeón en el descanso de su partido independientemente del resultado que consiga.

"No me gustaría un ascenso perdiendo"

De cualquier modo, Crespo no abandona el discurso ambicioso de siempre. "Si te digo la verdad, en lo único que pienso es en ganar el partido y lograr los tres puntos", insiste, al tiempo que confiesa su predilección por darle al salto de categoría el lustre de un marcador positivo. "No me gustaría conseguir un ascenso perdiendo", manifiesta, aunque reconoce una realidad. "Está claro y es evidente que si nos llega un resultado que nos da ya el campeonato, pues eso nos va a despistar un poco. Pero para mí sería importante, para ir mejorando los registros, estar hasta el minuto 90 y luego ya habrá tiempo para celebrar el ascenso", apunta.

¿Cambio de dibujo táctico para la ocasión? Crespo lo tiene claro. "Nosotros no tenemos que cambiar nada porque hasta ahora nos ha ido muy bien y con esa idea vamos a todos los partidos, sea en casa como fuera", indica el nazarí, que advierte que el plan es no perder la competitividad en el tramo final del curso. "Tanto en esta jornada como en las que quedan vamos a ir a conseguir todos los puntos", dice.

En las gradas del Romano se esperan más de dos mil almas blanquiverdes alentando. Crespo lanza un mensaje emotivo a la hinchada en las vísperas del partido de la verdad. "Vamos a intentar darles en esta jornada lo que tanto tiempo llevan esperando. Es lo que queríamos todos: yo cuando me hice cargo del equipo y ellos cuando se hicieron socios o renovaron sus carnés. El premio es para ellos", subraya.