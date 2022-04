El Córdoba CF y su hinchada comparten un deseo: que todo vaya por el carril de la normalidad en El Arcángel. Y eso significa ganar su próximo partido, tal y como hizo al calor de su hogar en los 14 compromisos anteriores del campeonato de Liga del grupo 4 de la Segunda RFEF, una categoría de la que saldrá de modo prematuro si se dan dos supuestos. Uno, que los de Germán Crespo sumen los tres puntos; y segundo, que el Montijo venza al Cacereño en el duelo que les enfrentará al mediodía del Domingo de Ramos. En el seno de la plantilla se detecta -desde hace ya tiempo- el ansia por finiquitar de una vez un objetivo que tiene en la mano y que, salvo una combinación de resultados rocambolesca e inédita, festejará más pronto que tarde. Quizá este mismo domingo haya fiesta en Las Tendillas. "No hay que obsesionarse con la fecha; si no es esta semana será la siguiente y si no, la otra", dijo Bernardo Cruz, una de las voces más autorizadas del vestuario. Pero, claro, el cordobesismo ya siente el picorcillo. Y solo hay una manera de calmarlo. Para empezar, resolviendo el encuentro ante un Villanovense que, ojo, llega peleando por el play off y con un expediente muy lustroso en el campeonato.

El Arcángel, reino inconquistable Lo del Córdoba CF en su casa es algo portentoso. Ha ganado en sus 14 comparecencias en Liga y es el único club en las cuatro primeras categorías de España que tiene un pleno de victorias. El objetivo, declarado abiertamente, es finalizar el curso con todos los puntos amarrados en El Arcángel, donde también solventó este curso sus partidos de Copa RFEF ante Ebro en semifinales y Guijuelo en la final, conquistando el título. Solo dobló la rodilla, con un gol en la prórroga, ante el Sevilla FC en la Copa del Rey. Los blanquiverdes son, además, el equipo con mejor coeficiente goleador global de todo el fútbol español: en casa anotaron 47 en 14 encuentros y encajaron solamente nueve. El único que ganó al Córdoba El Villanovense es el único equipo que ha sido capaz de vencer en el campo esta temporada al Córdoba CF, que padeció su segundo y último revés en los despachos tras una alineación indebida de Javi Flores que le costó la pérdida de los puntos ganados (0-3) ante el San Fernando canario. El conjunto de Germán Crespo perdió en la primera vuelta (1-0) por un gol del local Clausí en el minuto 65. Esa derrota quebró una racha formidable del Córdoba, que había enlazado 17 jornadas invicto y le impidió batir una marca histórica. El equipo de Germán Crespo igualó el mejor registró en la historia junto al conjunto de Pepe Escalante (1998-99) y el de Vicente Carlos Campillo (1987-88 y 1988-89). Un precedente en 2007... con Javi Flores El último Córdoba-Villanovense en El Arcángel se jugó un 6 de mayo de 2007, hace casi quince años, y en las filas blanquiverdes ya estaba Javi Flores, el actual capitán. A las órdenes de Pepe Escalante formaron Javi Cuadra, Luis Carrión, Antonio, Aurelio, Diego Reyes, Arteaga, Esteban (Javi Flores), Juan Navarro (Endika Bordas), Guzmán, Asen y Pineda (Pablo Villa). Dos futbolistas de entonces -Carrión y Pablo Villa- terminaron, con el tiempo, siendo entrenadores del primer equipo del Córdoba. El resultado fue de 3-2, con tantos de Pineda, Guzmán y Asen. En los prolegómenos del partido se rindió un homenaje a la memoria del expresidente, Enrique Orizaola, que había fallecido unos días antes. Festival de promociones y fiesta en las gradas El encuentro podría acercarse, e incluso superar, la mejor entrada de la temporada: 16.000 espectadores en Copa ante el Sevilla. En Liga, el duelo del miércoles 2 de marzo ante el Tamaraceite congregó a 14.247 espectadores con el reparto de entradas a colegios. Los centros que se quedaron en lista de espera en aquella ocasión han sido de nuevo invitados. También tendrán acceso todos los abonados del Córdoba Futsal Patrimonio de la Humanidad, tras un acuerdo de intercambio al que llegaron ambos clubs y que permitió a los abonados cordobesistas ver en el Palacio Vista Alegre el derbi ante el Betis. Pero el mayor contingente en la grada vendrá de los socios, que pueden adquirir todas las entradas que quieran y en cualquier ubicación del estadio por 5 euros. Los no abonados que adquieran una entrada de Preferencia o Tribuna recibirán una invitación para un menor de 12 años. El ritmo en las taquillas ha sido constante. El Córdoba CF y el poder de la afición: promociones de entradas para llenar El Arcángel El ascenso, opción real ¿Puede ser el último partido del Córdoba CF como equipo de Segunda RFEF? ¿Competirá el resto de la temporada ya con los galones de campeón y la plaza segura en Primera RFEF? Puede suceder, pero no será en El Arcángel este sábado. En caso de victoria de los blanquiverdes, el cordobesismo tendrá que esperar al desenlace del partido que disputarán el Montijo y el Cacereño a las 12.00 del domingo. Un triunfo de los locales terminaría por sellar de modo matemático el primer puesto del Córdoba CF a falta de cinco partidos más en el calendario. Si no se dan esos supuestos, el escenario de la hipotética fiesta se trasladaría al Estadio Romano José Fouto de Mérida el sábado 16 de abril.