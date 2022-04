El alcalde de Córdoba, José María Bellido, dio vía libre a la posible celebración del ascenso del Córdoba CF en Las Tendillas el Domingo de Ramos, lo que sucedería si gana el equipo blanquiverde el próximo sábado al Villanovense y pierde el Cacereño el próximo domingo en el campo del Montijo, pues cree que "ninguna procesión va a pasar por Las Tendillas en el Domingo de Ramos, así que no habría ningún problema, hablando de memoria, ni para celebrarlo en Las Tendillas, ni en el estadio".

Bellido recalcó que la Carrera Oficial no pasa este año por Las Tendillas, por lo que “no habrá ningún problema para que se haga la celebración, así que me arriesgo pero no habría ningún problema a la hora de celebrarlo. Ojalá sea así”. Bellido señaló que si podrían verse afectados “los recorridos, los desplazamientos del estadio a Las Tendillas o al contrario, por los recorridos de las cofradías”.

José María Bellido apuntó que, pese a todo, “lo comprobaré con la Policía Local pero, a priori, no veo ningún problema”.