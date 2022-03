No hay dudas sobre la capacidad superior del Córdoba CF para resolver futbolísticamente cualquier partido en la Segunda RFEF, una categoría en la que le sobran argumentos para despachar a sus rivales. De hecho, es lo que viene haciendo con regularidad y eficacia. En la segunda vuelta se ha ido deshaciendo de todos. Tiene el título y el ascenso en su horizonte cercano. Precisamente ahora, en las vísperas del choque ante el Montijo (domingo, 12.00 horas), Germán Crespo apela a la "concentración plena" para seguir amarrando de tres en tres y certificar el objetivo. No quiere el granadino distracciones en un periodo de la competición clave, con dos salidas -Montijo y Cacereño- que le pueden poner ya al borde del campeonato o incluso, dependiendo de las combinaciones de resultados, lograrlo de modo definitivo.

La fórmula para superar al Montijo para por "mantener la máxima concentración", dijo Crespo en la sala de prensa, en donde recordó que el Emilio Macarro "es un campo de dimensiones pequeñas y donde ellos hacen un juego muy directo, aprovechando las acciones a balón parado tanto en saques de portería como en situaciones desde el campo propio". No es la primera vez que el Córdoba se encuentra este tipo de escenarios. "Tenemos que estar intensos en las disputas y sobre todo en caídas y rechaces, porque en cualquier saque de banda te meten el balón en tu área", explica el entrenador, quien advierte que "va a haber muchos duelos por arriba y ahí no podemos equivocarnos".

Resulta inevitable que el cordobesismo esté ya con la calculadora en la mano y la fiesta en la cabeza. Todo apunta a que el final del camino está al llegar. "Así llevamos todo el año, pero al final nosotros tenemos que intentar ganarlos todos", admite Crespo, quien zanja que "son rivales directos y son tres puntos más". "Si en el partido del Cacereño somos capaces de sumar tres puntos tendríamos más cerca el objetivo, pero nosotros vamos igual sean rivales de arriba o de abajo", apunta, insistiendo en que el foco lo tienen puesto "en el partido del domingo, ante un rival muy complicado, que prácticamente tiene hecho ya su primer objetivo y que ahora pelean por un segundo que sería meterse en play off".

La etiqueta de "equipo revelación" resulta para Crespo una cuestión anecdótica. "Son equipos que suben, que bajan... En la primera vuelta hubo equipos revelación y en la segunda hay otros. Uno de ellos es el Montijo", reconoce el preparador nazarí, que subraya que su adversario del domingo "encaja pocos goles en casa", aunque "vienen de perder dos partidos consecutivos". A Crespo le preocupan especialmente las características del Emilio Macarro, otro recinto reducido. "En ese tipo de campos competimos bien, aunque en algunos no logramos los tres puntos pero sabemos en lo que nos equivocamos", insiste, aunque "en Maspalomas, el último fuera, hubo un resultado amplio y eso nos da confianza".

Ekaitz, descartado

El lateral Ekaitz Jiménez no jugará ante el Montijo, pese a que Crespo le dejó un margen. "Será baja en un ochenta por ciento", dijo, aunque parece obvio que la participación del vasco está descartada por unos motivos rotundos. Los expuso el propio Crespo. "Primero porque tiene molestias en la rodilla, que tiene inflamación y es lo que le ha apartado de entrenar con el grupo, y segundo porque vamos a un campo de césped artificial que es donde sufre mucho por sus problemas en el pubis", manifestó.

La fórmula: evitar el fallo

Germán Crespo, que recupera a José Ruiz y Omar Perdomo tras sus partidos de sanción, recuerda que deben evitar "equivocarnos defensivamente", porque "ha habido partidos en los que hemos regalado goles como en Las Palmas o en Mensajero, donde no supimos leer bien los últimos minutos en ese penalti que cometió Puga". La fortaleza mental será indispensable. "Si llegamos con ventaja hay que saber lo que hacer. No es igual en un campo de dimensiones pequeñas. Le tienes que dar importancia si vas ganando 0-1 y no cometer faltas tontas ni provocar fueras de banda, sino mandar el balón donde interesa", indica.

Para el granadino, el asegurar el play off ha sido un hecho importante que casi pasó desapercibido. "Hemos puesto las miras tan altas que prácticamente no se le da importancia a eso, además de que tenemos ya la Copa del Rey", apuntó.

El vídeo de la polémica: "No ha sido la forma"

El Montijo divulgó a través de sus redes un mensaje de motivación para los suyos que acompañó con un vídeo de un partido del Córdoba CF: el que perdió el curso pasado, en Segunda B, ante el Betis Deportivo. El club blanquiverde reaccionó rápido y, además, lanzó una promoción para incentivar al desplazamiento de aficionados.

"Yo lo he visto porque me lo ha comentado el cuerpo técnico, con los jugadores no lo he podido hablar", indicó Crespo ante los periodistas. "Creo que no es lo más acertado. Al final hay muchas maneras de motivar a tus jugadores, a tu afición, a tu equipo... pero no riéndote del mal del vecino", arguyó el granadino, que advirtió que "esto es muy largo y el año pasado le tocó al Córdoba y otro año les puede tocar a ellos, por lo que imagino que no les gustará que alguien se acuerde del error que tuvieron". "Nos puede servir de motivación a los jugadores y a la afición, que creo que es lo que han ido buscando, pero creo que se lo tienen que hacer ver porque no ha sido la forma más acertada", zanjó.