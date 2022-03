¿Puede el Córdoba CF volver a El Arcángel ya ascendido?

El Córdoba CF tiene fechado su próximo partido en El Arcángel el 9 de abril, sábado de Pasión, a las 19.00 horas. ¿Podrían comparecer los blanquiverdes ya como campeones y con plaza en la Primera RFEF? ¿Posible? Sí. ¿Probable? Poco. Pero, a día de hoy, existe la posibilidad matemática de que el conjunto de Germán Crespo consiga culminar su objetivo el domingo 3 de abril en el estadio Príncipe Felipe de Cáceres.

¿Cuál sería la combinación ganadora? En la actualidad, el Córdoba CF dispone de una ventaja de 12 puntos sobre el Cacereño, su inmediato perseguidor. Es el principal adversario en la disputa por el primer puesto, aunque no el único. El Mérida aún dispone de unas remotas opciones. Nadie más puede opositar a desbancar al Córdoba de su pedestal. El pasado miércoles, con la victoria ante el Tamaraceite (4-0), el equipo de Crespo se garantizó no bajar ya del quinto puesto. Eso le garantizaría el "mal menor" de la entrada en un play off de ascenso y le da ya una plaza en la próxima edición de la Copa del Rey. Pero el gran y único objetivo del curso 21-22 es el cambio de categoría. Y ahí la cuenta atrás está en marcha, con opciones reales de certificarse en cuestión de diez días en la mejor de las carambolas.

Para que el Córdoba CF se proclame campeón ante el Cacereño se debe dar una circunstancia: que los blanquiverdes ganen todos sus partidos -es precisamente lo que están haciendo- y que el equipo que adiestra Julio Cobos -con un partido menos- no puntúe en ninguno de los dos que le aguardan en el calendario antes de recibir al Córdoba. El Cáceres juega el próximo domingo en Lepe ante el San Roque (17.15) y el miércoles 30 en La Palma contra el Mensajero (19.00 horas). Los cordobesistas visitan este domingo al Montijo (12.00 horas) en busca de los tres puntos antes del duelo ante el segundo. Si se da ese supuesto, el Córdoba llegaría al Príncipe Felipe (domingo 3, 17.30 horas) con una ventaja de 18 puntos sobre al Cacereño, con la ventaja añadida del golaverage ya que se impuso por 5-0 en El Arcángel. Quedarían 18 puntos en juego después de esa cita. La victoria blanquiverde le dejaría con el título aferrado.

El Cacereño, invicto en sus últimos siete partidos -seis victorias y un empate-, está enrachado y querrá, al menos, retrasar al alirón del Córdoba CF y, de paso, afianzarse en una segunda posición que le da ventaja para las eliminatorias de ascenso. Aún faltaría, para sellar de modo inapelable el título, un tercer supuesto: que el Mérida no venza en sus dos próximos duelos, en campo del Mensajero y en casa ante el Antequera. Si los gana se quedaría a 18 del Córdoba a falta de 18, pero con el partido entre ambos aún pendiente en la jornada 30, fijada para el fin de semana del 17 de abril.