La historia se repite una y otra vez para el míster, Germán Crespo. El Córdoba CF intentará superar este domingo a la UD San Fernando (13.00 horas) con prácticamente todos los jugadores disponibles. Porque, salvo la ausencia por lesión del central José Alonso a causa de sus problemas físicos -rotura del abductor-, el once vuelve a plantear muchas dudas de partida. La intensidad, debido a ello, se está dejando sentir entre todos los miembros del vestuario para ganarse su sitio.

El relevante parón vivido

Una de las principales bazas para viajar a las Islas Canarias -lugar en el que todavía no lograron el triunfo a lo largo de esta campaña- pasa por la vuelta del extremo Simo Bouzaidi. El hispano-marroquí, que no pudo saltar al verde de Don Benito por sanción, ya estaba recuperado para la acción la pasada semana. Sin embargo, los casos positivos por covid-19 en la UD Tamaraceite impidieron que se celebrara la jornada liguera y frenó la dinámica triunfal del conjunto cordobesista. De paso, el habilidoso joven debe recuperar las sensaciones después de su particular parón de quince días, algo en lo que Crespo insistió corrigiendo su aportación durante los ejercicios en la Ciudad Deportiva.

Así pues, con hasta 21 futbolistas bajo su mando del primer equipo -además de Jaylan Hankins y Tala del filial-, debe diseñar un planteamiento que revierta los malos números en el archipiélago. A priori, salvo sorpresa, en portería figurará Carlos Marín. El almeriense, que lleva siete encuentros consecutivos manteniéndose de titular, tiene la competencia de Felipe Ramos tras superar las molestias que arrastraba. Un fuerte golpe en el costado durante la estancia en Baréin frenó en seco al madrileño. Ahora, en igualdad de condiciones, está por ver si se le concede a Marín el número de citas necesarias para que su contrato pueda renovarse de manera automática -llegar a la veintena- o si vuelve a producirse el cambio.

La línea de atrás tampoco ofrece cuatro nombres seguros a mediados de semana. En los laterales, tanto José Ruiz -pese al golpe recibido en la sesión del miércoles- como Ekaitz Jiménez tienen todas las papeletas para seguir como fijos. No obstante, dentro de las probaturas del míster, Dragisa Gudelj fue situado en el perfil zurdo con Toni Arranz de zaguero, circunstancia difícil de contemplar porque están preparados Bernardo Cruz, Ricardo Visus y José Cruz -además del serbio- para ocupar dos plazas en el eje central.

La dupla Álex Bernal y Javi Flores se asentó en la media hasta el punto de no apostar por un hombre de un calado más defensivo -véase Arranz- que pudiera cubrir carencias. No obstante, la aparición de Julio Iglesias y Alejandro Viedma dotan al preparador de juventud y calidad para la zona de creación. Este último, por ejemplo, estuvo con Flores en una de las disposiciones planteadas durante los entrenos.

Y en los extremos, el puesto de Adrián Fuentes parece inamovible a estas alturas, ya que el espigado jugador enlaza cinco partidos consecutivos marcando, lo que le hace estar muy próximo a Willy Ledesma como el máximo artillero del Córdoba -12 a 11 dianas-. Simo, Omar, Luismi Redondo y Puga -polivalente hasta para actuar de lateral- son los otros candidatos con Miguel de las Cuevas y el propio Willy para completar el ataque. Antonio Casas también pretende convencer a Crespo dejándose todo en la labor diaria.

La intención del granadino, desde prácticamente el inicio de la temporada, pasó por dar su papel y momento a todos los hombres que conforman el vestuario. Dicha tarea fue más factible de acometer en la recta final de 2021, ya que los blanquiverdes estaban inmersos en tres competiciones -la liga, la Copa RFEF y la Copa del Rey-. El jugar miércoles y domingo le concedió la oportunidad de variar la alineación de partida y ajustarla a las condiciones que necesitaba para cada ocasión. Ahora, a las puertas del ascenso, debe estudiar y colocar con mesura cada una de las fichas en el tablero para que nadie pierda su esencia.