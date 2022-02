Un intenso mano a mano, un duelo de goleadores que dispara en la tabla al Córdoba CF. Los delanteros Willy Ledesma y Adrián Fuentes aparecen en lo más alto del listado de goleadores dentro del grupo 4 de la Segunda RFEF. El extremeño, autor de 12, y el madrileño, con 11, han firmado entre los dos 23 de los 57 tantos materializados por los de Germán Crespo. Dos perfiles diferentes de jugadores que ayudaron con su disposición sobre el verde para que la temporada esté siendo más que gratificante en la entidad.

El incansable olfato del natural de Torremejía

El veterano Willy Ledesma, uno de los pocos que se quedaron en el equipo tras caer a la nueva división federativa, tuvo desde el primer momento la responsabilidad arriba. A priori, su principal competencia para el puesto era el joven Antonio Casas. Sin embargo, el excepcional arranque firmado por el de Torremejía (Badajoz) decantó la balanza a su favor. Y es que las seis dianas anotadas en apenas cuatro jornadas reflejaron el papel primordial que cogería en el vestuario. El Xerez DFC, el Cádiz CF B, el CD Coria -por partida doble- y los penaltis transformados contra el CD Don Benito y la UD Tamaraceite fueron cruciales.

Trabajador y con un carácter ganador innato, la predisposición del ariete no solo se tradujo en plena competición liguera. De hecho, el gol marcado en el debut de la Copa RFEF ante la Real Balompédica Linense le hizo igualar los cinco partidos oficiales seguidos viendo puerta con César Mantecón y Luis Costa. Su objetivo, llegar al escalón de Javi Moreno -que se quedó en siete, aunque no fue en jornadas consecutivas, ya que tuvo un parón por lesión- no se produjo al salir de vacío en El Arcángel frente a la UD San Fernando, el siguiente adversario que tendrán en el horizonte.

A partir de entonces enlazó tres jornadas sin celebrar hasta que volvió a hacerlo ante sus paisanos de la UD Montijo y el CP Cacereño -a estos últimos le endosó otro doblete en su cuenta particular-. Hubo que esperar hasta la salida en Las Palmas, con el filial amarillo al frente, para elevar su registro desde los once metros -el tercero de esta manera-. Los 1.587 minutos atesorados en el campeonato albergaron otros dos tantos más, uno en la goleada al Panadería Pulido -en casa- y otro al Cádiz B -en la Ciudad Deportiva cadista-.

Adrián Fuentes, la sorpresa

El relativo bajón de Willy no repercutió de manera negativa en el conjunto de Crespo debido a la irrupción de Adrián Fuentes. La potencia, recorrido por la banda y el acierto entre los palos que está enseñando el ex futbolista del Real Murcia pone en un brete a su compañero de equipo. No es para menos, ya que su meteórico comienzo de 2022 le permitió situarse a tan solo uno del actual pichichi y, de paso, llamar a la puerta de los récords. Si consigue perforar las mallas del San Fernando también encadenaría seis encuentros oficiales con gol, un dato como el del extremeño.

Cabe recordar que, al menos en un principio, la elección del míster granadino para los extremos estaba orientadas a las figuras de Simo Bouzaidi y Luismi Redondo -incluso Omar Perdomo-. Pese a ello, las cualidades del espigado atacante cuadraron en el sistema de fútbol ofensivo que Crespo siempre quiso emplear. Esta tesitura cobró más fuerzas cuando, ejerciendo de local, los tantos de Fuentes llegaron ante el Cádiz B, Don Benito, Cacereño, AD Mérida, Panadería Pulido y Vélez CF.

El choque contra los veleños, ya en el nuevo año, marcó un antes y un después en su rol. Desde entonces es titular indiscutible y respondió en el campo a base de dianas. El doblete al Xerez DFC, el del Cádiz a domicilio, el del Coria y el que permitió devolver las tablas en el Vicente Sanz de Don Benito le condujeron a los 11 en Liga cuando dispuso de 1.110 minutos de juego.

Otro aspecto a considerar reside en su renovación para el próximo ejercicio, algo que alcanzó al cumplirse una de las cláusulas que estaban dentro de su contrato -en concreto la de superar la decena de apariciones entre goles y asistencias. Consecuente y con unas miras hacia el presente, Fuentes no quiso darle demasiada importancia a este hecho y prefirió que el discurso girase en torno al deseado ascenso a la Primera RFEF. También, como reconoció al concluir el último duelo, tiene bastante margen de mejora y lo seguirá haciendo en el Córdoba, al menos, hasta 2023.

No se descarta, en cualquier caso, que se pueda acometer una futura mejora dentro del estudio que hace la dirección deportiva con Juanito a la cabeza. Ahí están los casos del extremo Simo Bouzaidi y José Ruiz, ambos en el siguiente proyecto también por su rendimiento.

Esa disputa en buena lid, dentro del gran ambiente que reina en el vestuario, únicamente provoca que los cordobesistas aumenten día a día la diferencia con respecto a sus perseguidores. Lo expuesto por Willy Ledesma y Adrián Fuentes podría no quedarse únicamente en su reseñado pulso. Otros hombres como Miguel de las Cuevas -pendiente de renovación por objetivos de goles y asistencias- o Casas -al que se ve como uno de los buque insignia para el futuro-, están cercanos a los diez, lo que seguiría aumentando la competitividad y el camino de un Córdoba que espera abandonar la Segunda RFEF por la puerta grande.