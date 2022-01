El director deportivo del Córdoba CF, Juan Gutiérrez 'Juanito', valoró después de la presentación de Dragisa Gudelj varios aspectos de la actualidad blanquiverde como el propio fichaje del serbio, los últimos coletazos del mercado invernal, las posibles renovaciones a acometer y la experiencia en Baréin. Además, quiso hacer especial mención a la buena dinámica del equipo en la Segunda RFEF y «la línea continuista» que pretenden llevar a cabo para el futuro.

Una mirada a las renovaciones y poco movimiento en lo que resta del mercado

El gaditano, en cuanto a la llegada del defensor, reseñó nuevamente que «nuestra relación contractual es hasta final de la temporada y no hay ninguna cláusula para continuar». No obstante, sí destacó que «a nivel mental pensamos que necesitamos ver al jugador actuar con nosotros y evidentemente, pensando en un hipotético ascenso, las fichas que no son sub-23 están muy valoradas». Así pues, «si hace lo que pensamos, habrá que hablar con su representante». Ahora deben ser «cautelosos» porque la mayoría de la plantilla está rindiendo «a un gran nivel». Por ello, con vistas a la siguiente temporada, deben «pensar con pies de plomo», ya que «no es fácil». Existen «posiciones donde se puede mejorar, pero hay que ver cómo se llega al final y con la tranquilidad suficiente para saber que tenemos un gran equipo y que hay que pensar bien», reseñó.

El capítulo de renovaciones, sobre todo en algunas piezas, se está encauzando. «Es evidente, sobre todo por la edad, que tanto a nosotros como al propio jugador le interesa sentirse valorado y prorrogar su vinculación». Alguna de ellas se hará oficial «en breve» y lo ejemplificó con la del lateral José Ruiz. «Tenía un contrato de objetivos con una temporada y otra opcional. Estamos cerca de cerrar que no haga falta que juegue los partidos para ello porque estamos muy contentos con su rendimiento». En el vestuario «hay muchos casos más» y ahora «sin tener que hacerlo en esta ventana de invierno», se podrán sentar «con los que estamos interesados».

Acometer otra firma sí se antoja más difícil. «Siempre dijimos que acudíamos a este mercado sin urgencias de ningún tipo y si hacíamos algo es porque mejoraría, algo que pensamos con Gudelj. Cuando hemos tenido problemas en los centrales y en el lateral izquierdo, ha tenido que actuar José Ruiz a pierna cambiada dificultando nuestro poder de ataque. A lo mejor ha costado hasta algún punto por nuestro estilo de juego», subrayó. «Pensar en hacer una incorporación más lo veo muy complicado. No tenemos ninguna intención y tenemos agostadas las fichas sénior», explicó.

Es decir, que «si no sale nadie, ahora mismo con Dragi no vemos opciones de superpoblar algunas posiciones». De hecho, reconoció que llegaron «ofrecimientos de muy buenos jugadores en ataque y mediocampo, pero no hay por dónde entrar». El «cambiar una pieza por otra no nos merece la pena porque estamos muy contentos con el plantel», estipuló. La única que podría quedar libre es la de Álex Meléndez, el joven zurdo que está a la espera de ser operado de su rodilla. «No hemos tomado una determinación de lo que hacer y hay que valorar varias cosas».

Otra operación para abandonar la nave cordobesista, a priori, tampoco parece factible. «Bajas, que sepamos, no hay ninguna predisposición por nuestra parte. Algún representante ha hablado, sobre todo de jugadores que puedan jugar menos entre comillas, pero considero que la participación es casi absoluta de todos». Incluso apuntó que «saber una alineación de Germán Crespo es más difícil que acertar una quiniela». Los futbolistas se sienten «bien» y «la posibilidad de ascender es bonita y a todos les beneficiaría». En cualquier caso, estarán «preparados por si existiera» dicho escenario.

El nivel del equipo en la categoría

A Juanito también se le preguntó por su comentario en redes sociales comparando el juego del Córdoba y del Real Betis Balompié. «Era una broma y de vez en cuando me puedo permitir hacerlas por redes sociales. Evidentemente no podemos comparar las categorías, pero lo que está haciendo el equipo, apenas sin fases donde no esté bien más allá de fuera de casa sin dar el nivel tan excelente, no solo te hace mirar a los resultados, es el juego».

A su juicio, «el Córdoba enamora cuando lo ves, disfrutas de un buen fútbol», una circunstancia que no solo se ha dado en la Segunda RFEF. «Al enfrentarnos a equipos de superior categoría en pretemporada, en la Copa RFEF con la Balompédica Linense e incluso contra el Sevilla en la Copa del Rey dominando en algunas fases», quedó constatado. «Eso nos hace sentirnos orgullosos, no solo a la dirección deportiva o al cuerpo técnico, sino al cordobesismo en general. No hay que desfallecer y el mensaje es de exigencia total. No hay que pensar que estamos ascendidos, hay que superar números y demostrarlo en el campo, ya que esta línea que estamos mostrando es la continuista para el futuro del Córdoba», recalcó.

Para acabar, el director deportivo habló de los días vividos en el Golfo Pérsico. «Todo fue totalmente positivo». Las dudas para medirse al Xerez Deportivo FC quedaron resueltas pese al «viaje cansado y las tantas horas de vuelo». La escuadra pudo «competir allí para tener ritmo» y los azulinos pagaron precisamente su carencia de minutos durante el parón. «La experiencia fue fantástica para todos y también por las conexiones realizadas con la propiedad». Se habló de «proyecto de presente y futuro para lo que puede ser el Córdoba» y reconoció que Infinity «está muy contento por todo lo que está pasando». Todos «queremos más y no se conforman», esgrimió.