Con la «máxima concentración» para arrancar la segunda vuelta de la misma manera que finalizó la primera. El técnico del Córdoba CF, Germán Crespo, analizó en sala de prensa la aventura vivida en Baréin, el capítulo de bajas y al próximo rival, el Xerez Deportivo FC. Esta cita del domingo en El Arcángel (17:00 horas) servirá para calibrar a un plantel blanquiverde que aspira a completar el ascenso desde la Segunda RFEF con un plan fijado y un reto: la regularidad.

El granadino indicó que el stage invernal en tierras asiáticas fue «una experiencia bonita», ya que pudieron «conocer otra cultura con dos partidos importantes y así poder competir o tener minutos donde otros equipos no pudieron tras el parón». Eso sí, «la vuelta y los viajes largos, con escalas, sabemos lo que conllevan», reconoció. El grupo tuvo el miércoles la primera toma de contacto en la Ciudad Deportiva con una sesión «menos intensa y con menos carga». El jueves sí aumentaron el ritmo en pos de llegar lo mejor posible a la contienda ante el Xerez DFC.

Sobre los futbolistas que causarán baja, el central José Cruz fue descartado por Crespo. No ocurre en la situación del también zaguero José Alonso. «Está a expensas de mañana. Las sensaciones de hoy en su trabajo individual son buenas y mañana se verá cuando tenga más intensidad en el entreno y si puede realizar más desplazamientos de balón». Por ello, «casi seguro que podrá llegar» al choque contra los jerezanos.

El resto del vestuario está «al 100%», algo que argumentó con los casos de Miguel de las Cuevas y Willy Ledesma. El alicantino «arrastra molestias y por eso no pudo competir en el último encuentro». El extremeño, por su parte, las tenía «desde el último partido en casa». Este escenario plantea que, más allá de José Cruz, los otros dos que no aparecerán en la convocatoria sean José Ruiz y Luismi Redondo, positivos por covid en Baréin. Entonces, Dragisa Gudelj «casi seguro que irá en la convocatoria», sobre todo atendiendo a los problemas de Alonso.

El alta de Gudelj y el revés de Samu Delgado

El polivalente serbio viene de jugar «prácticamente todos los minutos y competir». Subrayó la posibilidad que tiene de desempeñar diversas funciones en el campo y añadió que «tiene buen golpeo en acciones de córner y faltas laterales». También recalcó que «viene hasta final de temporada y ahora depende de él que se gane la renovación». Era «una posibilidad del mercado y ha sido un acierto», algo que no sabe si se volverá a repetir de aquí al cierre del mismo. «Estamos igual, no esperamos nada. No queremos reforzarnos como otros equipos que lo hacen con jugadores que han tenido pocos minutos. Si llega algo, que sea un jugador que haya competido», volvió a expresar.

El alta federativa de Gudelj se produjo por la baja de Samu Delgado. Crespo, en lo concerniente a este aspecto, dijo que «es una persona muy cariñosa en el vestuario y hace grupo. A pesar de todas las dificultades que ha pasado siempre está ahí y lo único que le deseamos es que tenga mucha suerte, que se le va a realizar una operación y todos estaremos para lo que necesite». El manchego, dijo, «se merece que le ocurran solo cosas buenas» y redundó en el hecho de dejar su ficha a otro fichaje. «Ya lo hizo el año pasado y este año otra vez. Que tenga tranquilidad, que las cosas van a salir bien porque si alguien se lo merece es Samu por la clase de persona que es», indicó.

La situación de los confinados en Manama

Centrándose en la situación sufrida por Ruiz y Luismi, el míster comentó que el defensor valenciano «solo pudo realizar un entrenamiento». Declaró, a continuación, que «sabemos que lo ha pasado mal» porque ha estado «10 días en una habitación sin ventana que te pueda dar el aire y no ha podido tener libertad». Se le facilitó material para que hiciera diversos ejercicios allí, pero no realizaba carrera. El joven atacante sí contó con algo más de fortuna al «entrenar en las primeras sesiones y competir en el primer partido». Ambos dieron «varios negativos» y se desplazarán «este sábado para llegar el domingo a la hora del partido». No se les espera ya en las instalaciones del Camino de Carbonell hasta la próxima semana.

El Xerez Deportivo y los números para el ascenso

Crespo habló del Xerez Deportivo y de los números que darían el ansiado ascenso a la Primera RFEF. «Tanto en ataque como en defensa existen pocos goles salvo en nuestro partido de allí y el del Vélez. Es un equipo que se está reforzando, intentando hacerlo en la parte de arriba con David Grande». No obstante, el Córdoba debe centrarse en lo suyo, que es «mirarnos a nosotros mismos y mantener la misma dinámica que en la primera vuelta y en casa». Sería «muy importante seguir sumando de tres porque nos daría el objetivo principal». El plantel de José Manuel Pérez Herrera todavía posee «margen de mejora» y habrán aprendido «de los errores que tuvieron». Consideró el técnico granadino del Córdoba, además, que «no creía que fueran a estar en los puestos donde están».

En el apartado de los registros, el nazarí aportó que «al final sabemos que, en teoría, durante la segunda vuelta se suman menos puntos, que todos se van a reforzar y que costará ganar fuera de casa». Los cordobesistas fueron «superiores a los demás rivales en casa» e intentarán seguir así. «Tenemos enfrentamientos complicados con gente de arriba y nos daría mucha confianza». El grupo confía en «mantener la línea en casa» pese a que puede que «se escape algún punto». «Si mantenemos la regularidad de la primera vuelta, tenemos mucho camino recorrido», apostilló.