Con el buen sabor de boca que dejó el stage invernal en Baréin, pero teniendo su único interés en el siguiente rival dentro de la Segunda RFEF. El delantero del Córdoba CF, Willy Ledesma, consideró que la semana vivida en el Golfo Pérsico fue "una experiencia increíble" en la que pudieron "disfrutar de un gran país" y se encontraron "súper a gusto". La falta de pretemporada veraniega permitió que esta concentración sirviera "para conocernos aún más y unir al grupo". Además, consideró que "el trabajo hecho vino bien" de cara al domingo frente al Xerez Deportivo FC, "lo que de verdad nos importa", subrayó.

Un trabajo "fuerte" con un desenlace indeseado

Las sesiones de entrenamiento en las instalaciones bareiníes resultaron satisfatorias bajo su juicio. "Hemos hecho un trabajo fuerte allí y eso nos va a venir bien también para la segunda vuelta. A lo mejor llega el domingo y no estamos todo lo frescos posibles, pero creo que vamos a llegar al 100%", consideró. El principal problema surgido en esta aventura se produjo al final tras el confinamiento de José Ruiz y Luismi Redondo, los cuales no pudieron regresar con la expedición. "Es la pena más grande que tiene este viaje, que dos compañeros se quedaran allí. Les mandamos todo el ánimo posible y estamos esperando a que vuelvan. Es un viaje muy largo, están deseando estar con sus familias y les esperamos el sábado", comentó.

De Manama o Riffa se quedó con "todo en general". Le sorprendió que en dicho país "sacan la arena del mar para construir, eso es increíble" y también la modernidad de lo que allí se encontraron. En el aspecto deportivo hubo tiempo para calibrar a los blanquiverdes contra entidades de Baréin como el Al-Khalidiya y el Al-Riffa, una circunstancia a la que otorgó relevancia. "La conclusión es que hemos jugado contra equipos de otros países y dimos el nivel que tenemos. A veces estás en una categoría que no le pertenece al Córdoba y enfrentarte a otros equipos de otros sitios con este nivel es para estar orgullosos", recalcó.

Los rivales, la competencia arriba y los problemas del Extremadura

Ledesma, al ser cuestionado por el grupo 4 de la Segunda RFEF, reconoció que poseen "una diferencia importante respecto al segundo" y que "como mínimo" deben "mantenerla y trabajar el domingo a domingo". A partir de lunes estará "casi toda la gente disponible" y "no hay partidos entre semana", algo que elevará el rendimiento. En cuanto al cuadro azulino, el goleador consideró que "miramos al rival que nos toca, pero el principal somos nosotros". Si el Córdoba "está bien y hacemos lo que hacemos en casa, no hay rival que nos pare", siempre "con la máxima humildad posible y mirar que todos los partidos son complicados".

Un total de 11 dianas atesora en Liga y se acerca a sus mejores registros. Esa idea no nubla su principal misión. "Yo trabajo para el equipo y si es con goles, pues mucho mejor. El delantero vive de los goles, de los números, pero siempre he sido un jugador de mirar para el equipo y eso seguiré haciendo". Porque "si quedas pichichi y no logras el objetivo grupal, no sirve para nada". En esa faceta tiene bastante competencia en la plantilla. "Antonio Casas sale y mete goles, Adri Fuentes sale y mete, Luismi igual. Eso es fundamental porque somos 20 futbolistas y todos queremos aprovechar nuestros minutos. Es la clave de este año, la competencia es súper buena y está bien", añadió.

Por último, a Ledesma se le hizo referencia a la situación del Extremadura. "Es una pena muy grande de que un club en el que he vivido cosas muy bonitas esté en esa situación. Me escribieron amigos diciéndome que se iba todo al traste, pero esperemos que haya una varita mágica para que vaya todo hacia adelante. He visto noticias de que se podría salvar", deseó.