La historia se repite. La mala fortuna persigue a Samu Delgado desde su llegada al Córdoba CF en el verano de 2020. El extremo, que se mantenía fuera de los terrenos de juego debido a una lesión, definitivamente volverá a causar baja federativa para lo que resta de la temporada en la Segunda RFEF. El conjunto blanquiverde, a través de un comunicado, explicó que «después de los últimos reconocimientos y valoraciones a las que ha sido sometido, los servicios médicos del club, encabezados por el doctor José Miguel Bretones, y el propio jugador han consensuado someter a operación al futbolista». Dicha circunstancia se producirá el próximo 4 de febrero en Barcelona y abre de par en par las puertas al alta de Dragisa Gudelj, fichaje invernal de los cordobesistas.

Unas molestias que nunca le dejaron retornar

La pesadilla para el conquense se inició el 5 de enero de 2021 durante la Copa del Rey. El Córdoba, en una eliminatoria contra el Getafe CF de rival, tuvo que recomponer el once tras las evidentes molestias de Delgado. De hecho, necesitó ayuda para salir del terreno de juego. A partir de entonces, la participación del atacante se frenó en seco por un primer diagnóstico que indicó una «elongación en el bíceps femoral», aunque la mejoría no se produjo como esperaban. Por ello, al igual que este año, el jugador cedió su plaza a Moussa Sidibé, un refuerzo para el mercado que no cuajó dentro del plantel.

Pese al exhaustivo trabajo de los recuperadores, con Javier Poveda a la cabeza, lo cierto es que el natural de Belmonte nunca tuvo unas sensaciones positivas para regresar a la dinámica grupal. El míster, Germán Crespo, ya avanzó en sala de prensa -allá por diciembre- que tendría que pasar por quirófano. «Como persona está pasando lo peor que le puede pasar a un futbolista. Gracias a Dios se le ha buscado una solución. Es un buen jugador y como persona se merece lo mejor», comentó.

La entidad destacó el «acto de generosidad y compañerismo» y también recalcó que «seguirá contando con todo el servicio médico y medios del club para que su recuperación se efectúe lo más pronto posible». De ahora en adelante le desea «un pronto regreso a los terrenos de juego», volviendo a recalcar el agradecimiento ante el «compromiso» mostrado en esta etapa.