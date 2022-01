Hay jugadores que, en ocasiones, caen de pie allá por donde van. Es lo que le ha ocurrido a Simo Bouzaidi desde que arribara al Córdoba CF el pasado verano. El extremo, formado en las categorías inferiores del Sevilla FC, no deja de asombrar con sus actuaciones de blanquiverde. La última muestra de ello se produjo contra el Vélez CF. El repertorio de regates, sus eléctricos movimientos y, por supuesto, el buen gol de cabeza anotado, volvieron a ser esenciales para que el conjunto de Germán Crespo firmara el pleno de victorias -nueve de nueve- durante la primera vuelta en El Arcángel.

Renovación automática para el siguiente curso

El jugador nacido en Olot (Gerona) se convirtió en uno de los referentes del vestuario a medida que la temporada avanzaba. De hecho, todavía en las semanas de preparación estivales y tras haber efectuado contadas sesiones de entrenamientos, las pinceladas dejadas sobre el verde ya levantaron cierta expectación entre la hinchada. Meses más tarde, todas las esperanzas depositadas en el hispano-marroquí ofrecieron su fruto y los más pequeños lo tienen como ese necesario ídolo que engancha a la causa cordobesista.

Simo suma hasta la fecha 20 envites oficiales repartidos de la siguiente manera: 15 ligueros -Xerez Deportivo FC, Cádiz CF B, CD Coria, UD Tamaraceite, UD San Fernando, Antequera CF, CD San Roque de Lepe, UD Montijo, CP Cacereño, CF Villanovense, AD Mérida, Las Palmas Atlético, Panadería Pulido, CD Mensajero y Vélez-, 4 en la Copa RFEF -Real Balompédica Linense, Juventud de Torremolinos CF, Xerez CD y CD Guijuelo- y el de la Copa del Rey disputado ante el Sevilla. En total, ha marcado 6 dianas, resultando vital su aportación en el título federativo que alzó el conjunto sureño el 23 de noviembre de 2021.

Esa veintena de apariciones alcanzada sirvió para que su vínculo contractual con el Córdoba aumentara una campaña de manera automática, una circunstancia que el propio futbolista confirmó en sala de prensa tras el choque dominical. “Ha sido un plus renovar aquí y espero seguir mucho tiempo para poner al club donde se merece”, recalcó. Simo, con la naturalidad que le caracteriza, explicó que “no tenía ni idea” y que firmó “con los ojos cerrados” su contrato, por lo que desconocía la duración de su estancia en la ciudad de la Mezquita. No obstante, declaró que “una vez más os digo que estoy muy contento aquí y que espero estar mucho tiempo”.

La humildad, llave para su fugaz crecimiento

En lo concerniente a su estado físico, el extremo reconoció estar “un poco cansado porque se nota al no venir entrenando y jugando partidos”. Fijando su exposición en la línea ascendente del plantel, Simo subrayó que “no se merecen estar aquí” -en la Segunda RFEF- y que si continúan “en esta línea”, el desenlace les llevará “a Las Tendillas para celebrar ese esperado ascenso”. También reflexionó sobre el calado dejado en la afición. “No me esperaba caer tan bien, que mi juego salga tan natural. Los pequeños detalles con los niños me motivan. Yo he estado ahí y sé lo que se siente cuando vas a un jugador que puede ser tu ídolo”. Su padre, muy importante en su vida, siempre le aconsejó que tuviera “los pies en el suelo para llegar a ser profesional”.

La siguiente estancia en Baréin, una experiencia “muy bonita” que “ilusiona” al vestuario y donde podrán “conocer al jeque, al dueño de todo esto”, se concibe a modo de minipretemporada para retornar lo mejor posible al campeonato. El 23 de enero, frente al Xerez Deportivo FC, arrancará la segunda vuelta y Simo quiere prolongar su excepcional trayectoria.