El entrenador del Córdoba CF, Germán Crespo, explicó al término de la goleada endosada al Panadería Pulido (4-0) que “lo complicado era abrir la lata”. Pidió a sus jugadores “tener tranquilidad” en los primeros minutos, aunque considera que tuvieron “demasiada” parsimonia y, fruto de ello, llegaron “dos acercamientos” del equipo canario. No obstante, después de ocho victorias en otros tantos encuentros en casa, reconoció que "si seguimos con este ritmo es difícil que se nos escape el liderato"

Una vez llegó el gol de Luismi, “se crearon más espacios, más huecos”, ante un Panadería Pulido que pasó a presionar “en bloque alto” y que cometió “fallos y llegaron tarde a las acciones”. Crespo, quien apeló a “respetar a todos los rivales por muy abajo que estén en la tabla”, dijo que con el 1-0 su equipo tuvo “superioridad por dentro y por fuera” y fue capaz de “generar ocasiones” en ataque. “Quizás en los últimos 20 minutos faltó ritmo y velocidad de balón, pero es normal por el cansancio acumulado”, manifestó. En este sentido, abundó en la cuestión del estado físico de la plantilla: “A Tala se le subían los gemelos, a Viedma le faltaba ritmo e intentamos que no hubiera lesiones, llegar al final del partido sin más percances, y así ha sido”.

Lamentando la cartulina amarilla vista al final del choque por José Cruz, que es la cuarta que acumula el central cordobés, el entrenador nazarí indicó que “al final te relajas por todo lo acumulado” en las intensas semanas previas. Crespo afirmó que “De las Cuevas entró falta de ritmo y al 60% para coger sensaciones” y explicó que “Tala venia de jugar de central con el filial y faltando 15 minutos me había pedido el cambio”. Una sustitución que no se produjo “porque no quería forzar a José Ruiz”, que llegó al partido con molestias. Así, la “pasividad con balón” del último tercio del partido fue “normal”, ya que el objetivo es que esos jugadores “cogieran sensaciones” y acabaran el partido “sin percances”.

Molestias físicas y dosificación de esfuerzos

Cuestionado sobre Tala, Crespo indicó que “está haciendo las cosas muy bien” y que cuando fichó “vino en dinámica del primer equipo”, aunque las lesiones le lastraron al inicio de la temporada. “Puede ser nuestro lateral izquierdo para cuando Ekaitz no esté”, dijo, antes de añadir que cuando sube a jugadores del filial mira “su polivalencia”. En el caso de Tala, puede actuar de central además de hacerlo en el perfil izquierdo de la zaga.

Sobre los fichajes de enero, el técnico del Córdoba CF aseveró que “los entrenadores siempre queremos tener lo mejor y cuantos más jugadores mejor que mejor, pero ya lo hemos hablado, el que venga será para darle un salto de calidad a la plantilla”. Crespo no quiere a fichajes “para rellenar convocatorias” y tampoco considera que haya que firmar para suplir las bajas de larga duración de Samu Delgado y Meléndez. “Tenemos un filial que está haciendo las cosas bien”, apuntó. En cuanto a la ficha libre sub-23, comentó las “dificultades” de encontrar un jugador de ese perfil en enero. “Tanto la dirección deportiva como el cuerpo técnico miramos a jugadores también de cara al futuro, para que tengan continuidad el año que viene si tenemos la suerte de ascender a Primera RFEF”, afirmó.

La racha impecable como local

Crespo reconoció que “no esperaba” sumar los ocho primeros partidos de Liga en El Arcángel como victorias. “Si somos capaces de seguir así en la segunda vuelta va a ser complicado que se nos escape el liderato”, dijo, ya que “la diferencia las marcan los equipo que puntúan mucho en casa, eso te da la máxima garantía”.

La actuación de Adrián Fuentes

Finalmente, el técnico granadino valoró la actuación de Adrián Fuentes, con gol incluido. Un tanto que calificó de “espectacular”, tras una buena conducción finalizada con un disparo que puso el balón “donde comen las gallinas”. Se mostró alegre por Fuentes, ya que es un futbolista al que “cuando no le salen las cosas bien se come mucho la cabeza”. De hecho, reconoció que tenía pensado cambiarlo al descanso pero esperó “un poco para ver si tenía alguna ocasión; al final ha salido bien, me alegro por su acierto”.