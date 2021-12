El Córdoba CF cumplió el trámite y despachó con un rotundo marcador casi sin esfuerzo a un Panadería Pulido que justificó su situación en la tabla, ya que recibió cuatro goles (Luismi, Willy Ledesma, Simo y Adrián Fuentes) y pudo encajar otros tantos si el conjunto blanquiverde hubiera mantenido la poca tensión que mostró del minuto 20 al 45 de la primera mitad, único período del encuentro, último en El Arcángel en el 2021, en el que se pudo reconocer al grupo de Germán Crespo en un choque que apenas tuvo historia. Eso sí, al Córdoba CF le sirvió la rutinaria jornada en la oficina para dar minutos a hombres poco habituales o recién incorporados tras una lesión, como Visus, De las Cuevas o Viedma, entre otros, con vistas a los dos últimos compromisos del año, que disputará en Ceuta el próximo domingo 19 y en La Palma el miércoles 22.

Pudo componer Germán Crespo un equipo titular más que reconocible a pesar de las bajas sufridas durante la semana por diversas dolencias. Carlos Puga pasó del negativo en el test de covid a la titularidad como lateral derecho, mientras que a Viedma le pasó algo parecido para acompañar a Javi Flores en el eje de la medular. En en lateral izquierdo, Tala disfrutaba de su primera titularidad en Liga y el Panadería Pulido se presentaba en Córdoba sin portero suplente. Con estas premisas parecía que el partido iba a tener poca historia para los blanquiverdes. Mirando el resultado al descanso o al final del choque, podría parecer así. Pero los primeros 20 minutos recordaban a las palabras de Rafael Berges en la previa de un partido antes de las vacaciones. Cierto que a los blanquiverdes aún les quedan las visitas a Ceuta y a La Palma, pero en esa casi primera mitad del primer acto se les veía «cara de maleta», quizá pensando en el futuro descanso, puede que en las Navidades o, simplemente, confiando en que la diferencia entre ambos equipos hiciera el peso sobre el marcador. Y algo así fue lo que ocurrió. En esos primeros 20 minutos se vio, incluso, cómo el Panadería Pulido tenía una ocasión a los tres minutos por medio de Romero, que mostró por primera vez la bisoñez del equipo de Socorro. Por su parte, el conjunto de Crespo salió frío, muy frío. Salvo una arrancada de Adrián Fuentes que no culminó, el público no estuvo muy atento a lo que ocurría sobre el verde porque, simplemente, no ocurría nada.

Y de la nada, precisamente, llegó el primer gol del Córdoba CF. Luismi Redondo le peleaba un balón en la corona del área canaria a Uday. El extremo cordobesista terminaba haciéndose con la pelota y se apoyaba en Willy Ledesma, que se la devolvía para que el plasentino fusilara a Hormiga. Salvo Uday, nadie del equipo canario reclamó la aparente falta.

El 1-5-4-1 con el que inició el Panadería Pulido el encuentro se desordenó con ese primer gol cordobesista y, aprovechando ese atisbo de pánico, Alejandro Viedma ponía un balón detrás de la defensa naranja para que Willy Ledesma, de espaldas a Hormiga, cabeceara el balón para anotar el segundo. Transcurría el minuto 28 y, si hubo partido, se acabó ahí. Luismi Redondo probaba a Hormiga tres minutos después y el Panadería Pulido confirmaba las diferencias y su situación en la tabla en el minuto 32.

Una gran jugada por la banda de Óliver finalizaba con un centro raso al segundo palo, en donde Jonathan Viera esperaba completamente solo. Al jugador canario se le hizo de noche y se le enredó el balón entre las piernas cuando tan solo debía empujar a la red. Un minuto después, Simo volvía a sacar de la chistera un gol para el Córdoba CF tras una jugada en la que se apoyó en Luismi para, con un leve toque, superar a Hormiga y anotar el tercero para los blanquiverdes. De hecho, justo antes del descanso, el extremo catalán con orígenes marroquíes pudo anotar el cuarto, pero su disparo se le marchó por centímetros.

Terminó la primera parte con la certeza de que solo con la inercia al Córdoba CF le sobraba no solo para ganar a su rival, sino para golearlo, incluso.

Adrián Fuentes remata tras el descanso

Y se inició la segunda mitad con la confirmación, porque la jugada que llevaba buscando todo el partido la consiguió Adrián Fuentes. El madrileño agarró el balón en el centro del campo y se fue de todos los rivales que le salieron al paso en una carrera de más de 30 metros, se acomodó el balón a su zurda y lanzó un disparo que tocó en la madera y se alojó en la red.

Con el partido más que encarrilado, Germán Crespo lo vio claro y en apenas diez minutos hizo los cinco cambios permitidos, dejando un once ciertamente irreconocible, formado por Felipe Ramos, Carlos Puga, José Cruz, Ricardo Visus, Tala, Christian Delgado, Viedma, Luismi Redondo, De las Cuevas, Omar Perdomo y Antonio Casas. Cuando aún restaba más de media hora de encuentro, el granadino daba minutos de competición a muchos jugadores (la mitad de ese once) poco acostumbrados a ello, sobre todo en las últimas semanas.

Lógicamente, el encuentro fue decayendo aún más en ritmo y en intensidad y tan solo se limitaba a un intercambio de llegadas a las áreas rivales. Los intentos del Panadería Pulido se quedaban en eso, intentos, mientras que los del Córdoba CF sí que se culminaban con ocasiones de Omar Perdomo, De las Cuevas o Antonio Casas.

Y así murió un encuentro que apenas tuvo historia, salvo por esos 20 minutos de la primera mitad en los que el Córdoba CF anotó sus tres primeros tantos y por el golazo de Adrián Fuentes, nada más regresar de vestuarios. El Córdoba CF se va reconstruyendo y, de paso, golea.

Ficha técnica:

4-Córdoba CF: Felipe Ramos, Carlos Puga, José Cruz, José Alonso, Tala, Alejandro Viedma, Javi Flores, Adrián Fuentes, Luismi Redondo, Simo, Willy Ledesma.

Entrenador: Germán Crespo.

Cambios: Ricardo Visus por José Alonso (52’), Omar Perdomo por Simo (52’), De las Cuevas por Adrián Fuentes (52’), Antonio Casas por Willy Ledesma (62’), Christian Delgado por Javi Flores (62’).

0-Panadería Pulido: Hormiga, Aza Perdomo, Ismael Pérez, Pedro Viera, Óliver Viera, Uday, Kilian Alemán, Romero, Jonathan Viera, Braulio, Felipe Quintero.

Entrenador: Juan Carlos Socorro.

Cambios: Gabri Martín por Jonathan Viera (46’), Raúl Sosa por Ismael Pérez (46’), Quintero por Uday (46’), Aday Castellano por Felipe Quintero (46’), Rubén Silva por Kilian Alemán.

Goles: 1-0 (21’) Luismi Redondo. 2-0 (28’) Willy Ledesma. 3-0 (33’) Simo. 4-0 (50’) Adrián Fuentes.

Árbitro: González del Campo (C. Castellano-Manchego).

Tarjetas: Quintero (65’), Azael Perdomo (69’), .

Campo: El Arcángel. Jornada 15 de Liga en el Grupo 4 de Segunda RFEF, temporada 2021-22. Unos 6.000 espectadores.