El Arcángel vivirá este miércoles (19.00 horas) uno de esos partidos que, pase lo que pase, será inolvidable. El Córdoba CF recibe al Sevilla FC en la primera ronda de la Copa del Rey con un coliseo ribereño que registrará una gran entrada, posiblemente en torno a los tres cuartos de entrada -de los que un millar serán sevillistas-, que empujarán al conjunto blanquiverde para conseguir lo imposible: superar al hexacampeón de la Europa League y actual semifinalista del torneo, en el que cayó la pasada campaña en semifinales, ante el Barça y en la prórroga.

Evidentemente, la razón dicta que los locales nada tienen que hacer, pero es la misma razón que fue doblegada en tantas ocasiones a lo largo de su historia por el Córdoba CF. Enfrente tendrá no a uno de los grandes del fútbol español, sino uno de los clubs más significados de panorama europeo. Con la gran mayoría de sus integrantes ya internacionales con sus respectivas selecciones, el técnico sevillista, Julen Lopetegui, aseguró que tanto él como su plantilla huyen de cualquier tipo de confianza a la hora de afrontar el encuentro de esta tarde-noche, consciente de las sorpresas que suele deparar el torneo copero y que el conjunto blanquiverde es un candidato, por trayectoria en esta temporada, a protagonizar uno de esos sustos a un grande.

El filial sevillista

Hasta ocho jugadores del filial sevillista completaron la sesión de ayer con los mayores, aunque las mayores posibilidades de los más jóvenes se centran en el ataque. Lopetegui tiene bajas significativas en la vanguardia y, probablemente, querrá reservar lo poco sano que le queda a favor de dar oportunidades a los chavales del segundo equipo de nervión, con Iván Romero y Juanlu como principales favorecidos por las circunstancias.

También se da por descartado que la pareja de centrales, Koundé y Diego Carlos no saldrá en el once y que Augustinsson actuará en el lateral zurdo. En el centro del campo, Lopetegui también realizará rotaciones que podrían dar sus opciones en el once titular en El Arcángel a Gudelj, Óliver Torres y Thomas Delaney, aunque lo cierto es que el equipo titular que alinee el técnico vasco es toda una incógnita, sobre todo teniendo en cuenta que huye de las confianzas, a pesar de tener cuatro bajas (Navas, En-Nesiry, Lamela y Suso), aunque las tres categorías de diferencia que hay entre blanquiverdes y rojiblancos no parece que las ausencias por lesión sea un argumento en Nervión. Además, los sevillistas se encuentran inmersos en la pelea por el título de Liga. Cayeron el domingo en el Santiago Bernabéu y son cuartos, a cinco puntos de los blancos, y el próximo sábado reciben en el Sánchez Pizjuán al Villarreal. En cualquier caso, Lopetegui realizó una convocatoria de 23 hombres, con significada presencia del filial sevillista: Dimitrovic, Montiel, Augustinsson, Rekik, Ocampos, Gudelj, Jordán, Rakitic, Munir, Rafa Mir, Bono, Óscar Rodríguez, Delaney, Acuña, Diego Carlos, Óliver Torres, Idrissi, Koundé, Papu Gómez, Iván Romero, Valentino, Nacho y Juan María.

Siete bajas blanquiverdes

Por su parte, el Córdoba CF sí que suma hasta siete ausencias, una de ellas, por contacto estrecho con un contagiado por covid. Es el caso de Carlos Marín, que no estuvo en estos días en las sesiones de entrenamiento, por lo que Felipe Ramos apunta a la titularidad, lógicamente. Germán Crespo no podrá contar con cuatro jugadores que ya estaban de baja: Álex Meléndez, Samu Delgado, De las Cuevas y Álex Bernal, mientras que las dos últimas bajas son las de Julio Iglesias y Alejandro Viedma. El primero volvió a resentirse del golpe en la cadera que sufrió en la final de la Copa RFEF, mientras que lo de Alejandro Viedma parece más importante. El centrocampista blanquiverde sufre una pequeña microrrotura en el cuádriceps y probablemente no solo estará ausente en el encuentro de esta tarde-noche, sino también para el viaje a Las Palmas, del próximo domingo.

Así, el técnico blanquiverde tiene una ventaja para amortiguar tanta ausencia en las rotaciones realizadas en lo que se lleva de temporada, aunque obviamente las alternativas en el banco se le limitan y deberá buscar opciones en el filial cordobesista. Aparte de la portería, la defensa parece también clara para Germán Crespo, ya que repetir por la derecha con el tándem José Ruiz-Carlos Puga gana enteros, mientras que la pareja en el eje del mediocampo parecen también habas contadas: Toni Arranz y Javi Flores. Habrá que comprobar el estado de Willy Ledesma, lo cual condicionaría el ataque cordobesista, aunque hay que recordar que, no hace mucho, Germán Crespo alineó al de Torremejía junto a Antonio Casas y Adrián Fuentes fue titular en el último encuentro de Liga, en El Arcángel.

Salgan los que salgan al césped de El Arcángel, el Córdoba CF lo hará con la convicción de que puede perseguir su sueño hasta el final y convertir la noche copera ante el Sevilla FC en mágica.